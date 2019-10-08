踩中職場地雷被炒　80後創業賣飾物　日瞓6粒鐘月做百萬生意！

80後女生葉茵茵﹙Iris﹚選擇創業，可謂是「被迫上梁山」。大學畢業後踏入社會短短半年，便因做錯事而遭「炒魷魚」。不甘平凡的她，決心冒險創業、自己揸fit做老闆。在她22歲那年，潮流興網站團購，乘勢食正網購熱潮試過月做過百萬元生意，更幻想退休嘆世界。 然而，世事豈有如此簡單？隨着團購熱潮冷卻，她的收入也突然「歸零」，更被走數30萬元。初嚐「生意失敗」，Iris決定重回校園學習商業管理，短短一年後再戰江湖，搞首飾生意。由被炒至今變成10人公司的老闆，近日零售轉淡，她的生意未見影響，又是如何脫穎而出？

80後女生葉茵茵﹙Iris﹚由「炒魷魚」變成10人首飾店老闆，過程曲折。(張浩維攝)

日發百封電郵 22歲月做百萬生意

Iris大學時期修讀市場推廣學系，畢業後隨即加入法國高級餐具公司工作，不過工作半年後隨即被「炒魷魚」。她笑指︰「可能是我太有主見，每當有想法就會去做，忘記詢問上司，結果好快被炒魷魚。」不經意犯下職場「禁忌」，不喜歡受拘束的Iris，決定自行創業。本著女生都喜歡飾物的道理，她單人匹馬每星期三天北上深圳、廣州、番禺的珠寶廠取貨，購入戒指、手鍊和頸鍊等飾物，同時聯繫本地及海外團購網站合作銷售貨品。

要與海外團購網合作亦需過五關斬六將，當年她每日發過百封電郵至多個國家的團購網站，最終獲得數間企業回覆，當中包括英國、印尼、菲律賓以及新加坡最大型的團購網站，如Street deal 、 Groupon及 Groupie等。她表示，以零售店價錢在網上銷售可省卻舖租，同時可集合足夠訂單才入貨及發貨，避免囤積貨物的問題。高峰時期，曾每件貨品有數千個訂單，月收入過百萬元。那時的Iris整日忙著取貨、包裝及寄貨，每天忙得不可開交。

回想2012年時，與新加坡團購網Deal Singapore合作最賺錢，她解釋，內地許多飾物廠房是供貨給歐美國家，款式與東南亞的不同，而且新加坡飾物款式較少，歐美產品為當地人帶來新鮮感，自然客似雲來，生意也越做越好！事實上，與團購網合作亦要付費，當時要分拆每宗交易的四成予團購網，儘管如此，她月收入仍相當不俗。

跟許多職場fresh grad一樣，Iris踩中職場地雷，雖然終被「炒魷魚」，但卻成為她創業的動力。﹙資料圖片﹚

突然零收入 重上學再增值

不過「花無百日紅」，2014年上半年一些大型團購網突然接連倒閉，連大型網站都被併購，Iris更因此被走數約30萬元。生意每況愈下，同時發現自己沒有特別工作技能，既不想打工同時家人又催促盡快工作。Iris就想出回到校園學習，投資自己這扇逃生門。

雖然被走數，但當時她手上仍有約200萬元的「彈藥」，因此她花約20萬元報讀了多個中港工商管理、市場推廣的短期課程，當中一個美國企業家商業課程令她留下深刻印象。她憶述，那是一個8日7夜的學習營，並為不同範疇的企業家而設，課程主要授教商業原理，如設計網頁、如何使用SEO搜尋引擎加強銷售，以及如何捉緊客人心態。由於參加人士都有一定創業背景，故可從中認識到其他企業家，了解行業生態。經過約一年的學習，她重振旗鼓決定自己開公司，建立全新品牌Moni HK Jewellery。

Moni HK Jewellery一年內由網店變實體店，後來更由200呎搬到800呎的辦公室。(張浩維攝)

買貨再加工 日日瞓得6粒鐘

公司業務理想，首半年平均每月已經有10萬元的營業額。一年內，由網店變實體店，後來更由200呎搬到800呎的辦公室。現時店員、影相、拍片、網編等共有10名員工。她笑指，自己也不再是單純的「包裝妹」，成為老闆後工作及職能比以往更多更廣。「每日都好忙，最多瞓5、6小時。」

面對連鎖企業及成前上萬的網路對手，實在不得不犧牲休息時間來工作。公司亦有所轉型，並非單純在內地取貨賣出——取貨後Iris會自己設計，再找師傅加工，如在指環鑲嵌鑽石、於飾物上作電鍍鉑金，好處是於飾物不易氧化，延長使用效期。有時候更會忽發奇想，在內地提取原材料，如指台戒、鑽石等，自行設計再找匠工製造。

直播呈現鑽飾最真實一面

聽落簡單，但最大挑戰仍是潮流及科技變化。「以前流行瀏覽Facebook，落5,000蚊廣告會有許多like及瀏覽量。近年，大家轉玩Instagram、市場銷售模式轉為直播，真的要跟潮流走，才不會脫節！」基本上，Iris每星期都會做直播，從中與客人互動、介紹新產品。直播亦有小技巧，如果只是單純介紹產品就會乏味無趣，Iris喜以不同情景帶入議題。如旅遊旺季前，會在直播中推介一些較誇張的飾物，引領觀眾幻想外遊情景。

「直播都有流行原因，觀眾看圖片會覺得有執過，但直播就可真實看清飾物，再展示不同配搭，客人不需到店亦有信心購物。」另外，要與同行競賽，她幾乎每天都在構思、設計，務求每星期都可推出新產品，成為市場最快。為提高公司知名度，除了在Facebook付錢落廣告、出席珠寶展拓展人脈，又主動尋求與其他品牌合作機會。如在今年的母親節，公司與知名香薰品牌THANN合作推出香薰頸鏈。

做好本地客 無懼貿戰動盪

2018年的中美貿易戰至今仍未解決，在今年6月初，本港發生多場大型示威活動。雙重打擊以致本地零售、餐飲及酒店業都叫苦連天。統計處近日公布，最新的零售業銷貨額數字連跌7個月，8月臨時估計總銷貨價值為294億元，按年跌23%。另外，鐘錶珠寶等名貴消費品更大跌五成，貨值不足40億元，反映經濟狀況欠佳，致市場消費意欲偏低。

不過，Iris的銷售對象為是熱衷購物的本地女性群，即使貿易戰及近日社會動盪下，她的生意未有受影響，更要增聘人手。她估計年內生意升約15%，現時公司每月盈業額約100萬元，扣除入貨成本、舖租、員工薪金，每月淨賺約六位數字。對於自己成功之道，她笑指只是喜歡飾物，做生意的宗旨是「做個取悅自己的女人」。公司推出「五年保養」及每星期有新款等招數吸客，另外即使每日工作忙碌，她都會記著客人名字以及買過的飾物，打好關係之餘又能留住熟客。