市場研究公司Gartner近發表《The Future of the DBMS Market Is Cloud, Donald Feinberg et al., 21 June 2019》報告,顯示阿里巴巴集團的數據智能骨幹業務「阿里雲」高踞2018年全球雲數據庫管理系統(DBMS)營收第三位,躍升一位,排名超越Oracle。

Gartner報告數據又顯示,阿里雲2018年DBMS營收較2017年增長116%,而另外兩家行業領先機構亞馬遜和微軟的雲DBMS營收則分別按年上升75%及134%。

阿里巴巴副總裁兼阿里雲戰略與市場總經理郭繼軍表示,雲原生數據庫如阿里雲的PolarDB,將是未來數據庫的發展方向。隨著企業逐步將在地數據庫向雲遷移,雲端DBMS市場將呈現強勁增長,並為包括阿里雲在內的、專注於雲端DBMS的供應商帶來龐大的發展機遇。阿里雲將繼續為公共服務、零售、金融、製造等各行業提供強大而具競爭力的數據庫服務。