【滙豐不派息】收息最緊要穩陣　專家推薦3類「真」高息股

滙豐（0005）今年股息率變「零」，如股民要換馬至高息股，也要慎防高息陷阱。皆因在「肺炎熊市」之下，不少公司的股息率動輒高達10厘，一旦貪高息入市，隨時會中伏，賺息蝕價。

要揀取高息股，關鍵是未來盈利能否維持，因公司用作派息的金額，也是取自賺到的盈利。以博彩股金沙（1928）為例，往績股息率已逾7厘，但澳門賭收受累疫情而大減，有澳門博彩業管理層已指出，或要逾半年時間蝕錢經營，那又如何能維持派息？

信誠證券聯席董事張智威接受訪問，就推薦三類疫市「真」高息股。

1.公用股－代表：中電（0002）、港燈（2638）

張智威指，買收息股，最重要看收入是否穩定，供電公司過去除收入和派息穩定外，派息比率亦不算高，「唔似滙豐派息比率過去5年，有3年超過100%，派息仲多過搵嘅錢，變咗要靠老本」，相信兩電未來派息可持續穩定。他又指，兩電還有「殺手鐧」，就是與港府簽訂的利潤管制協議，其實相當於利潤保障，不過要留意，中電收入佔比較重的澳洲業務則不受此保障。

2.電訊股－代表：香港電訊（6823）、中信國際電訊（1883）

收入穩陣且不受經濟周期影響的，還有電訊類股份，上網和通訊股務在疫情之下，需求隨時不減反增。張智威指，隨電訊商開啟5G服務，相信愈來愈多人會由4G轉5G，有利電訊商ARPU（每戶平均收入）上升，對企業盈利有幫助。

3.收息ETF－代表：盈富基金（2800）

盈富基金是以恒指成份股作為組合的ETF，好處是入場門檻低，現價每手不用12,000元，股息率達4厘，且能分散投資各藍籌股，也屬於穩陣收息之選。