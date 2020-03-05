【投資攻略】美股大波幅不尋常　專家籲資產組合可考慮減磅

美股三大指數上周急跌逾一成，創下2008年金融海嘯以來最大的單周跌幅，本周初大幅反彈後，市況仍然波動，每日波幅高達3至5％。專家認為市況波動有多個因素，除擔憂疫情在全球擴散，令恐慌情緒升溫，亦因美股估值本身高昂，及聯儲局突然減息的舉措，令部分投資者在眾多不確定性中先行獲利所致。

寶鉅黃敏碩﹕風險胃納降資金湧債市

寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩指，美股波幅大主要因市場恐慌情緒急速升溫，且從10年期債息跌穿1厘的超新低可見，市場風險胃納降低，令資金湧向債市。至於是否已進入跌市周期，要視乎疫情情況如何影響公司首季盈利，以及減息帶來的金融問題如債務和槓桿，預計未來聯儲局的利率政策繼續會是市場波動的藉口。他又指，美國科技股目前估值高企，波動性會更大，尤其銷售硬件的科技公司因供應鏈受影響，業績將受影響，料軟件或雲端類公司表現將相對較好。

獨立股評人岑智勇指，波幅是衡量投資風險的其中一個指標，美股作為全球市值最大的成熟市場，貿然出現3至4％波動並非正常現象，部分亦因為新型肺炎疫情在全球擴散，聯儲局突然減息，美總統大選進展等的多個因素左右走勢，而美股過去一段時間升勢持續，亦令有利潤的投資者希望先行獲利，令指數迅即向下。他又指，聯儲局提前減息或有啟示性，看到小投資者未看到的經濟風險，惟減息理論上可降低資金成本，有利拓展業務，料美股仍有機會繼續反彈。

帝峯證券及資產管理有限公司行政總裁郭思治指，美股過去一段時間已累積不少升幅，估值高企，苦無回調藉口，隨疫症爆發，市場擔心美國消費會受影響而拖累經濟增長，令股市下跌，惟道指在不足兩星期跌超4,000點屬太過急速，吸引投資者撈底，故現時出現技術性反彈，後市要視乎當地疫症確診人數會否有明顯上升。

美股可略為減磅

不少投資者的資產組合都包含美股，或押注美國股票的強積金基金等，而受累近期美股下跌和波動。岑智勇指，如投資者認為美股估值高可以減磅，但無需「一股不留」，視乎個人風險取向，整體上建議保留至佔組合的兩至三成，因美國公司盈利和質素始終整體偏好。

黃敏碩指，若投資者一直供款美股基金，相信已累積一定盈利，不妨略為減磅，而選擇平衡或環球基金的可繼續供款，不需太過擔心。郭思治則指，若一直持有20至30％美股可續持盈保泰，因美股此刻表現仍優於大部分市場，但若「加注」的值博空間不大，因距歷史高位不足一成，反而A股相對值博率更高。