騰訊下周季績　兩大增長點「抗疫」　黃國英看好年內破頂

股王騰訊（0700）下周三公布首季業績，經濟大衰退下，季績能否展現「抗疫」能力備受關注，市場就似率先看好，不少大行已將騰訊目標價上調至500元以上，即較現價還有兩成上升空間，看好理據主要是手遊及社交廣告疫下表現強勁。

以騰訊今日收市價410元計，對應去年Non-IFRS（非國際財務報告準則）純利的市盈率約為38倍，未來究竟有何增長點支撐較高估值？

據騰訊去年業績，全年收入為3,773億元（人民幣．下同）中，增值服務收入按年增長13%至2,000億元，其中網絡遊戲收入為1,147億元，佔總收入的30%，為騰訊最主要收入來源；金融科技及企業服務增長39%至1,014億元，佔總收入的27%，為公司增長最快的板塊；網絡廣告收入則增長18%至684億元，佔比18%。

2013至2019年騰訊收入分佈情況。（騰訊2019業績演示文稿）

一、海外遊戲收入增長強勁

去年業績主要有兩大看點，並有望在今年延續，一是海外遊戲收入增長強勁，帶動網絡遊戲業務走出增長低谷。去年第4季，海外遊戲收入按年增長1倍，主要受惠手遊《PUBG Mobile》及Supercell的遊戲收入貢獻（去年第4季增持Supercell至51.2%，故開始併入騰訊報表）。

展望今年，騰訊仍有不少重磅等待上線，如旗下遊戲製作公司「Riot Games」開發的卡牌對戰遊戲《Legends of Runeterra》於5月已在海外多地正式發行，射擊遊戲《Valorant》最近亦在歐洲市場完成封測，獲得不少遊戲主播的正面評價。《地下城與勇士》及風靡全球的《英雄聯盟》都將推出手機版，有望成為遊戲業務增長的趨化劑，助騰訊進一步拓展海外市場。

別忘記，騰訊兩大皇牌手遊《和平精英》及《王者榮耀》仍在持續貢獻收入，據分析機構App Annie數據，兩者今年首季包攬了全球手遊收入榜的頭兩位，而推出僅1年的《和平精英》更首超《王者榮耀》，成功接捧以支撐騰訊業績。

射擊遊戲《VALORANT》已於歐洲市場完成封測。（遊戲截圖）

二、金融科技及企業服務

與遊戲業務相比，騰訊其他的市場分部較少人留意，但金融科技及企業服務其實是騰訊發展步伐最快的業務，規模追貼網遊，當中包括受支付和理財業務及騰訊雲的增長帶動，去年騰訊首次在業績中，將之單獨劃分為一個業務類別。

其中，騰訊的雲服務收入為170億元，佔業務分部收入近17%，佔騰訊全年總收入約4.5%，並較2018年的91億元增長約87%。

不論經濟環境好與壞，金融科技都是無可逆轉的大趨勢。微信的商業支付上季日均交易筆數超過10億，月活躍賬戶超過8億，若未來進一步擴大支付使用場景，及更多金融科技產品和服務推出，此分部有望繼續增長。

微信支付已是內地不可或缺的手機應用。（資料圖片）

黃國英：手遊廣告「抗疫」利騰訊股價

騰訊自發布去年業績後，股價由低位325.2元快速攀升至曾貼近420元水平，豐盛金融資產管理董事黃國英表示，騰訊受到市場追捧，其一是受惠疫情下「宅經濟」，手遊《王者榮耀》及《PUBG Mobile》3月份流水合計逾3億美元，「明顯困住哂啲人（封城）對遊戲業務有幫助」。

其二是市場原預期線上廣告在疫情下表現不濟，但Facebook及Google近日季績顯示Direct-response advertising（直效式營銷）有抗疫能力，相對傳統廣告影響較細，故騰訊廣告業務亦應企穩。

其三是疫情之下，可以選擇的股票範圍縮窄，「好多嘢唔買得」，資金湧入「盈利仲有得谷」的公司。加上環球央行放水，「掉轉諗，債券得1厘回報，好多嘢（股票）都平」，盈利無倒退風險的好公司，便值得給予較貴估值。

黃國英認為，手遊及廣告業務在疫情下可望企穩。

年內破頂機會高

對於不少大行上調騰訊目標價至500元以上，看好騰訊破頂。黃國英認為，若疫情沒有第二波爆發，投資氣氛轉好，騰訊今年實現破頂的機會偏高，「阿里受軟銀沽貨影響，股價衰到貼地，騰訊亦拒絕向下，亦證明是Good sign」。

他又指，環球有股票集中化的趨勢，「有霸權地位嘅公司，估值應該再高一啲，好似亞馬遜同微軟，唔一定要增長好勁」。長遠而言，他認為未來很多生活模式改變亦需要科技協助，如戲院或遊樂場將來可能都須實名購票，「當疫症爆發，知道有咩人去過，可以找到源頭」，故「仲有好多空間可以做」，騰訊及阿里（9988）將有份牽涉這科技趨勢。