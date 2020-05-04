港股「五窮月」開局急跌千點　分析憂慮貿戰升級　上月或過份樂觀

踏入「五窮月」的首個交易日，港股即急瀉過千點，幾近蒸發上月升幅，「Sell in May」的傳統說法恐再應驗。分析指，市場焦點可能由疫情轉移至貿易戰，和企業盈利及經濟等基本面，又認為股市上月過份樂觀，港股或現熊市的「第2隻腳」。

統計近10年 5月份八成下跌

傳統智慧上，市場有「五窮六絕七翻身」的說法，外國亦有「Sell in May and go away」的說法，因投資界普遍認為股票市場5月偏弱。

事實上，回顧恒指過去10年表現，足足有8年的5月報跌，僅2014及2017年錄升幅。市場最深印象的應是貿易戰去年5月升級，令港股該月大幅下挫9.4%，為全年表現最差的月份。

數據雖有一定參考價值，但回歸基本面，港股周一復市下挫，與美國總統特朗普上周四威脅向中國加徵1萬億美元的新關稅，以報復中國隱瞞疫情，及有政客更要求中國賠償疫情帶來的損失等負面情緒影響。如此種種，觸發市場避險情緒升溫。

李若凡：不能排除貿易戰升級

華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，不能排除貿易戰升級，甚或中美第一階段協議突然撤銷的可能性。她指，現時美國失業情況愈趨嚴重，原油價格大幅下跌，特朗普迎來11月總統大選，可能想要通過加徵關稅以增加政府收入，挽回選民支持。另一邊廂，把疫情責任與中國拉上關係，亦可把國內對他抗疫反應慢﹑對策失當的焦點轉移到中國。

不過，她不認為貿戰升溫是「黑天鵝」，指貿易戰一直存在，至今未完結，只是市場此刻聚焦在疫情，疫情過後，貿談分歧可能重新成為市場焦點，「特朗普只是令大家提早擔憂」。

華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，不能排除貿易戰升級的可能性。（資料圖片）

市場上月或過份樂觀

環球股市4月大幅反彈，恒指單月已進賬1,040點。李若凡認為，市場上月比較樂觀，憧憬各地解封及各國大規模刺激措施，無視經濟狀況轉差，除貿戰之外，料市場未來將重新關注企業盈利數據，經濟基本面等；而中國市場焦點之一，將在於北京兩會對於財政及貨幣刺激政策的指引和力度。整體而言，除非疫苗研發有新進展，否則市場應已反映解封及刺激政策等因素。

譚朗蔚：港股或現「第2隻腳」

富昌證券聯席董事譚朗蔚也直言，特朗普企圖以貿戰報復疫情，甚至擬阻止政府退休基金投資中概股，或引來經濟及金融市場新一輪震盪，市場焦點可能逐步由疫情轉移至貿戰。

他指，港股上月升幅可能只屬熊市反彈，不排除會出現「第2隻腳（低位）」，但暫不評估會否跌穿3月19日低位21139點，恒指首個關口先看23500點，如跌穿建議投資者進一步減倉，或轉往具防守性的公用、物管股避險，至於科技股和新經濟股、及早前市場炒作的「在家概念股」都有機會領跌大市。