港股「五窮月」開局急跌千點　分析憂慮貿戰升級　上月或過份樂觀

踏入「五窮月」的首個交易日,港股即急瀉過千點,幾近蒸發上月升幅,「Sell in May」的傳統說法恐再應驗。分析指,市場焦點可能由疫情轉移至貿易戰,和企業盈利及經濟等基本面,又認為股市上月過份樂觀,港股或現熊市的「第2隻腳」。

統計近10年 5月份八成下跌

傳統智慧上,市場有「五窮六絕七翻身」的說法,外國亦有「Sell in May and go away」的說法,因投資界普遍認為股票市場5月偏弱。

事實上,回顧恒指過去10年表現,足足有8年的5月報跌,僅2014及2017年錄升幅。市場最深印象的應是貿易戰去年5月升級,令港股該月大幅下挫9.4%,為全年表現最差的月份。

數據雖有一定參考價值,但回歸基本面,港股周一復市下挫,與美國總統特朗普上周四威脅向中國加徵1萬億美元的新關稅,以報復中國隱瞞疫情,及有政客更要求中國賠償疫情帶來的損失等負面情緒影響。如此種種,觸發市場避險情緒升溫。

李若凡:不能排除貿易戰升級

華僑永亨銀行經濟師李若凡認為,不能排除貿易戰升級,甚或中美第一階段協議突然撤銷的可能性。她指,現時美國失業情況愈趨嚴重,原油價格大幅下跌,特朗普迎來11月總統大選,可能想要通過加徵關稅以增加政府收入,挽回選民支持。另一邊廂,把疫情責任與中國拉上關係,亦可把國內對他抗疫反應慢﹑對策失當的焦點轉移到中國。

不過,她不認為貿戰升溫是「黑天鵝」,指貿易戰一直存在,至今未完結,只是市場此刻聚焦在疫情,疫情過後,貿談分歧可能重新成為市場焦點,「特朗普只是令大家提早擔憂」。

華僑永亨銀行經濟師李若凡認為,不能排除貿易戰升級的可能性。(資料圖片)

市場上月或過份樂觀

環球股市4月大幅反彈,恒指單月已進賬1,040點。李若凡認為,市場上月比較樂觀,憧憬各地解封及各國大規模刺激措施,無視經濟狀況轉差,除貿戰之外,料市場未來將重新關注企業盈利數據,經濟基本面等;而中國市場焦點之一,將在於北京兩會對於財政及貨幣刺激政策的指引和力度。整體而言,除非疫苗研發有新進展,否則市場應已反映解封及刺激政策等因素。

譚朗蔚:港股或現「第2隻腳」

富昌證券聯席董事譚朗蔚也直言,特朗普企圖以貿戰報復疫情,甚至擬阻止政府退休基金投資中概股,或引來經濟及金融市場新一輪震盪,市場焦點可能逐步由疫情轉移至貿戰。

他指,港股上月升幅可能只屬熊市反彈,不排除會出現「第2隻腳(低位)」,但暫不評估會否跌穿3月19日低位21139點,恒指首個關口先看23500點,如跌穿建議投資者進一步減倉,或轉往具防守性的公用、物管股避險,至於科技股和新經濟股、及早前市場炒作的「在家概念股」都有機會領跌大市。