【專訪】無限QE難抵銷疫情衝擊　安捷劉一賀︰恒指難回3萬點高位

肺炎疫情在農歷新年前大爆發，轉眼間3個月過去，疫情在內地首先得到控制，歐美確診個案增幅亦逐步放緩。隨著業績期將至，疫情對企業的影響將會浮出水面，股票市場未來會何去何從？

安捷證券研究部主管劉一賀明言，經濟正常化需時，港股及美股在這段時間也難回到30000點高位，籲投資者繼續聚焦線上服務及娛樂公司，以至疫情相關醫療設備企業。

經濟正常化需時起碼兩年

安捷證券研究部主管劉一賀受訪時表示，近期各地新增確診及死亡數字明顯下滑，部份地區如美國亦開始重視隔離措施，相信各地再出現本地大規模爆發的機會不大，下一步關注印度和非洲等衛生條件較差國家，會否出現新的爆發點。

疫情稍暫緩，環球股市從低位已回升不少。劉一賀指，股市反彈更多是因美聯儲史無前例的刺激措施，雖一定程度能抵銷疫情對經濟帶來的影響，但經濟要徹底正常化，他認為需要2至3年時間，料港股及美股在這段時間難回到30000點高位。

至於會否下試3月份低點，即恒指低位21139點，則要視乎會否出現新一輪疫情爆發。

恒指在今年3月19日一度低見21139點。（資料圖片）

市場將聚焦線上服務及娛樂公司

不過，劉一賀不認為現時需要全面避險，按地區來說，他料中國股票將跑贏美股。板塊上，一些在家概念公司，盈利上升短期未必體現，但包括線上服務和娛樂公司，包括雲端、視頻內容，手機遊戲等，將持續受到市場聚焦，如騰訊（0700）、亞馬遜（AMZN.US）的雲端服務AWS，及奈飛（NFLX.US）等。

安捷證券研究部主管劉一賀（左）指，港股難重回3萬點高位。右為安捷證券股票研究部分析師宋木（黃寶螢攝）

疫情相關醫療設備增長可期

不少投資者也認為，醫藥股理應不受疫情影響，甚至受惠疫情，但原來藥企並非每間公司都與疫情絕緣。

安捷證券股票研究部分析師宋木指，在港上市的藥企主要收入源自內地，疫情期間，政府呼籲非緊急病人不要前往醫院，令慢性病、心腦血管疾病等藥品銷售下跌，至於疫情相關的呼吸道、抗病毒類藥品銷售就不跌反升，因民眾恐慌時也會儲備相關藥物。不過，綜合藥企如「藍籌醫藥孖寶」中生（1177）和石藥（1093）領域較廣，認為整體銷售仍會是中性或偏弱。

中生製藥日前配售多達2億股股份，宋木認為，在這時間點配股，難免會讓投資者感覺管理層失信心，但從長期投資的角度來看，有低吸的價值。

她又指，醫療設備如呼吸機在疫情爆發期間亦需求大增，但港股幾乎沒有從事生產相關設備的上市公司，大部分均在A股上市，如邁瑞醫療（深圳﹕300760）、魚躍醫療（深圳﹕002223）等。

CRO公司疫情影響未明

至於藥明康德（2359）及凱萊英（深圳﹕002821）等CRO（以合同形式代藥廠研發及生產）公司會否受疫情影響，宋木指，公司未給出確切指引，但分析2月份停產約1至2星期，對全年影響差不多為5%。但也要注意，現時歐美製藥企業也受累疫情，若該些公司不願意停止藥品研發，或會轉到中國進行，令國內的藥物研發平台公司受惠。