港版國安法｜驚港匯脫鈎急換美元？　專家直言嘥氣︰弊多於利！

全國人大會議早前通過「港版國安法」，美國總統特朗普也宣稱將會取消香港的特殊待遇，市場旋即泛起聯繫匯率會否「被脫鈎」的憂慮。與此同時，外電報道美國金融大鱷Kyle Bass已籌組基金，並以200倍的槓桿買入看淡港元期權。

近日，民間不時傳出沽港元、買美元的聲音。不過，有外匯專家提醒，聯匯脫鈎機率極低，隨便轉入美元，隨時得不償失。

港匯近期強勢，徘徊7.75強方兌換保證水平。（資料圖片）

葉澤恆︰毋須擔心聯繫匯率風險

東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恆表示，現階段如果因為擔心港元崩盤而兌換美元，似乎壞處多於好處，「香港外匯儲備達4,400多億美元，中國人民銀行亦有3萬多億美元外匯儲備，基本上大家毋須擔心聯繫匯率（脫鈎）風險問題。」

葉澤恆亦提醒，美元強勢不是必然，未來有因市場對美元信心不足，而出現貶值的風險。「投資者較關注美國債務及財赤問題若持續下去，對美元風險有幾大，美元會否估值過高？其他國家或因發債、疫情令財赤加大，令債務增加，當其他國家經濟發展改善，而財赤、債務減少時，而美國仍繼續加大，債務又如何還清？」

葉澤恆認為，換成美元需要承受未來因市場對美元信心不足，而出現貶值的風險。（REUTERS）

文錦輝︰ 將錢轉做美元「嘥氣」

艾德證券期貨投資策略總監文錦輝認為，現階段毋須急換美元，他指財政司司長、金管局已多次表明港元及美元不會脫鈎「大家唔使話爭相將自己資產換做美元，暫時沒有那麼快甩鈎，倘未甩鈎，就沒必要將港元資產如此調配啦」。

他續稱，美元目前處於跌勢，待美元回升，港紙跟住升之後換入其他外幣更佳，「老一輩可能經歷戰亂，做點預防無可厚非，但打工仔正在供款的強積金，都以港元計價，將錢轉做美元嘥氣啦！賭下那位做空港元的人幾時投降好過啦！」

金管局早前已表明無計劃改變聯繫匯率制度。（資料圖片）

銀行1萬美元 買入賣出價差逾千港元

假如真的堅持換入美元，雖然有聯匯制度，但兌換美元，買入、賣出價之間一樣有差異。葉澤恆表示，透過銀行或找換店沽港元買美元，牽涉交易成本，「這裏一定有些差價，投資者需自行考慮是否划算。港匯現時spot price（現貨價格）7.750幾，但銀行金融機構唔使食咩！一定會有差價。視乎每間銀行各自開價而有變化」。

港滙最新報7.7501，處於強方兌換保證水平。以滙豐銀行為例，其外幣兌港元兌換價網頁顯示，今日﹙18日﹚現鈔銀行買入價7.6875港元兌一美元，現鈔銀行賣出價7.8126港元兌一美元，即若兌換1萬美元，市民需付78,126港元，再將所得美元在該行轉換為港元時，即時「唔見」1,251港元。

滙豐美元新資金定期存款網上優惠，年利率介乎0.45厘至0.55厘。﹙資料圖片﹚

美定存息口料維持低水平

另一邊廂，將港元兌成美元後，也需考慮資金「出路」，放在銀行敘造美元定存，堪稱「無出息」。以半年定存計，大多數銀行的年利率低於1厘。個別銀行例如交通銀行年利率較高，經電子渠道敘造「每日特息定期存款」，個人客戶特惠年利率1.03厘，起存金額3,000美元。信銀國際推出的網上限定美元優惠利率，亦達1厘，新資金至少要1,500美元，優惠期至本月30日。

大型銀行方面，滙豐美元新資金定期存款網上優惠，最低存款額為2,000美元，年利率視乎客戶類別，介乎0.45厘至0.55厘。在恒生銀行以「合資格新資金結餘」開立定期存款，最低存款額為10,000美元或以上，定期存款特優年利率0.2厘。於中銀以選用「綜合理財服務」的個人客戶經網上銀行或手機銀行以（等值）港元1萬元或以上「合資格新資金」開立3或6個月「新資金特優定期存款」，若屬「中銀理財」客戶，6個月美元定存特優年利率0.4%。

美元新資金定期存款特別優惠比較。

葉澤恆指，美國聯儲局剛議息，料未來兩年不加息，而聯儲局考慮調整息口因素包括失業率、通脹率，以目前美國失業率16.3%計，若要回落到4.1%，他相信2022年底都未回復到疫前水平，「除非失業率回復比他們（聯儲局）預期快，否則美定存息口會維持偏低水平。

專家反建議換日圓、英鎊

然而，若有市民希望減持港元，有否其他外幣選擇？葉澤恆表示，若非為移民，純粹是因聯匯問題，「反而可容許多些彈性，睇下哪隻貨幣好些，例如你會去哪些國家旅行，就可能考慮有關貨幣」。

葉以港人愛去的日本為例，日圓自從南北韓聯絡停止，近期明顯升值，認為除非美元兌日圓到107.65以上，否則日圓仍偏強，若日圓升穿106，日圓升值速度或加快。「好多人中意去日本，（日圓）可以是值得吸納的對象，若疫情明年放緩甚至加快復蘇，加上明年奧運，應該多人去日本，屆時對日圓需求會有明顯增加。」他說。

日圓自從南北韓聯絡停止，近期明顯升值。（REUTERS）

文錦輝則指，兌換歐元是安全系數高的選擇，問題在於其經濟整體復蘇慢，歐元區最近計劃成立呆壞帳基金，有利歐洲人將錢投放於企業促進經濟復蘇，故歐元匯價未必會太差，歐元兌美元1.12水平徘徊，若歐元回得不太多，可值得投資者留意。

熱門兌換貨幣之一的英鎊，文認為，要視乎脫歐談判進度，波動會較大，投資者若考慮英鎊，建議分注入，策略保守，「一個壞消息（英鎊）可跌百幾點子」。