【專訪】大數據煉金術師　車品覺最看好這類公司︰就算財困也會幫

互聯網年代，人們每一個行為，都會留下數據「足跡」，最終匯集成大數據。數據是黃金，卻不是愈多愈好，也會惹起疑慮，去年智慧燈柱便引來私隱的憂慮。

曾効力支付寶及淘寶網的「大數據一哥」阿里巴巴集團前副總裁車品覺，長年與數據「周旋」，堪稱「數據煉金術師」。他教路，香港若要成為智慧城市，首先可從細小的民生項目著手，例如用數據找出有較高風險「壞lift」的大廈，做好「warm up」，然後再處理一些需要更多數據、私隱的項目。「缺乏信任嘅話，係做唔到大project（計劃）！」

車品覺曾任阿里巴巴前副總裁，離開「大樹」後，並無停下來，現為紅杉資本中國基金專家合夥人，主要負責發掘「明日之星」。曾寫過《覺悟•大數據》一書的他，對數據的其中一個「覺悟」是太多數據也會成為負擔！他解釋，並非每一個數據都可以帶來效益，世上也沒有數據愈多愈好的道理，「當數據愈單一和集中，就會更容易量度成效，成本及所需的時間亦可以減少。」

車品覺說數據可重覆使用，會愈用愈「叻」，部分更可以產生巨大經濟效益。（資料圖片）

最看好數據加密公司

長期與數據「周旋」，車品覺自言自己最睇好的初創行業就是數據加密公司，「即使是普羅大眾，也要保障個人私隱資料，不少企業都要用大數據來解決問題，而各國亦需要用數據去防止下一次疫情，最重要係獲取市民信任。」

車品覺以港府計劃推出的粵港澳三地互認健康碼為例，稱最重要是如何使用區塊鍊來做到三組數據可以互認，並且把這些數據匿名，最終使收集數據者本身也無法還原數據。「大數據運用將來會變得更普遍，範圍更大，涉及更多私隱，只要愈多應用，數據的安全愈能得到保障，呢啲無論係有冇疫情，都係未來嘅大趨勢，咁如果佢哋﹙數據加密公司﹚依家財困，我就一定幫！」

地政總署早前開發了空間數據共享平台，在疫情時，平台根據衛生防護中心提供的數據，推出 「新型冠狀病毒感染本地情況互動地圖」，讓大眾了解有那些高危地區。（網站截圖）

疫情下，港府推出「新型冠狀病毒感染本地情況互動地圖」，詳列確診個案、確診個案詳情、確診個案曾逗留的地點及逗留日期等。車品覺覺得這正正是政府使用公共數據解決公共問題的良好示例，尤其是互動地圖把數據視像化，不懂數據分析的人也可以明白箇中內容，是個好開始。未來港府或可開放不同範疇的公共數據，「交通同埋天氣嘅數據係最完整、最集中、最多人注意，但之後一啲比較敏感嘅數據，例如醫療數據，就會比較困難。」

籲由小項目做起 獲得市民信任

大數據應用，許多時由政府推動，不過智慧城市的重點項目──多功能智慧燈柱早前卻惹來私隱憂慮。數據加密固然重要，但車品覺坦言關鍵是要獲得市民信任，他建議港府可先由民生相關，又不會涉及個人私隱的小項目做起，再把不同的小項目打通，讓官員了解把某件事情數據化，是要有甚麼步驟。

智慧燈柱設有高清鏡頭，有蒐集數據及發射訊號的功能，惹起市民憂慮。（資料圖片）

他舉例道，紐約市政府曾經做了火警發生次數，與城市電線老化情況之關係的數據項目，從而找出那些地區需要更換新電線，並且減低火警發生次數。若套用在香港，機電工程署亦可根據「壞lift」、保養及維修等數據，來找出那些升降機有較高風險發生事故，而暴雨時水浸，通常都是因為有垃圾堵塞渠道，若果可以使用數據來找出水浸黑點，並在事前清走垃圾，便可減低水浸風險。

「最重要係獲取市民信任，數據愈來愈多，就會需要愈來愈高嘅成本，又要用更長時間去證明其成效，當啲人對數據有信心，就會願意有耐性去等，而缺乏信任嘅話，係做唔到大project（計劃）。」車品覺說道。

車品覺認為各國的數據開放水平相若，香港並非與這些地區有很大差距，但如果想急起直追，先要解決個人私隱的疑慮。（羅君豪攝）

中國數據交易平台 料更趨活躍

今年內地政府首次將「數據」列為與勞動、資本、土地、知識、技術、管理並列的生產要素，《人民日報》撰文稱，當前全球經濟增長乏力，但資料作為生產要素的重要作用日益突顯，以數字經濟為代表的新經濟成為經濟增長新引擎。

車品覺稱，此舉使社會更為重視數據資源，甚至會把它們當作資產。「以往的資源均為實物，但其實一些數據也可成為資源，令某件事物因而產生價值，衍生經濟效益，例如阿里巴巴就把數據提煉成推薦客人購買貨品的系統，讓客人購買更多產品。」而數據未來會像黃金一樣，有著金融性質，人們可以用它們來交易和買賣，他預期未來中國的數據交易平台將會更趨活躍。