【eBay專訪】入職過五關斬六將　見工做埋面試官　兼要「跑數」！

本港經濟陷入衰退，不少公司均有裁員，不過，eBay香港、台灣及東南亞業務發展總經理許頌恩接受《香港01》訪問時透露，經濟不景氣，公司採取保守作風，但逆市下仍會繼續招聘人手，傾向聘請有工作經驗的年輕人。「年青人係數碼原生代，佢地思維同埋做事方式都同上一代唔同。而下屬嘅話，我覺得唔可以請同自己做嘢好似嘅人，咁樣諗嘢好難有火花，eBay希望每一個員工都有唔同長處，大家可以互補不足。」

要進入eBay工作，亦需過五關斬六將，她說應徵者需經過電話面試，並要通過主管面試、個人演講面試及同儕面試（peer interviewing），讓員工都成為應徵者的面試官，皆因公司著重團隊合作，若果新同事無法與現有員工相處，將難以融入公司的工作文化。

然則，面試問題刁鑽嗎？許頌恩笑道：「問題係諗到咩就問咩！」在入職工作後，公司鼓勵新員工註冊成為eBay賣家，在平台出售商品，首個月要出售10至15件商品，半年內需累積最少50個買家評價，仿如要「跑數」！許頌恩坦言作為eBay一份子，他們要熟悉平台運作流程，而她自己會去不同平台購物，以買家角度體驗不同平台的優劣。

圖說：科技界一般是男性為主，但許頌恩認為不少科技公司的高層都是女性，「男女都冇太大分別，最重要係睇返果個人能力同埋志向。」

做滿5年有1個月有薪假期

eBay香港員工年齡介乎20多至40多歲，男員工比例略高於女員工。許頌恩稱公司待遇不錯，工作滿5年的員工，除了正常的年假外，還可享有1個月有薪假期（公司稱此為sabbatical），故員工的工作年期較長，「我哋有Work hard, play hard（認真工作，認真玩樂）文化，會定期舉辦團體活動，之前就去咗釣墨魚同埋打高爾夫球，啲員工入咗嚟公司都唔捨得走，我睇住佢地一路拍拖、結婚到生仔。」

另外，eBay每年都會訂立全年及季度GMV（網站成交金額）目標，員工會分工合作，達標的員工績效評核將會較好，而員工若有原因未能達標，績效評核則會有所調整。在疫情期間，eBay的員工可選擇在家工作，她認為員工的健康是最重要，自己會信任員工，相信他們在家也會如常工作，「我自己係疑人不用，用人不疑，所以我會放手畀員工去試，如果員工較為有能力，就會俾多啲野佢做！」