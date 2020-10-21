國泰裁員｜削8500職位足夠未？　分析︰視乎市況　明年中或再出手

國泰航空﹙0293﹚今早公布，計劃削減8,500個職位，相當於其職位總數24%，透過凍結招聘，加上自然人手流失，實際裁減的員工數目大約5,900（約佔集團職位總數的17%），其中包括約5,300名駐港員工，另外約600名非駐港員工亦可能受到影響，但須視乎有關地區的監管規定而定。

根據國泰申請第一輪「保就業」計劃的資料，國泰當時在國泰及國泰港龍航空承諾受薪僱員人數為20,284人，惟兩間公司皆無申請第二輪「保就業」計劃，一如市場所盛傳，成為裁員「重災區」。

至於其餘子公司，包括香港快運、香港機場地勤服務、國泰航空飲食服務、國泰航空服務（即國泰航空貨運站）及華民航空等，則承諾受薪僱員人數為6,040人。這幾間公司均有申請第二輪「保就業」計劃。

國際客運需求估計最快要到2024年方可回復至危機前的水平，林嘉麒認為國泰或會根據市場復甦情況，分階段進一步精簡人手。﹙資料圖片﹚

假若情況持續 國泰明年中或再裁

國泰現時每月仍然消耗15億至20億元淨現金，估計重組計劃完成後，明年現金消耗每月減少約5億元。宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒認為，從企業營運角度來看，若果公司有意大規模裁員，通常第一次裁員會做得比較「盡」，完成相關手續也需要一定時間，故短期內國泰未必會再有裁員動作，會否再出手，則視乎市況，「若未來港府與其他國家旅遊氣泡安排，反應好過市場預期，國泰未必需要進一步再裁員，但假若情況持續，國泰可能會在公布全年業績後，再次精簡人手，並有機會外判後勤部門，最快要明年年中左右再裁員。」

國泰擬讓旗下國泰及香港快運兩大品牌營運國泰港龍航空的大部分航線，林嘉麒覺得此舉反映國泰有意「做大」香港快運，香港快運人工成本便宜，即使未來全球經濟狀況轉差，廉航相對上仍然較有優勢。加上「Flycation」香港遊飛行體驗也是由香港快運推出，未來國泰或會在香港快運試推更多創新活動。不過，林嘉麒認為，因國泰整個集團均錄巨額虧損，所以香港快運可能也有機會精簡人手。

香港快運今年首6個月錄得重大的除稅後虧損7.79億元，於第一輪「保就業」計劃承諾受薪僱員人數為1,026人。

有港機工程員工表示，目前工作量比高鋒期少。﹙資料圖片﹚

港機員工︰飛機須定期維修 故仍有工作

航空業現困局，除了空中服務員之外，周邊行業難免也受到影響。翻查申請首期保就業計劃企業名單，港機工程承諾受薪僱員人數6,053人；國泰航空飲食﹙香港﹚承諾1,590人；亞洲萬里通承諾123人等。

港機工程（HAECO）屬太古集團成員公司，負責飛機維修。其員工Jayden表示，市場上數家飛機維修公司都有接受國泰的飛機維修工作，若果國泰港龍航空停止營運，相信對飛機維修業有較大影響，未來行業前景亦變得較悲觀。

不過，Jayden補充，幸好港機工程已向員工承諾今年不會裁員及放無薪假，並保證仍有升職機會。「雖然公司目前工作量比高鋒期少，但因為飛機要定期作維修，故仍有接到工作。」