內房冧市｜交銀謝騏聰：港內房股趨保守　市場風險胃納明年或提高

世茂集團（0813）周五大跌逾一成，拖累內房股集體向下。交銀國際董事（房地產研究）謝騏聰向《香港01》表示，世茂集團大跌，主要因管理層上日在會議給出保守指引，預告今年買地審慎，或影響來年銷售，並重提三條紅線；加上龍湖（0960）日前配股行動中，主席吳亞軍首次減持股份，拖累板塊氣氛。

三條紅線對內房業務影響極少

謝騏聰指，內地推「三條紅線」新規下，在港上市的內房股為迎合境外投資者，態度趨保守，反而國內上市的發展商，拿地照樣進取。但他指，2020年上半年，內房股債務普遍增長放慢或沒有增長，踩中全數三條紅線的頭部內房企業只有3家，而它們有很多方法作境外融資，政策對它們的業務實際上影響極少。

他又說，假如樓市要調控，沒發展商買地，首先「頂唔順」的不是發展商，而是地方政府和銀行等，因發展商有數年土地儲備，大可減慢售樓速度，慢慢還錢。

謝騏聰指，三條紅線對內房影響極少。（資料圖片）

吳亞軍首減持龍湖

龍湖日前折讓7.5%配股籌約23億港元，謝騏聰指，如恒大（3333）和富力（2777）早前已進行配股，龍湖現時配股算合情合理，但值得留意是，龍湖主席吳亞軍在今次配股中首次減持，此前吳亞軍從未減持龍湖，加上世茂集團給出的保守建議，令市場拋售內房股。

但他認為，在港上市的內房股下跌後的估值吸引，「根本有一些公司，就算沒增長，都是3至4倍市盈率，10幾厘股息一堆，高單位數的股息一堆，跌得去邊？當佢無增長都好吸引。」他說，現時部分內房市盈率只有3至4倍，部分則錄10多倍，疫情期間，市場傾向購買最高質素的內房股，但當明年市場復甦或恢復正常，投資者風險胃納可能提高，有利估值低企的內房股重估。