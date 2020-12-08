移民英國查詢增　兌換英鎊買樓勿心急　專家：兌港元或穿十算

不少港人計劃移民英國，惟英國脫歐過渡期年底屆滿，如果12月31日都未能達成協議，便意味英國要「硬脫歐」，或令鎊匯承壓。英鎊兌港元最新企10.35水平，有專家指，近期查詢兌英鎊買樓的人增加，但由於鎊匯累積升幅較多，建議耐心等待低於10算水平才吸納。

港人熱門移民地點英國，早前允許BNO護照持有人於明年1月31日起，申請特別簽證赴英居留，居住英國5年後，可以申請定居身份（settled status），再居留英國多1年後，即可正式申請成為公民。

外匯及商品獨立分析師盧楚仁說，近期查詢英鎊走勢的人頗多，以兌換英鎊到當地買樓，「無論脫歐結果如何，移民一定要買樓，有剛性需求」，但英鎊近期累積升幅較多，他認為可耐心再等待下一輪調整，不排除英鎊兌港元可跌穿10算，或兌美元回落至1.3樓下再吸納更為合適。

鎊匯已計入脫歐協議達成

部署英鎊，亦要留意英國脫歐形勢，事關英國今年1月31日正式脫歐後，進入為期11個月的過渡期，隨最後期限逐步逼近，英國和歐盟就脫歐後貿易關係的談判，至今依然停滯不前。

英鎊繼上周創下2018年5月以來高位後，近日見回吐，兌美元報1.33水平，但仍較今年低位反彈逾一成。盧楚仁指，美元弱勢，令英鎊一直被推高，又相信鎊匯目前已反映英歐達成協議，惟即使最終成真，押注英歐達成協議的投資者，亦可能獲利離場，令鎊匯出現反高潮。

他說，難猜測最終英國會否「硬脫歐」，但認為歐盟在談判中一直沒有誠意，以談判伎倆拖延，逼使英國讓步，若最終未能達成協議，料鎊匯或要下試1.27關，約9月份低位才有支持。

盧楚仁認為，鎊匯已計入英國與歐盟達成脫歐協議的利好因素，﹙資料圖片﹚

上商林俊泓：英國或現短暫無協議脫歐

上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，脫歐談判現在進入難度最大的關頭，如果本周沒達成協議，或出現一段短暫時間的無協議脫歐，至明年才重新談判。他指，如果最終英國「硬脫歐」，英倫銀行或實施負利率措施，令鎊匯受壓。

英國周二（12月8日）起展開大規模新冠疫苗接種工作，市場憧憬疫苗為英國經濟帶來生機，但林俊泓指，今次疫苗研發速度史無前例地快，真實應用是否有實驗室效果，有商榷餘地，惟市場已預期疫苗有效，未計入相當風險。他說假如疫苗有效，亦需有實質經濟數據反映，才可令鎊匯有明顯支持。