資金流入周期股　航運股「落鑊」炒復甦、貨櫃運費破頂｜投資攻略

資金流入周期股，航運股也「落鑊」，受惠RCEP成功落實、有疫苗憧憬經濟復甦和季節性因素。分析師指，疫情令歐美國家貨櫃短缺，推高運費，並促使生產訂單回流中國等疫控較佳地區；又看好製造業遷移東南亞長遠趨勢，有利東南亞航線和物流公司。

航運板塊今年以來表現。

有報道引述航運業界人士指，歐美補貨需求激增、各個出口中心的貨櫃短缺，以及新冠肺炎疫情導致的貨運量變化，全球貨櫃運費飆升，並創下歷史新高紀錄。

數據又顯示，7月以來全球運費大幅上升。網上貨運市集平台Freightos波羅的海全球集裝箱指數（FBX）本周上漲至每FEU（40呎標準貨櫃）達2,359 美元，7月以來上漲30%。其中，由中國運往美國東岸的成本超過4,750美元，7月以來上漲42%，運往美國西岸運費更漲近50%至3,878美元。

7月以來全球運費大幅上升。（區嘉俊攝）

大和：疫情推高貨櫃運費

大和資本中國及香港汽車，交通及工業研究主管劉偉健向《香港01》表示，受疫情影響，歐美出現貨櫃短缺，推高貨櫃運費，部分國家因應疫情限制船員上岸，令船舶未裝載貨物即折返，「貨物裝載一般需時數天，情願早一些回來（中國和東南亞地區），更好賺」。他指，中國和東南亞疫情防控較穩定，令生產訂單回流中國和越南等地，並刺激了中國進出口數據強勁。

觀望RCEP實際執行

中日韓澳紐與東盟10國共15個國家，近日成功落實簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），問到協定對航運業影響，他指還看協定實際如何執行，如中國和澳洲仍在不少貨品上有關稅爭議；另邊廂，若美國政府換屆拜登上場，重返《跨太平洋夥伴協定》（TPP）以制衡RCEP，拉攏印度、澳洲、紐西蘭等國，或令RCEP協定出現變數，如盟友有變動。

劉偉健指，該行維持航運業的「買入」評級，並看好製造業遷移東南亞的長遠趨勢，因中國沿海城市勞工成本上升，加上中美貿易關係時好時壞，企業需分散風險，趨勢將有利東南亞航線或物流的股票，如海豐國際（1308）和嘉里物流（0636）過去一段時間跑贏同業。

大和維持航運板塊「買入」評級，大和資本中國及香港汽車，交通及工業研究主管劉偉健指，海豐（1308）股價已受東南亞遷移趨勢利好所刺激。

蘇沛豐：航運復甦前景不明朗 只宜小注

招銀國際研究部策略師蘇沛豐指，15國簽署RCEP後憧憬亞洲區貿易增加、疫苗有利經濟復蘇並刺激貿易活動、第四季適逢感恩節和聖誕節是傳統航運旺季，三大因素刺激航運板塊造好，其中較看好專注亞洲航線的公司，因全球經濟復甦仍不明朗。

但他認為，憧憬需求上升，未必對運費有太大幫助，因航運業仍受多個因素影響，包括運力供應會否過盛，經濟復甦令油價向上，亦會增加航運業成本。他指，航運業周期性較強，預期資金短線仍會流入周期股，但基於航運業復甦前景不明朗，只宜小注作短期部署。