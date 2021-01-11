專訪｜Shopify季度收入飆一倍　港台一哥︰2023的計劃現在就做！

過去一年，宅經濟興起，網購成為不少人生活的一部分，隨着全球多國開展大規模新冠肺炎疫苗注射計劃，似乎疫情將會逐漸受控，電商市場未來能否繼續保持高增長？

加拿大市值最高企業、電商開店平台Shopify，其香港及台灣市場主管吳岱融（Frankie Ng）接受《香港01》專訪時指，疫苗若能大規模應用，各行各業將有望逐漸復甦，特別是旅遊業、酒店業及零售業，惟認為疫情過後，電商亦不會消失。他估計，商戶將會使用O2O（線上及線下）策略發展業務，以發揮互補作用，皆因網店是24小時運作，又免卻了租金及人手成本，可以做大「生意個餅」；而實體店則可以向客人提供更多購物體驗。

Shopify主要協助中小企業建立網店及提供營運服務，平台擁有超過100萬名商家。（Shopify Facebook 網頁圖片）

Shopify成立於2006年，總部位於加拿大渥太華（Ottwa），為雲端在線商店和零售銷售點系統的網店平台，為超過175個國家和地區的100萬商家提供服務，2015年上市後，股價扶搖直上，最新收報1,188.92美元，較招股價每股17美元，勁升68.9倍；現市值突破1,450億美元，成加拿大市值最大的上市企業。

平價月費 吸引中小企

作為電商開店平台，商家可透過Shopify架設電子商務網站，作多渠道銷售、庫存管理、送貨服務、市場營銷、建立會員制度及積分，提供AR或VR購物體驗、銷售數據分析等，並接觸到來自世界各地的買家。

目前Shopify主要提供3款月費計劃，分別是29元、79元及299元；公司另有為大型商戶設計最高級別訂購服務Shopify Plus，月費為2,000美元。吳岱融說對企業來說，開設自家網店成本高昂，估計最少需要20萬元，並要額外聘請員工開發、管理及定期維護網站，公司最普通的月費計劃只需29元，是以便宜的價格提供較全面的服務，吸引了不少中小企使用該平台。現時平台內超過一半的客戶為中小企，主要類別包括：時尚與服裝、電子產品和健康美容行業等，也有一些本地知名品牌是其客戶，包括雀巢、蘭桂芳集團、OnTheList等。此外，Shopify設有App store（應用程式商店），就像手機內的app store一樣，商戶可自行揀選免費或付款購買所需要的Apps，為網店增加更多功能。

Shopify的App store內有逾5300個App，類別包括：店舖設計、市場營銷、消息推送工具、翻譯軟件等。（黃舒慧攝）

自家網店助「孖實」客人

市場上有不少網店平台「巨頭」，被問及在Shopify開店有甚麼好處，吳岱融認為亞馬遜及淘寶等網店平店就像一個marketplace（市集），顧客搜尋一種貨物時，這些平台將會顯示同一貨品在不同商家的價格及詳細資料，又會向客人推薦其他類似的產品，客人有機會轉至光顧其他店舖。另外，商戶更可付錢，讓自己的商品在搜尋結果中排得較前，變相令廣告預算較少的中小企較難做到生意，而Shopify則可讓商戶建立自家的網店，培養更多忠誠顧客。

疫情促進了企業數碼轉型的步伐，Shopify的生意得以逆市增長，截至去年9月底，公司第三季收入按年上升96%至7.67億美元。吳岱融坦言以往很多中小企未必會想做電商業務、或者覺得做網購平台是很複雜，疫情期間，他們會主動來找公司，希望開拓網購業務，「我們本來打算2023年做的計劃，現在就要做！」

與中國、英美等地相比，本港網購市場發展仍較緩慢。他引述數據估計現時香港電商市場在整體零售的滲透率只有12至14%（資源來源：GlobalData），中國則是16%（資源來源：eMarketer, China eCommerce 2020)，美國更是達32.4%（資源來源：eMarketer, 2020年10月)，故相信隨著網購日益普及，未來香港網購市場仍有不俗的發展空間。不過，香港地方細小，人口稠密，市民購物相當便利，將會阻礙他們網購的意欲；加上在大部分網上平台購物後，均需要2至3日才可收貨，難以滿足到市民的即時需要，故他建議本港電商平台應提升物流效率。「Amazon Prime都做到全美國一日內送貨，中國可能是早上下單，下午就收到貨。如果要等這麼久，市民情願會自己出去購買。」

電商世界競爭激烈，吳岱融笑稱自己很歡迎競爭，愈多競爭將可以有利電商市場健康發展。（黃舒慧攝）

籲商戶靈活變通 更重視節日商機

Shopify被外界視為亞馬遜的主要競爭對手，吳岱融坦言電商平台「一定有競爭」，但公司不會太過留意對手做甚麼事情，只希望做好本業。事實上，Shopify更支援亞馬遜、Facebook、Instagram等銷售渠道，希望向賣家提供更多選擇，並讓消費者自行選擇在哪個平台購物。他續道香港市民網購時會到不同平台格價，之後才會下單，又會使用集運，以節省運費，是較為精打細算的消費者。

本港經濟前景欠佳，市民消費意欲亦持續低迷，吳岱融建議商戶要根據市況來調整經營策略，並需注意節日商機，因為經濟不景下，人們傾向節省日常開支，以及有延遲消費的行為，等到「大時大節」減價時才會購買心頭好；不少商戶為了多做生意，會延長節日促銷活動日期，而平日則不會提供太大折扣。「商戶最重要是秉持着開放的態度，便能善用不斷變化的環境，靈活變通，也許去年疫情令環境艱難一點，但今年可能就會有新氣象。」