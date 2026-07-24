午餐50蚊極速出餐　遇見小麵靠呢招兩年開18店　稱港店數目不設限

香港餐飲業正在經歷一場「大洗牌」，老字號相繼結業，連鎖品牌紛紛放緩擴張步伐，反而內地品牌攻港樂此不疲。這趨勢不是新鮮事，「留得低」的反而值得講。



來自廣州、主打川渝風味的連鎖麵店「遇見小麵」（2408），短短兩年已在香港開設近20間鋪，荃灣店盈利更力壓內地。在租金高昂、競爭激烈的香港戰場，「遇見小麵」憑什麼殺出一條血路？當「預製菜」引起熱議，這家麵店又是如何反應？《香港01》專訪遇見小麵副總裁張海俠及研發總監彭躍，剖析這場川渝風味的逆襲之道。



（左）遇見小麵副總裁張海俠；（中）遇見小麵公關總監樑智鵬；（右）遇見小麵研發總監彭躍（黃寶瑩攝）

兩年開18間分店 港店數目不設限

說起香港的連鎖麵店，「譚仔」、「三哥」、「雲貴香」等品牌早已深入人心。而一道源自山城重慶的風味，則以另一種方式由廣州飄向香江，逐漸在本地市場站穩腳步。

遇見小麵於2014年在廣州創立，定位為現代中式連鎖品牌，主打重慶小麵與川渝風味小吃，以快餐連鎖模式營運，並於去年12月5日在港上市，成為同業中首家上市的中式麵館。公司去年收入達16.22億元人民幣，按年增長40.5%，純利飆75%至1.06億元，經調整淨利潤率至8.3%，艷羨不少「本地薑」。

香港由漁村變身國際都會，遇見小麵由30平米小店發展至全球500多家門店，兩者均走過由小至大的發展軌跡，並在本港資本市場及民生領域相遇見。「如果我的發展方向是帶到全球，香港絕對是一個不能忽略的地方」，遇見小麵副總裁張海俠如此描述香港在其全球化戰略中的角色。

該品牌自2024年5月落戶香港以來，由黃埔首店開始，短短兩年已開了18間分店。張海俠表示，公司並未設定香港的開店數量上限，只要選址合適便會持續擴張，預計今年新增門店約15間。

張海俠表示香港在品牌全球化戰略上擔當著相當重要的角色。（黃寶瑩攝）

單店月入高達150萬 最快一年回本

擴展速度很快，但外界最好奇的是香港租金高昂，一碗麵究竟要賣多少錢才能回本？張海俠笑稱，集團的定價策略是香港售價約為內地的1.5倍，即早餐最低15港元，午市套餐約50港元，並提供送餐及收拾餐桌服務，不另收加一服務費。

「以營業額計算，荃灣荃新天地分店是香港銷售冠軍，月營業額介乎150萬至200萬港元，香港門店的回本周期預計不超過兩年，部分表現較佳的門店甚至可縮短至一年」。張海俠透露，該店租金佔收入比約「十幾個百分點」，她以相同租金水平作比喻，「同樣月租15萬元的門店，內地營業額約為60至70萬元人民幣，而香港可達150萬港元。」

即使香港人力成本遠高於內地，營業額的倍數增長仍然足以覆蓋，利潤空間由此擴大。被問及香港整體市場是否已開始盈利，張海俠透露香港市場已開始賺錢，「整個市場來看，我們都是盈利。」

其中，成本控制的關鍵在於集團沒有在香港設立總部辦公室。她透露，集團所有內部運營管理都在廣州進行，大幅壓縮了香港的行政成本。此外，集團採用自主研發的點餐系統，從內地沿用至香港，無須為本地市場重新開發，進一步節省技術開支。

預製非原罪 最緊要定價合理

不過，餐飲業最重要的議題，始終是食物本身。遇見小麵在上市前夕曾陷入「預製菜」風波。張海俠認為，公眾對此有所誤解，「市民是接受預製的，只不過是你不可以賣貴，不要很高價去買預製菜。」

在她看來，問題的核心不在於「預製」本身，而在於價格與期望值的落差，「我買了一個五星級大廚的一個菜，但你告訴我是預製的，心裡就有落差。」

張海俠續稱，預製菜實際上是內地政府主導推動的產業方向，出發點是食品安全。「疫情時，政府出面考慮保供應，能夠提前為市民多做一些東西，所以才會因應而生預製菜。」目前內地多個城市更以「預製菜之鄉」作為產業名片，「這是一種科技發展的表現。」

回到集團自身的運作，她將品牌的預製模式定義為「輕預製」，預製工序主要集中在食材的標準化分裝，以確保各門店出品的統一性，並非所有菜品均為提前烹煮。張海俠透露，集團使用的是海底撈旗下的供應鏈，在深圳完成「輕預製」後配送來港。

她補充，品牌的目標是在符合食品安全標準的前提下，以合理價格提供產品，「麵條是新鮮現煮。至於牛肉等食材需要預製，是因為現場煮的話時間太長，我們做快餐的，必須考慮出餐效率。」

「輕預製」食品雖然不是完全「Made in Hong Kong」，但對於一個源自內地、面向全球的中式品牌而言，在地化調整幾乎是必經之路。彭躍表示，為迎合本地消費者的口味偏好，公司在香港實施了一系列本土化策略，例如提供以套餐為主的組合，並引入西式炸魚柳、炸豬扒等選項；品牌呈現上，門店招牌由「遇見小面」轉為繁體字「遇見小麵」，店內採用繁體字餐牌，員工以粵語與顧客溝通。他認為，這些調整體現了對香港本土文化的尊重與適應。

圖上皆是遇見小麵的招牌以及香港特色菜品（黃寶瑩攝）

稱翻枱率勝同業 出餐限時10分鐘

定價親民，還要維持盈利，翻枱率便成為關鍵。彭躍透露，午餐時段一般可翻三至四轉，「如果香港整體來說，我們翻枱率可能比某些本地連鎖餐飲更加好。」

箇中秘訣在於出餐速度。他指出，集團對出餐時間有嚴格要求，並設有AI智能系統監控出餐表現「10分鐘左右，一定要出到去。」廚房設有煮麵機計時系統，確保每一碗麵在標準時間內完成。

他解釋，香港打工仔午餐時間只有一小時，「﹙辦公室﹚落嚟15分鐘，返去又15分鐘，實際上只得半個鐘食飯。」出餐愈快，客人食完走得愈快，翻枱率自然提升。晚市方面，部分分店的表現甚至比午市更好，他笑言「香港人唔鍾意煮飯，所以晚市會更加好」。

直營模式利長線佈局 短期目標開千間店

至於面對港人北上消費的趨勢，張海俠認為遇見小麵所受影響相對有限，品牌提供的是快餐剛性需求較不易受跨境消費行為改變，「不太受制於現在香港經濟的動態」。她直言，集團身經百戰，「一個成功的連鎖品牌，必須要能穿越周期，我們從2014年到現在，中間經過三年疫情，從30間門店發展到如今500多間。」

被問及香港市場競爭激烈，張海俠淡然回應：「每一個階段每一天都會遇到競爭對手，如果不是壟斷行業，就一定會有競爭。」她認為面類市場仍未有品牌可以壟斷，而遇見小麵的視角是長線的，「這是一場馬拉松，短期內起跑線競爭太多，跑10公里可能競爭就會少，跑20公里更少，當你跑到40公里，競爭就已經拉開局面。」

張海俠又稱，香港採取直營模式是集團的核心競爭力之一，指不少內地品牌以加盟形式來港最終失敗的原因——加盟商投入真金白銀，目的就是賺錢，一旦回本期過長甚至看不到回本，「三年都回不了本的時候，持牌人肯定果斷關店」。直營模式則容許更長遠的佈局，不會因為單店短期虧損而輕易撤退。

站穩香港腳步之後，遇見小麵的野心並不止於此。她提到，品牌目前門店分佈於內地、香港及新加坡，繼2025年底在新加坡開設首間海外分店後，第二間新加坡門店亦將於短期內開業，下一步的拓展目標為美國市場，目前全球逾500家門店，期望在明年年底前實現全球1,000間門店的規模，看來遇見小麵的故事才剛剛開始。