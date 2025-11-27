遇見小麵今日起招股　入場費約3555元　引海底撈為基石投資者

內地連鎖麵店遇見小麵（2408）今日（27日）起至12月2日中午招股，招股價介乎5.64元至7.04元，以每手500股計算，一手入場費為3,555.6元。公司計劃發行9,734.5萬股，集資額最多為6.9億元。



招銀國際為遇見小麵獨家保薦人，計劃於12月5日掛牌。

遇見小麵2014年創立，是中國一家中式麵館經營者，根基建立在重慶小麵之上，現打造四大招牌産品：紅碗豌雜面、金碗酸辣粉、老麻抄手及小鍋冒菜系列。在中國內地和香港經營遇見小麵品牌，餐廳網絡包括內地22個城市的451家餐廳及香港14家餐廳，有115家新餐廳處於開業前籌備中。根據弗若斯特沙利文資料，就2024年總商品交易額而言，為中國第四大中式麵館經營者，市場份額為0.5%。

去年起進駐香港

遇見小麵於2024年進駐香港，首店設於黃埔，其後在荃灣、旺角、九龍灣、慈雲山及黃竹坑等地開設分店。

投資推廣署助遇見小麵在黃埔開設首間門市，餐廳於2024年5月開幕。（政府新聞處圖片）

遇見小麵引入HHLRA、國泰君安證券、君宜香港基金、Shengying Investm、Zeta Fund、海底撈 （6862） 全資子公司海底撈新加坡為基石投資者，投資總額約為2,200萬美元。

碧桂園九毛九為上市前股東

遇見小麵於2021年完成B+輪融資，上市前股東包括百福控股 （1488） 、碧桂園 （2007） 、九毛九 （9922） 、喜家德水餃創辦人高德福、青驄資本、弘毅投資（Hony Capital）等。

去年遇見小麵收入11.5億元（人民幣，下同），按年升44.2%，期內利潤6,070萬元，升32.2%。今年上半年收入升34%至7億元，純利增96%至4,183.4萬元。