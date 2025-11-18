遇見小麵傳展開上市前預路演　籌7.8億元　上市前股東包括碧桂園

內地連鎖中式麵店「遇見小麵」已通過聯交所上市聆訊後，有指目前正展開上市前預路演，目標集資1億美元（7.8億元）。招商國際為遇見小麵IPO的獨家保薦人。



遇見小麵於10月中旬獲中證監批出境外上市備案，擬發行不超過約2.35億股。因今年4月的IPO申請失效，公司10月底重新向聯交所遞表。

於2014年創立的遇見小麵，現打造四大招牌産品：紅碗豌雜面、金碗酸辣粉、老麻抄手及小鍋冒菜系列。

上半年收入7億元人民幣

遇見小麵今年上半年收入按年升34%至7.03億元（人民幣‧下同），純利大增96%至4,183.4萬元。

聆訊後文件顯示，截至11月17日，遇見小麵在內地22個城市有440間餐廳，香港有11間分店；另有101間新店籌備中。遇見小麵表示，計劃2026年開設150至180間新店，2027年新增170至200間，2028年再開2000至230間自營及加盟餐廳。

遇見小麵於2021年完成B+輪融資，上市前股東包括百福控股 （1488） 、碧桂園 （2007） 、九毛九 （9922） 、喜家德水餃創辦人高德福、青驄資本、弘毅投資（Hony Capital）等。