綠色建築認證自成一系！　沛然郭美珩︰港憑ESG優勢　助中企出海

在香港談ESG，有些人感覺是「附庸風雅」，為大企業貼金，但潛力卻遠超於此。以綠色建築為例，本地早已建立起第二個綠色建築評級系統「綠建環評」，累計為逾2,000個項目評級，技術絕對能出海！



業界專家、沛然環保﹙8320﹚主席及執行董事郭美珩接受《香港01》訪問時表示，香港背靠廣闊的亞洲市場，正憑藉成熟的ESG生態體系與綠色金融資源積極拓展業務，引領中東、東盟等國家綠色轉型，並切實發揮「超級聯繫人」作用，協助內地企業破局出海。



本港已建立起第二個綠色建築評級系統「綠建環評」，累計為逾2,000個項目評級。﹙資料圖片﹚

港充「超級聯繫人」 助中企對接國際

本港高樓大廈林立，城市發展不斷，無形中在綠色建築領域，已成為一名「權威」。作為世界綠色建築議會（WorldGBC）的主要成員，香港在可持續建築環境領域已累積二十餘年經驗。其中，本港的「綠建環評」﹙BEAM Plus﹚認證體系，是全球第二個建立的綠色建築評級系統，早已形成涵蓋政策、評級工具及顧問人才的成熟生態圈。

郭美珩提到，香港的綠色建築極具在地特色，例如因應人口老化，綠建環評特別針對長者居所（長者友善樓宇）推出了專屬的認證機制與評估工具。

這些經驗推而廣之，潛在不少商機，特別是助內地企業「出海」。郭美珩舉例道，國家住建部早前帶領一批內地企業赴馬來西亞交流，雖然企業出海意願強烈，但海外市場對 ESG 披露、氣候風險管理及供應鏈減碳的要求極為嚴苛。「很多內地企業出海時，根本不知道如何『對齊』當地的綠色項目標準。」

而本港背靠內地、了解國際的優勢，讓其成為「超級聯繫人」。郭美珩指出，香港憑藉對雙邊規則的熟悉，提供「全套可持續發展解決方案」：從幫企業建立接軌國際的 ESG 框架、評估海外營運的氣候風險，到對接國際綠色資本，全方位協助中企破局出海。

郭美珩指出，香港憑藉對ESG雙邊規則的熟悉，可全方位協助中企破局出海。﹙資料圖片﹚

AI產業「吞電」 港試引新技術破痛點

事實上，在傳統印象裡，ESG和綠色發展大多會與歐美國家劃上等號 。但實際上，隨著ESG興起與綠色金融普及，「一帶一路」沿線國家的轉型需求日益迫切 。郭美珩指出，以往企業多擔心綠色建築會增加設計與建設成本，但在國際投資需求、銀行綠色貸款和極端天氣考驗下，大型項目在規劃與融資階段，已普遍主動制定ESG評級方案。

她分析道，雖然各地體制不同，但「一帶一路」沿線國家展現出三大共通的核心訴求：第一是綠色基建，如低碳交通及智慧城市建設；第二是碳管理，包括碳盤查、淨零路線圖制定及碳市場推動；第三是氣候韌性，將氣候風險評估與水資源管理納入早期規劃。

除了共通訴求，不同地區亦各有側重。中東地區側重大型新城市開發、能源轉型策略及綠色金融對接；東盟則因工業園區密集而聚焦於與供應鏈減碳。郭美珩特別提到，對於本來就電力緊張的東盟國家來說，AI產業建設的能耗是一個新痛點。例如，馬來西亞提出了「AI Nation 2030」計劃，其數據中心龐大的耗電量，正給當地電力系統帶來嚴峻考驗。

面對「AI吞電」，郭美珩分享，歐洲於今年年初推出了最新的數據中心ESG基準， 其團隊正積極將其引進香港及亞洲市場。在技術層面，香港本地機構研究的「液冷技術」可省電至少 40%，更能省下高達 21 倍的空間佔用。

郭美珩分享道，「一帶一路」國家推行ESG時普遍面臨四大行業痛點。﹙資料圖片﹚

東盟中東經濟潛力足 香港輸出綠色經驗

截至去年底，中國已與155個國家和32個國際組織簽署200多份共建「一帶一路」合作檔，參與共建「一帶一路」的國家數量約佔全世界的78.6%。在業務拓展方面，郭美珩極為看好東盟與中東市場的增長潛力。她稱，東盟擁有一流的人口結構與經濟增速，吸納了大量外資關注，其團隊已積極佈局新加坡、泰國、馬來西亞及印尼等；中東則受沙特「2030願景」及阿聯酋淨零目標驅動，基建需求極為旺盛。

然而，當地推行ESG時普遍面臨四大行業痛點：在地專業人才不足、監管標準差異、數據收集基礎設施不足，以及部分企業仍將ESG純粹視為成本負擔。

針對這些困難，香港發揮二十多年累積的生態圈優勢，不僅輸出技術，更輸出經驗與培訓。資料顯示，香港即將成立「一帶一路綠色發展培訓中心」，直接為當地培訓專業團隊；同時進行市場教育，引導企業理解ESG的真正價值。

另外，第11屆「一帶一路高峰論壇」將於9月9日至10日在港舉行。 在全球氣候威脅加劇的背景下，「綠色」成為本屆論壇的核心焦點，ESG（環境、社會及管治）亦早已由企業的「可選項」轉變為核心競爭力。