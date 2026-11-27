AI強勢，失業自然歸因AI，但其實際上又如何「摧毀」就業、改變行業生態？與其說AI一刀切搶飯碗，不如說職位正以「走咗唔請」、「去中介化」等方式無聲轉移。 正當「AI搞到失業」變作口頭禪，《香港01》「AI搶飯碗」系列，近觀IT與廣告兩大受衝擊行業，看企業為何寧請資深員工搭配AI、客戶怎樣「做多啲、俾少啲」。飯碗出現「裂縫」，打工仔又應如何自救？系列1，先由IT行業說起。



科技進步，曾經被譽為職場「薪」星、象徵穩定與高收入的資訊科技行業，如今竟成轉型壓力下的重災區。企業為追求效率與壓縮成本，爭相導入AI工具，同時大幅收緊招聘規模。從裁員、凍薪到職位蒸發，業界失業數字持續高企，求職市場競爭加劇，昔日風光的IT行業，正在崩解。



《香港01》訪問前IT從業員、香港IT人協會及科技獵頭公司，深入剖析AI衝擊下IT行業的內部實況。當砌code（編寫程式）不再穩陣，行內人該如何自處，又能往何處逃生？擁有三個碩士學位、曾月入近七萬元的嘉倛（化名），失業數月寄出逾500份履歷，至今仍未找到全職工作。她的故事，或許是香港IT行業由盛轉衰的縮影。



今年8月至10月香港失業率達到3.8%，失業人數達15.05萬人。（梁鵬威攝）

三碩士學位IT人求職難 500份CV石沉大海

擁有Chemistry（化學）、Biomedicine（生物醫學）及Engineering（工程）三個碩士學位、曾月入近七萬元的嘉倛（化名），從未想過自己會淪為失業大軍的一員。現年39歲的她，原在政府外判項目中管理大數據系統任職，合約隨政府削減開支及資源轉投AI項目而於去年屆滿，未獲續約。

憑著多年資歷，她本以為可迅速找到新東家，「以前轉工，三、四個星期就有眉目」，但今次失業數月，她寄出逾500份履歷，仍石沉大海，這是她職業生涯中首次面對如此漫長的失業期。

嘉倛﹙化名﹚擁三個碩士學位，曾月入近七萬元的，自言從未想過會淪為失業大軍一員。（AI生成圖片）

她苦笑指，起初每星期仍獲兩、三個面試機會，甚至有公司口頭表達錄用意願，最終卻多數無疾而終，「因為有啲公司突然間唔再請人，有啲就因為預算縮水而要減名額。」隨著求職者湧入市場，她面試機會愈來愈少。最令她震驚的是薪酬跌幅，新職位開出的待遇，普遍比她過往收入低五、六成以上，大約三、四萬元。

即使有僱主願意面試，最終亦因價錢不合、公司轉變招聘模式等原因告吹。她曾在合約完結前三個月已開始求職，卻始終未能銜接上合適的全職IT崗位，目前她採取多線並行的求生模式， 重操故業兼職補習，以及兼職網上醫療翻譯，月薪大約20,000元至30,000元。

目前嘉倛採取多線並行的求生模式， 重操故業兼職補習，以及兼職網上醫療翻譯。（AI生成圖片）

有學歷、有資歷的，也受AI衝擊，何況「新人」？以往公司願意聘請畢業生，由初級程式員開始慢慢栽培，成就日後的專才；如今，一名資深工程師配合AI工具，已足以完成以往一支團隊的部分工作。最先受到衝擊的，往往是剛畢業、最需要經驗累積的新人。

事實上，今年8月至10月香港失業率達到3.8%，失業人數達15.05萬人。當中IT行業首當其衝。政府統計處數據顯示，2026年8月至10月資訊及通訊行業失業率為4.4%，高於整體失業率，同時就業人數為12.61萬人，低於2025年1月至3月「DeepSeek 時刻」的13.11萬人。

IT行業由去年年初至今年6月，每個職位空缺對應的失業人數由約2.3人逐漸攀升至3.2人，相當於由2個人爭1個位，變成3個人爭一個位。

「DeepSeek 時刻」是指2025年1月中國 AI 公司 DeepSeek（深度求索）發布開源推理模型後，以極低訓練成本取得頂尖效能，進而衝擊全球 AI 產業與資本市場的關鍵事件。(Getty)

獵頭眼中的「冰河期」 昔日千金難求今半價求售

科技獵頭公司Grey Anderson總監Evan Chin，親身見證過IT市場「高光」時代。疫情期間，企業爭相數碼轉型，IT行業人員供不應求，市場一度「人搶工」。但短短數年間，形勢徹底逆轉，「保守估計，現時市場上的IT職位，比高峰期起碼少咗五成。」

轉折點大約在2022年底出現。隨著疫情消退，企業在疫情期間被過度吸納的IT人手開始面對需求回落；與此同時，2022年11月30日OpenAI正式發布ChatGPT，生成式AI在往後一年多的時間迅速滲透各行各業。香港IT市場身處其中，一邊是疫情後需求正常化，一邊是AI工具極速成熟，兩股力量前後夾擊，令昔日「千金難求」的IT專才，轉眼間要與市場重新議價。

獵頭專家表示，AI對不同IT崗位的影響並非均等，部分職位正以驚人速度消失。（資料圖片）

Evan Chin稱，經濟不景氣下，不少企業選擇將IT工作外判至印度等成本較低的國家，港資企業則傾向聘請懂得粵語及普通話的內地人才，以節省開支，加上AI取代重複性工作，令本地IT職位進一步減少。

他更透露，獵頭行業自身亦未能倖免，其公司生意從高峰時期下跌超過五成，市場上不少獵頭公司正在調整業務，甚至賣盤或倒閉。

依Evan的意見，AI對不同IT崗位的影響並非均等，部分職位正以驚人速度消失，包括Quality Assurance（品質保證）、Application Testing（應用程式測試） 、Technical Writer（技術文檔撰寫員）、Data Recording（數據記錄）等。﹙見上圖表﹚

初級職位萎縮70% 畢業等於失業

另一邊廂，AI的興起尤其是衝擊初級職位，企業為節流，逐步將入門級工種如編寫程式、文書處理及客戶支援自動化。立法會秘書處《數據透視》指出，去年IT界青年失業率高達6.9%，為行業整體失業率的1.6倍。2026年上半年大學聯校就業資料庫更顯示，IT/程式設計相關職位空缺由889個急降至341個，跌幅超過六成。

適合大學畢業生的全職職位空缺由 2022 年約8萬 個，降至 2025 年約3.1萬 個，三年減幅逾六成。（資料圖片）

市場體感更為明顯，Evan Chin稱：「初級職位減了差不多70%，但AI需求Skills（技能）只增加了20%、30%。」換言之，市場上消失的職位遠多於新增的職位。「以前你一畢業，公司會請你做一個很初級的Programmer（程式設計師），然後慢慢升你上去。但因為現在沒有這些職位了，以前你的Team（團隊）需要十個人，現在不需要十個人，只需要兩、三個。」

香港IT人協會副理事長杭俊彥也稱：「企業寧願招一個資深員工加AI工具，都未必願意請三個新人。」立法會議員兼香港IT人協會會長李廣宇補充，初級程序員和基礎技術支援人員最受衝擊，如今AI輔助編程（white coding）已能完成八成基礎開發工程；後者如桌面維修、常規功能測試、代碼測試等重複性高的工作，亦逐漸被AI Workflow Automation（工作流程自動化）及AI Agent（代理）取代。

2026年上半年大學聯校就業資料庫更顯示，IT/程式設計相關職位空缺由889個急降至341個，跌幅超過六成。（資料圖片）

求職者心聲︰管理層眼中的AI 與前線看到的是兩個世界

AI衝擊影響，專家意見大方向一致。打工的又如何看？嘉倛從不認為AI本身是威脅，真正的問題在於「使用程度」與「適當使用」之間的失衡。她觀察到，許多決策者對AI的理解流於表面，只看見節省成本和提升效率的好處，卻忽略背後的數據風險、版權問題及訓練過程的必要性。

她觀察到，管理層與前線員工對AI的認知存在巨大鴻溝，「好多人以為AI係萬能」，管理層往往只看見節省人手的甜頭，卻忽略背後涉及的數據管理、版權風險及系統維護等複雜問題，當企業過度迷信AI能力，一旦系統出錯，最終仍須靠專業人員收拾殘局。嘉倛的經歷並非孤例。與她面對類似困境的，還有另一群更脆弱的群體——中年IT人。

嘉倛認為，管理層往往只看見節省人手的甜頭，卻忽略背後涉及的數據管理、版權風險及系統維護等複雜問題。（AI生成圖片）

中年IT人陷困境 轉型無從入手

後生難入門，中年也難逃被淘汰的命運。香港IT人協會理事葉創宇透露協會求助個案中，近三成為35歲以上、具三至十年經驗的從業員，他們技能「過時」，想轉型卻找不到方向，「有經驗但技能追不上，人工又比新人高，企業因使用AI而縮減人手，這類人最易被犧牲。」

他強調，中年從業員的困境與年輕人不同，他們有家庭負擔、薪酬水平較高，但技能未能跟上AI時代的需求。企業寧願聘用薪酬較低的年輕人以AI工具輔助工作，也不願保留薪酬較高的中年員工。

香港IT人協會理事葉創宇透露，企業寧願聘用薪酬較低的年輕人以AI工具輔助工作，也不願保留薪酬較高的中年員工。（《IT狗2.0》劇照）

AI創造的新職位 遠不及消失的速度

AI雖然創造了新職位，但數量遠不及消失的速度。Evan舉例稱，AI創造了AI Governance（人工智能治理）、AI Engineer（人工智能工程師）、LLM Engineer（大型語言模型工程師）、AI Architect（人工智能架構師）、AI Product Manager（人工智能產品經理）等新興崗位，但這些職位只增加了20%至30%，遠不足以填補市場上消失的五成至七成傳統職位。

葉創宇亦指出，新職位要求較高，非新人能即時勝任，增幅暫未填補傳統崗位萎縮的缺口。換言之，市場上消失的職位遠多於新增的職位，這是IT行業失業率持續高企的結構性原因。

Evan亦補充，AI技術尚未成熟，企業仍在觀望階段，「AI的Token（代幣費用）可能貴過我請個人，所以而家都知將來會如何。」當AI的運算成本高於人力成本時，企業未必急於全面採用AI取代人手。但一旦技術成熟、成本下降，新一輪職位蒸發可能才剛剛開始。

AI雖然創造了新職位，但數量遠不及消失的速度。（Reuters）

當AI成為同事 你如何不被淘汰？

「當人人都識用AI的時候，你仲剩返咩價值？」這是嘉倛失業後反覆思索的問題。她留意到不少IT畢業生仍在求職市場浮沉，部分人選擇重返校園，希望提升競爭力。但她認為，真正的底氣始終來自技術實力與解決問題的能力。「AI可以幫你寫Code（程式），但未必識幫你Debug（程式錯誤）。」當系統死機、客戶投訴、程式出Bug時，AI未必能即時拆彈，最終還是要靠工程師逐行檢查、逐個問題拆解。

萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊指出，「複合型人才」最搶手，即既懂AI技術，又具備商業策劃和溝通能力。（資料圖片）

面對AI浪潮，市場對人才的要求正在改變。萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊指出，最搶手的是「複合型人才」，即既懂AI技術，又具備商業策劃和溝通能力。她舉例，一個懂得AI的Software Engineer（軟件工程師），起薪點可由傳統的18,000港元升至23,000至25,000港元，薪酬溢價約10%至15%。這意味著，懂得將AI技術應用於商業場景的人才，正成為企業爭奪的對象。

葉創宇分析，薪酬正呈兩極化，既識業務又善用AI的人才，薪酬可大幅提升；相反，拒絕學習、只守舊技能的從業員，將面臨凍薪甚至減薪。他強調，IT人未必人人要變成AI專家，但必須習慣將AI融入日常工作流程。他以20年前電腦普及為例，當時從業員若只懂用簡單文字編輯器而不學習新開發工具，很快便會被市場淘汰；今日面對AI，情況如出一轍。