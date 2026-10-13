AI搶飯碗？勞福局料未來3年大裁員機會低　預告這兩類人挑戰最大

近年人工智能（AI）急速發展。立法會人力事務委員會今日（13日）討論人力推算中期更新報告。會上，勞福局指，未來三年引進AI浪潮下，本港出現大型裁員的機會較低，惟有兩至三成工作崗位內容將會出現結構性轉變。當中，青年畢業生與中年無學位文職人員將面臨最嚴峻的挑戰。



有議員質疑，中期更新報告內部分工種預測數據與實際落差大，例如「非技術人員」，2023年推算短缺2,000人，惟2025年實際已多出1萬人，當局卻仍預估到2028年會短缺4萬多人。勞工及福利局解釋需求增幅主要由北部都會區、金融及創科產業帶動。



2028年整體人力短缺約13萬人 航空、建造業人手緊張

最新的「人力推算中期更新」報告推算，至2028年本港整體人力短缺約13萬人，較上次推算約18萬人有所收窄，受惠於政府過去3年各項招攬人才及輸入勞工措施，不過大部分關鍵產業人手依然緊張，以創新科技、航空、建造、城市運作及醫療界別尤為顯著。

勞工及福利局主管(研究組)陳國輝。（立法會）

料未來三年大裁員機會較低

勞工及福利局主管（研究組）陳國輝提到，未來三年引進AI浪潮下，本港出現大型裁員的機會較低，惟有兩至三成工作崗位內容將會出現結構性轉變。當中，青年畢業生與中年無學位文職人員兩個群體將面臨最嚴峻的挑戰。

AI專業人才需求呈爆發性增長

他預計，AI發展將引領兩大就業增長方向。首先，是AI專業人才需求將呈爆發性增長，預料未來三至四年內相關人手需求將急增三至四倍。第二，是中小企有望創造更多職位。佔全港公司達98%、僱用本港半數勞動人口的中小企，正積極探索利用AI打破語言等壁壘以開拓新商機，長遠若能擴展業務，將可創造更多職位。

他又稱，有中小企表示使用AI並非為節省人手，因為中小企多為家庭企業，有僱主反映「唔通我用AI，然後炒咗自己老婆咩」。

勞聯周小松。（立法會）

周小松質疑人力推算報告數據存落差

勞聯勞工界議員周小松指，過去兩年的實際人手缺口不斷收縮，然而當局中期更新報告仍預測三年後會大幅短缺。他提到，2023年推算時稱「經理及主管專業人員」短缺1.5萬人，預計到2028年將缺少2.7萬至3.2萬人，但在去年實際短缺只有1萬人，當局卻仍估計2028年將短缺3.3萬至3.8萬人。

他續指，「非技術人員」，在2023年推算短缺2,000人，到2025年實際已多出1萬人，當局卻仍預估到2028年會短缺4萬多人；至於「熟練技術人員」方面，2025年實際已出現約3,000名人手過剩，局方依然估算2028年將短缺5萬多人。

河套深港科技創新合作區航拍。（資料圖片 / 楊凱力攝）

北都、金融、創科帶動需求

陳國輝解釋指，2025年的需求估算數據採用了「計及編制內未聘請空缺」的定義，且非所有行業的需求皆會上升。他又稱，部分行業確實出現大方向改變，當中技術及非技術工人需求上升，需求由建造業及北部都會區發展帶動。

至於專業人員的需求增加，他稱源自金融業復甦。同時北部都會區發展亦推高了工程師等專業人才的需求。根據創科藍圖，創科產業未來三年將進入商業化階段，相信將大幅增加應用端從業人員的需求。

立法會議員林振昇。（直播截圖）

林振昇關注「高才通」受養人對本地青年就業影響

勞聯選委界議員林振昇問到「高才通」受養人及非本地畢業生對本地青年的就業影響。陳國輝指，未來三年本港青年黃金勞動力將減少6.2萬人，人口老化形勢嚴峻，強調政府會在引進人才與保障本地就業之間取得平衡，大學生即使不懂人工智能亦不會失去機會。

圖為梁進。

梁進：收緊飲食業外勞比例 致大批食肆流失勞動力

另外，自由黨飲食界議員梁進提到政府今年6月收緊飲食業本地全職員工與輸入勞工的比例至3比1，導致大批食肆流失勞動力。

勞工處助理處長（發展）羅瑞芳指，調整政策首要目的在於保障本地工人優先就業。她稱，當局的主要考量為有工會及工友反映本地工人尋找餐飲工作時面臨困難，以及餐飲業失業率呈現上升趨勢。同時，人力推算中期更新結果顯示行業內部存在職位錯配的問題。

羅瑞芳補充，9月底「補充勞工優化計劃」下招聘會，提供約6,400個空缺，安排了約1,100個即場面試，僱主提出聘用的個案達402個，惟最終僅24人接受聘用。當中，拒絕聘用的求職者表示，不接受職位的主要原因包括已找到其他工作、工作時間太早或太晚、以及工作地點偏遠交通不便。