AI強勢，失業自然歸因AI，但實情又如何「摧毀」就業、改變行業生態？與其說AI一刀切搶飯碗，不如說職位正以「走咗唔請」、「去中介化」等方式無聲轉移。 正當「AI搞到失業」變作口頭禪，《香港01》「AI搶飯碗」系列，近觀IT與廣告兩大受衝擊行業，看企業為何寧請資深員工搭配AI、客戶怎樣「做多啲、俾少啲」。飯碗出現「裂縫」，打工仔又應如何自救？系列2，鏡頭由IT業轉向廣告業，這場變革來得比想像中更靜、更快。



AI大模型擅「寫嘢」、叻「造圖」、易「整片」，正以前所未有的速度滲透廣告行業。從國際品牌到本地企業，從銀行到零售，愈來愈多機構不再將廣告製作外判給廣告公司，而是自行操作AI工具，輸入幾句指令，數秒之間生成文案、圖像、甚至影片。成本更低、速度更快、毋須經手第三方。



AI廣告時代已經來臨。但當生成內容的門檻大幅降低，傳統廣告人的飯碗，又將被搶走多少？《香港01》訪問了廣告從業員、AI廣告製作公司及招聘顧問，拆解這場正在發生的行業變革。



TVB台慶劇《璀璨之城》大結局動用AI變臉與聲音重塑技術、由綠葉演員戴耀明一人分飾兩角並提供AI建模素材。（IG@dia_yiu_ming）

打開手機、電視，AI內容日漸泛濫，從TVB台慶劇《璀璨之城》大結局動用AI變臉與聲音重塑技術、由綠葉演員戴耀明一人分飾兩角並提供AI建模素材，到網上借貸平台WeLend推出全港首個以Google Gemini製作影像的全AI品牌廣告。這些內容玩味十足，也有實用效用。商業市場的AI廣告應用，正遍地開花。

演算法早期滲透 「去中介化」衝擊代理商

「即使係生成式AI出現之前，幾個廣告平台都已經用緊AI去優化投放廣告。」曾於香港媒體廣告公司任職、現於台灣經營小型廣告公司的Jenson稱。他續分析道，Google與Meta等平台透過AI簡化投放門檻，使過往依賴專業代理商的技術門檻大幅降低。「企業內部團隊（In-house）現已能直接操作投放，降低對外判﹙廣告﹚代理商（Agency）的依賴。」

這種「去中介化」的趨勢，令廣告公司的部分業務被直接削弱。Jenson直言︰「以前個市場有十個位，而家得返一半。」他亦觀察到有朋友自行開設的公司已出現裁員。

業內人士表示，Google與Meta等平台透過AI簡化投放門檻，使過往依賴專業代理商的技術門檻大幅降低。（資料圖片）

文字畫面AI一腳踢 職位自然流失

Jenson直言，初級設計師與初級文案等入門崗位首當其衝，企業在員工離職後多選擇不再招聘。

他補充：「以往跨國企業總部提供標準素材後，香港團隊僅需負責多尺寸改版及本地化翻譯。這類重複性極高的工作無須高附加價值，AI工具出現後，企業內部即可輕鬆完成，不再需要外判。」

而這類工作毫無「忠誠度」可言，「唔會因為你拉條banner拉得靚啲，個客就搵你做埋其他嘢。」於是，初級設計師、初級文案等入門職位，成為最直接的犧牲品，「走咗一個，就都唔再請返㗎啦。」

初級設計師、初級文案等入門職位受AI衝擊大，成為最直接的犧牲品。（資料圖片）

曾在香港多間媒體及廣告公司任職的資深廣告人Terry則直言，目前行業的職位正在「精英化」，「有啲公司已經冇Junior（初級職位），淨係請Senior（高級職位），由佢操刀用AI，由佢去決定生成的內容是否符合客戶要求。中層行家亦難以搵工。部分公司寧願將自然流失的崗位改為聘請freelancer。」

儘管行業尚未出現大規模解僱潮，但職位缺口正以「遇缺不補」的方式隱蔽消失， 廣告業未出現大規模裁員，但「走咗唔請」、「自然流失」、「Junior位消失」、「中層難搵工」已成行業常態。

客戶期望「做多啲、俾少啲」 廣告公司雙重受壓

AI承諾了「更快、更平」，客戶的期望也隨之改變。Terry指出，AI對廣告公司最根本的衝擊不在於技術層面，而在於商業模式：「客戶期望你的產能爆炸，以前出一個idea（主意），而家可能要你出10個。但預算唔加，甚至仲減咗！」

商業市場的AI廣告應用，正遍地開花。（資料圖片）

香港廣告客戶協會（HK2A）發布的《2025廣告預算調查》顯示，67%的廣告客戶預期香港經濟將會下滑，42%計劃減少整體廣告支出。與此同時，超過55%的廣告客戶計劃增加對AI的投資，其資金主要投向創意生成、精準受眾定位及營銷自動化三大領域。

換言之，客戶正在削減整體廣告預算的同時，將資金從傳統廣告製作轉向AI工具，這對依賴「人手製作」收費的廣告公司來說，是雙重打擊。

原生AI製作公司興起 主打敏捷開發與透明化定價

在傳統代理商轉型陣痛之際，專注AI生成內容的新型製作公司卻逆勢崛起。本地AI廣告初創Jojo Ventures創辦人兼CEO Daniel Chan向《香港01》透露，公司過去半年業務呈現爆炸性增長，按年增幅達三位數，客戶群已擴展至亞太區及歐美市場。

Daniel指出，接觸其公司的客戶中，大部分最關心的是速度，「老闆要求兩星期內出一條片」，傳統拍攝需協調導演、化妝師、場地、KOL檔期等，時間壓力極大；而AI製作能大幅縮短前期準備，「客戶只需提供產品照片，我們就能利用AI生成多種宣傳效果，相對傳統拍攝快很多。」

他補充，AI製作時程視精細度而定：若是概念性的短影片，數天內即可交付；但若涉及嚴謹的品牌識別與產品細節，30秒的專業AI廣告仍需約10個工作天至一個月進行反覆調校，相較傳統製作平均節省三至四成時間。

香港某貸款平台廣告中，AI還原千禧年輕版陳冠希，與2026年的成熟爸爸Edison同框拍廣告。（資料圖片）

成本可低至500元 定價透明化

在成本維度上，Daniel坦言AI未必一味低價。對於大型品牌企劃，策略諮詢與跨部門溝通成本依然存在；但若屬於多版本、跨市場的系列影片製作，AI可節省高達五至七成的費用。市場上AI影片製作價格落差巨大，由數百元至數萬元不等，該公司則選擇以模組化透明定價切入市場。

他透露，市場上AI影片價格差異極大，由「500元至5,000元」不等，甚至更低。Jojo Ventures則走定價模式，官方網站列明約2萬至3萬元製作60秒影片，Daniel笑言：「很多人說我們很便宜。」

人手方面，他認為AI未有大幅削減職位，反而改變了人才需求。「外景拍攝人手約減三成，例如不需飛往巴黎取景，但我們需要更多故事板設計、創意方向的專才。」

四川省成都市一名40歲男子，原本從事家居3D設計工作，辭職後投入AI短劇創作，僅花4千多元人民幣，耗時1個半月，製作出96集AI短劇，播放量一舉突破6億次。（微博@燃文藝影片截圖）

對於客戶自行使用AI工具會否影響公司業務，Daniel以「Race to the bottom」概念回應，全球許多人使用相同AI模型，確能輕易做到「70%至80%的效果」，但最艱難的「最後5%至10%」質素提升（如修圖、影片細節調整）仍需專業團隊。

Terry直言：「我哋唔會AI生成完就掟俾個客。每一次都要睇，呢隻手指歪咗、呢個樣唔同咗、呢件衫細節唔同咗。」

高端創作成本不降反升 技術無法取代判斷

因此，AI看似「便宜」，但Jenson以親身經驗指出，要生成高品質的廣告內容，成本未必比真人拍攝低。「如果你要做到一個高品質的作品，AI唔會令你成本減低。而呢樣嘢，本身就係貴。」

去年領軍製作香港首個全AI廣告、天下一集團人工智能系統及策略總監文進龍（Miles）向《香港01》透露，以林明禎為主角的全AI廣告製作時成本在實驗性階段反而是增加的。「不是所有東西都應該用科技去取締，有些流程用真人去做，反而效果最好，正如你不會用叉去飲湯。」

天下一首發全人工智能生成畫面聲演廣告，AI林明禎活力情感超逼真。（資料圖片）

有別於一般AI生成內容常見的「天馬行空」，例如鯨魚飛天等超現實畫面，這個全AI廣告的目標反而是追求「真實」。文進龍解釋：「我們想挑戰的是，可否用AI製作出一個看上去與傳統廣告毫無分別的成品？」

文進龍強調，雖然AI模型能生成動態畫面，但角色設定、鏡頭語言、視覺風格的連貫性以及情感共鳴，依然仰賴完整製作體系與人類創作者的深度參與，決非單純「輸入提示詞（Prompt）」即可達成。隨著技術成熟，AI在特定高難度場景（如跨國地景切換、虛擬場景建構）的製作效率已大幅超越實拍，使廣告創作能以更靈活的方式實現龐大世界觀。

對於AI能節省成本的普遍印象，文進龍表示，「在那個時候，製作時間反而是多了。」團隊在一年前仍處於摸索工具「可能性與限制」的階段，整個項目耗時約一個半月。

然而，他認同AI在特定環節的優勢：「如果是主角要去世界各地旅行的故事，我們在背景和場景上利用AI，確實能縮短流程。」他亦觀察到，隨着技術進步，經過一年時間，現在某些場景的AI製作時間「已經短過實拍」。

文進龍強調，雖然AI模型能生成動態畫面，但角色設定、鏡頭語言、視覺風格的連貫性以及情感共鳴，依然仰賴完整製作體系與人類創作者的深度參與。（受訪者提供）

最值錢的能力「湊客」

當AI能夠生成文案、圖像、甚至影片，廣告人最無法被取代的價值是什麼？Jenson的回答非常直接：「最值錢係識『湊客』！」

「即使你度橋俾客戶，條橋可以有好多方向，冇一個特定答案。你同客戶點樣溝通，嗰個信任就係最緊要。」他續說：「當個客信你，你話俾佢聽條片講到佢要講的信息，佢就信。如果佢唔信你，就要你逐樣解釋，好多挑剔。」

Terry亦認為：「客戶同廣告人的互相磨合，係無價的。有時個客都未必知自己要乜，佢問AI解決唔到，因為佢需要一個佢能夠信任的人。」Operation類的工作最易被AI取代，但「碼得住個客」的能力，將變得更值錢。

自行操作AI工具，輸入幾句指令，數秒之間生成文案、圖像、甚至影片。（路透社）

職位不是完全消失 而是轉移

對於社會擔憂AI減少就業，文進龍承認，取景、搭景、運輸燈光器材等部分傳統人手確實減少了，但「工作不是完全消失，而是轉移到另一個流程」。團隊規模可能縮小，但「每一個成員要承擔的創意和技術判斷反而更加廣闊」。

他指出，市場上令人抗拒的，往往是低成本的「抽卡式」AI廣告，即不斷生成直到有可接受的畫面便直接使用。但在專業製作中，模型只是其中一個工具。創作團隊需先拆解藝術意圖，處理角色的情緒、表演節奏及鏡頭間的關係；後期的剪接、調色、音樂等工序，依然是建構作品完整性的關鍵。

面對廣告客戶會否因AI而減少預算的疑問，文進龍稱：「預算沒有減少，但他們想探索的可能性更多了。」因為AI的輔助，客戶甚至會要求在同一廣告框架下，生成針對不同地區、不同人口特徵的在地化版本，增加了製作的多樣性。

入門級的「師徒制」學習路徑被AI切斷，未來的資深廣告人從何而來？（資料圖片）

人才培育斷裂 AI時代最被忽略的隱性成本

然而，技術變革帶來的最大的隱憂，在於人才梯隊的斷裂。文進龍指出，AI優先取代了高重複性的初級工作（如分鏡草圖、基礎去背、素材修整），但這些基礎工作正是新人磨練基本功、理解製作流程與培養審美判斷力的必經階段。

「如果這層工作完全被轉化，短期內團隊可以更快達標，但幾年後，行業可能會少了一批真正受過訓練、有獨立判斷能力的人才。」

初級職位正在消失，而消失的不只是「職位」，更是整個行業培育人才的根基。當入門級的「師徒制」學習路徑被AI切斷，未來的資深廣告人從何而來？這或許是AI時代最被忽略的隱性成本。

五年之後小型公司崛起 崗位模糊化

展望未來產業格局，Jenson有一個反直覺的預測：「五年之後，可能好多更加細公司，會容易生存過大公司。」原因在於，AI令每個人的技能大幅擴闊。「本來淨係寫文案嘅，而家可以出埋圖；本來淨係做圖嘅，而家可以出埋片。細公司仔能夠提供嘅服務多咗，而且呢啲細公司好多係本身喺大公司做得幾好嘅人走出來開，佢哋本身就有同客戶嘅良好關係。」

Terry則預見，廣告人的崗位界線將愈來愈模糊。「而家一個小編，除咗度copywriting（文案），仲要生成埋張圖。個崗位已經需要具備文字同圖像嘅美感。未來嘅崗位唔會再分得咁死，純文字、純影像、純剪接，可能最後一個人咩都識。」

AI還原千禧年輕版陳冠希，與2026年的成熟爸爸Edison同框拍廣告。（資料圖片）

他續指：「同一個崗位要認識嘅維度一定要闊。AI只會越嚟越進步，但重點唔係有幾難分個畫面真定假，而係個創造本身符唔符合客戶嘅品牌、符唔符合個品牌嘅要求——呢啲嘢，AI取代唔到。」

當生成內容的門檻降至零，廣告人的真正價值，反而回歸到最原始的能力，就是理解、溝通、把關品質。AI可以生成畫面，但無法取代判斷；可以加速流程，但無法建立信任。識得用AI的人不會被淘汰，但只會按指令執行的廣告人，將最先消失。