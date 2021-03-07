韓正：處理制度防破壞分子興風作浪　房屋問題須社會共識頂層設計

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-07 23:34

國務院副總理韓正近日分別接見本港的全國政協委員和港區人大代表，本身是政協的民建聯主席李慧琼被問到韓正就選舉制度有何意見時，她引述韓正指中央的訊息明確，完善選舉制度是為了令破壞分子不能再興風作浪，強調反對聲音過去、現在將來都會有，只要不是破壞，重要職位會繼續開放，重申中央不是要「搞清一色」。 另有與韓正會面的與會者引述指，韓正在會上表示本港過去對「愛國者」的標準掌握不夠堅決，未來將愈來愈堅持由愛國者治港。此人又指，韓正表明本港要處理貧富懸殊及居住問題，更表明需有全社會共識、「頂層設計」、長遠規劃及大手筆處理。

李慧琼表示，韓正在對話中有清楚訊息：完善選舉制度不是要「搞清一色」，相信日後不會再出現「為反對而反對」的情況。（直播截圖）

民建聯立法會議員柯創盛晚上透過視像方式，訪問正在北京開會的港區人大代表陳曼琪、陳勇及身為政協的民建聯主席李慧琼。柯創盛指，本港有民主派批評中央修改選舉制度，是為了將他們排除在外，他問李慧琼有否在韓正口中聽到類似說法。李聽後回應指，中央不是要「搞清一色」，強調他們作為建制派，過去亦有提出反對聲音，最大分別是他們並非要透過程序癱瘓政府，相信選舉制度修改後，日後不會再出現「為反對而反對」的情況。

陳勇在視像會議上引述韓正會上指，只要香港的防疫工作做得好，通關就沒有問題。至於黎榮浩關注選委會新增的第五界別是甚麼，陳勇指，明天人大代表會取得會議文件，但相信文件只是提到大框架，細節留待全國人大常委、民建聯會務顧問譚耀宗公布。

睇現時行政長官選舉委員會4大界別▼▼▼

與會者引述韓正：過去愛國者標準掌握不夠 未來處理貧富差距及房屋問題

另外，有在北京的與會者透露，韓正會上指，本港過去一段時間對愛國者的標準掌握得不夠堅決，未來則會愈來愈堅決，堅持愛國者治港。

該人又指，韓正表示現在是由亂到治的第一步，認為香港需要良好安定的環境，只是因為歷史和發展過程而難度大，但總要開始解決。他提到，香港社會貧富差距太大，同時香港經驗證明，社會要安定就要解決房屋問題，要有全社會共識，加上頂層設計，長遠規劃，大手筆處理，亦要有逐步實現的過程。他解釋，如果立法會又拉布，無法形成共識，就很難解決住房問題。