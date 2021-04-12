專訪︱核數師失職　港產基金興訟「狙擊」未輸過　親述命中關鍵

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-04-12 12:33

近年愈來愈多上市公司核數師失職的情況，連四大會計師事務所也多次捲入造假數風波之中。去年中國連鎖咖啡店瑞幸自爆造假，外界關注負責其審計的安永（EY）責任有多大；今年2月，德勤中國被指控審計失當，涉三間上市公司。回望本地，負責監管核數師的財匯局近日高調調查冠華國際（0539）及康宏環球（1019）有關年報的問題。

公司賬目造假，散戶見怪不怪，但背後卻「衍生」一條財路，皆因狙擊失職核數師，賠償金額隨時「億億聲」。港產對沖基金Argyle Street Management （ASM）自2015年涉獵這「生意」，幕後「狙擊手」罕有受訪，向《香港01》拆解這條回報倍計的「錢途」。

「本地薑」ASM向來無寶不落，狙擊上市公司之餘，近年也狙擊失職核數師。（羅君豪攝）

由惠理集團（0806）創辦人之一葉維義成立的基金公司ASM，有別於傳統基金公司投資大型企業，向來喜歡向高難度「挑戰」，早年狙擊已故龔如心持股的丹楓控股﹙0271，現稱「亞證地產」﹚，成功令其賣盤及大派特別息；其後瞄準顏氏家族旗下中巴 （0026），作風主動進擊。

兩單狙擊都令ASM盡現娓光燈下，但投資條條大道通羅馬，又豈只一招？近年除了搶飲SPAC頭啖湯外，還拓展另一「財路」，大搞Litigation Funding（訴訟資金），靠「狙擊」失職核數師獲取賠償。

ASM執行董事黃科凱（Kurkye）發現，清盤人除了變賣公司資產外，還可透過民事訴訟索償，增加收益。（羅君豪攝）

接觸清盤公司 發現「意外之財」

ASM原本其中一個生意是低價收購被清盤公司的債權，之後再變賣資產賺取差價，「我們會做足功課，研究公司在清盤情況下，這些債權可收回幾多錢。早年在泰興光學、金至尊等清盤案中，就是憑低價買入債權而賺錢」。

一買一賣操作簡單，為何會走上狙擊核數師之路？曾從事法證會計（Forensic Accounting）的ASM執行董事黃科凱（Kurkye），在做這盤「生意」時發現，清盤人變賣公司資產後，將現金分派給債權人，並非唯一獲益的途徑。假如核數師在核數過程中有疏忽致公司資產受損害，清盤人可透過民事訴訟索償，其中所得的賠償可提高債權人回收的金額。而由於多數公司在進入清盤程序時，庫房已接近「乾塘」，想告核數師都不夠錢，在清盤人不會自己「揞荷包」 幫清盤公司打官司之下，就會找「訴訟資金」。

黃科凱憶述「頭炮之作」──狙擊先施錶行﹙0444﹚核數師，「賣完資產已經夠回本加微薄利潤，但清盤人話今次不想派哂啲錢出去，想留返少少錢用來打官司，咁我地覺得都已經收返個本，咁咪俾你試下囉。」結果清盤人不單只勝出官司，所賺得的利潤比原本賣光資產還要多，結果黃科凱膽粗粗向老闆提議大搞呢盤生意，「與其做Creditor，不如做埋funder去做呢盤生意！」他笑言。

本港不時爆出公司造假個案，倘核數時被爆失職，賠償金額隨時「億億聲」。﹙資料圖片﹚

雅佳和解金額 市傳近16億

翻查資料，實情泰興光學及金至尊的清盤人都曾分別控告核數師疏於職守，其中泰興光學的清盤人，要求畢馬威會計師事務所賠償4.72億港元。而金至尊清盤人亦曾入稟高等法院，控告羅兵咸永道會計師事務所。

不過，要數香港最大的賠償案件，非2009年雅佳﹙已退市﹚案莫屬。雅佳被爆造假賬後，清盤人向核數師香港安永索償4億美金（31.13億港元），最終安永選擇和解，市傳和解金額高達2億美金（15.57億港元），相信是本港歷來和解金額最龐大的會計師專業失當個案。

黃科凱稱，在造假數的過程中，上市公司董事有機會是幕後黑手，但核數師查不出，便有機會是失職。（羅君豪攝）

贏了有錢收 才是關鍵

ASM由2015年開始「獵食」，每單投入資金由數十萬美元至幾百萬美元，通常範圍在三百萬至七百萬美元， 至今狙擊十次。他透露，每一單的利潤不一，但最少都有一倍。以投入資金三百萬美元，一倍回報來計，一單最少可以賺逾2,300萬港元。表面上看，這盤生意吸金力強，且風險不高，其賺錢方程式是先找出清盤公司的核數師有否失職，然而控告他們就能取得賠償，但事實又是否如此「無得輸」？

球是圓的，官司亦然，假如打輸官司，就等於白做，Funder需要承擔所有相關訴訟費用，還有機會賠對方律師費，可謂高風險、高回報！黃科凱拆解道，在造假數的過程中，上市公司董事有機會是幕後黑手，而核數師查不出，有機會是疏於職守，故清盤人可以同時控告雙方。但現在很多上市公司都是大陸公司來港上市，董事都是內地人，出事後大陸董事挾帶私逃就會「白做」。

因此，作為Funder的角色，在清盤公司堆中找尋對象，除了要判斷訴訟勝算是否高以外，更重要是當勝訴後，是否能夠從訴訟對象身上獲取賠償。「十單生意只能接一單，因為重點不是官司贏輸，而是贏了有沒有錢收！」

ASM採取的策略都是「有大食大」，因較大會計師事務所會有專業彌償保險，當出事後保險公司會有一定額度的保險。（羅君豪攝）

「有大食大」 具兩大好處

除了評估打官司後能否有錢落袋，揀訴訟對象亦有學問。全因細的核數師有機會輸了官司都沒錢賠，故ASM採取的策略都是「有大食大」，因較大會計師事務所會有專業彌償保險，當出事後保險公司會有一定額度的保險。

與此同時，有聲望的核數師知道在審計過程中程序真是有不足的地方，亦會希望早點和解，以避免對簿公堂及被報章宣揚疏忽等的指控，為免影響聲譽，多數會賠錢「息事寧人」。因此，黃科凱只會鎖定大型核數師，且有機會告得入疏忽的案件來做。

「獵物」通常會鎖定在清盤前已經被發現有造假嫌疑的公司，如董事會及高管集體跳船、核數師辭職、未能按時出審計報告、未能發表無保留意見的報告等。「要好小心評估間公司做唔做得過，接之前睇哂法律文件及證據、有勝算才去做，一單需時三至五年，因為就算造假都唔一定會贏，需要證明到佢造假且核數師沒有盡職責才會贏。」黃科凱說道。

由2015年至今，ASM每一單都能成功獲得賠償，從未失手，可謂「百發百中」！唯一一單「失敗」的案件是贏了官司，但賠償未如預期的多。當中的巧妙或在於就算官司未必百分百能勝出，但核數師選擇和解都會作出賠償。

財匯局香港審計市場高度集中，2019年甲類會計師事務所（為上市實體提供審計的數量逾100家）的審計費用共佔市場的 80.2％。（VCG）

大行壟斷港八成審計市場

事實上，Litigation Funding在外國並非新鮮事，以澳洲為基地的Omni Bridgeway，旗下的Litigation Funding業務遍佈全球，集團2016年至2020年的資本回報率（Return on Invested Capital）高逹132%。而在英國上市的Burford Capital，旗下Litigation Funding業務的資本回報率則約為93%。

香港卻不太盛行，除了因欠缺相關人才之外，還因為Litigation Funding與香港禁止的包攬訴訟（Maintenance and Champerty）界線模糊，業內人未必敢博。「要釐清一點，助訟或包攬訴訟在香港是犯法的，但在幾個特殊情況下，Third Party Litigation Funding是合法，其中一種就是資助正在清盤階段的公司去打官司。」黃科凱解釋。

話雖如此，財匯局早前就香港上市實體審計市場概況的政策及管治發表報告，提及香港審計市場高度集中，在2019年甲類會計師事務所﹙為上市實體提供審計的數量逾100家﹚的審計費用共佔市場的 80.2％，其負責的上市實體審計數量佔 71.1％。就105家市值超過500億元並聘用本地公眾利益實體核數師的上市實體，除了兩家外，均由四家甲類公眾利益實體核數師提供審計服務。數字反映，較大會計師事務所近壟斷港市場，倘上市公司續爆造假，在「有大食大」的原則下，ASM不乏「投資」主題。