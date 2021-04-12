專訪︱失職核數師「狙擊手」　揭上市公司四大造假　績優不一定好

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-04-12 12:33

上市公司造假風波不斷，揭出核數師失職的情況愈趨嚴重，「本地薑」對沖基金Argyle Street Management ﹙ASM）更以此覓出「錢途」，靠著狙擊核數師而獲得以倍計回報的賠償。作為ASM這盤「生意」的皇牌狙擊手，ASM執行董事黃科凱（Kurkye）在法證會計（Forensic Accounting）方面經驗豐富，熟悉核數造假手段。他向《香港01》揭露若公司出現這四大情況，投資者便要小心留意！

財匯局近日高調調查德勤涉審核冠華國際（0539）未盡責、跟進德勤中國審計失當的指控，以及查康宏環球（1019）財報審計。一連串調查，引起市場對上市公司造假及核數師專業的關注。

ASM由2014年至2015年開始做Litigation Funding（訴訟資金），向失職核數師興訟獲取賠償，至今回報不俗。這盤生意做得起，是否代表香港監管機構監管不足？黃科凱則認為，香港監管已算嚴謹，但監管機構並非萬能，「就算出名監管嚴格的新加坡，早年都有不少上市公司出現造假數情況」。他認為核數師有嚴謹審計核數的責任，公司董事又有監察管理層的責任，故不能單靠監管機構監察造假。

多年來，黃科凱接觸不少賬目不清的上市公司，對造假數套路十分熟悉。在這個「捉假」過程之中，他歸納出造假賬常見的四大問題，包括公司架構過度複雜、大量不常用銀行戶口、高現金但高負債，以及逆市過份造好。

黃科凱認為核數師有嚴謹審計核數的責任，公司董事又有監察管理層的責任，故不能單靠監管機構監察造假。（羅君豪攝）

爆公司四大造假位

他解釋，一間公司在拓展新銷售地區或增加生產線時，會設立很多子公司，來應對不同地方的稅制，令公司架構變得複雜。但太多子公司會大大增加核數難度，故有部份造假的公司會刻意開設大量子公司，規避核數師的追查。

此外，假如一間公司在一些偏遠且不常見的銀行，開了很多不常用的戶口，亦是慣常蒙騙核數師的技倆，因這樣會增加核數師追查每一個戶口的難度，有關銀行結餘很大機會造假。至於高負債不一定是造假，但假如現金存量很高同時不斷借貸，就很大機會造假，因其實際戶口現金根本不夠償還債務。

在逆市時大幅跑贏同業的公司亦值得留意，「例如在疫情之下，酒店、零售、飲食業績慘淡，突然某一間酒店集團『零零舍舍』逆市造好，核數師應要更謹慎」。因很多時為了借錢來應付關聯公司的債務，就需要「做大條數」，所以實際市場環境不會影響造假數公司的業績。

造假賬常見的四大問題，包括公司架構過度複雜、大量不常用銀行戶口、高現金但高負債，以及逆市過份造好。（羅君豪攝）

捉到核數師「痛腳」 小股民亦難獲賠償

在公司破產清盤時，清盤人有權控告導致公司損失的人如核數師或公司董事等。儘管核數師沒有法律責任「捉造假」，但不代表沒有責任做足所有核數程序。「假如公司造假數造得好精密、精細，在做足所有audit procedure之後都發現不到任何造假是沒有責任」。事實上，核數師的責任只是在合理範圍內，保證一間公司的財務報表沒有重大的誤導。假若只調查到公司有假數是不足以拿來控告核數師的，要找到證據證明核數師的審計程序有專業失當才行。

但他坦言，一旦傳出公司造假消息，公司賬目很大機會有問題。而且，很多時都是一些普通人能察覺有奇怪的問題，他笑言一看會有種「啲auditor瞓醒未啊」的想法。

他舉出其中一個過往案例，一間上市公司在中國賣一款產品，報稱一年收入100億元，但原來該產品在全個中國的銷售額都沒有100億元，「作為核數師，咁簡單的問題你都沒有諗，咁你點audit？如果你連個業務都唔了解，又點做專業人士？」他續稱，在這個情況下，核數師很大機會沒有做足工夫，故下一步就會找出證據，例如核數師有沒有質疑過公司的收入，以及做了什麼工作查證收入，假如什麼工作都沒有做，就可以告他疏忽。

上市公司造假，核數師不一定「上身」，關鍵是審計程序有没有專業失當。（VCG）

投資者不時聽到核數師「跳船」，但在核數師發現不了賬目有問題時，就可以從司法途徑索償核數師，就算辭職都不能完全推卸責任。黃科凱指出，只要是賬目出問題的那段時間由該核數師做審計工作，但因疏忽沒有發現賬目有問題就可以控告核數師。「上市公司做假數做了幾年，核數師無做足工作，到爆煲之前先話唔出audit report，甚至發出『保留意見』 ，都一樣可以告他前幾年的疏忽」。

不過，香港沒有集體訴訟（Class Action），小股民就算知道核數師失職都未必可以靠司法訴訟來獲得賠償，只能向證監會投訴。到公司破產清盤時，亦未必能從公司手上取得分毫。