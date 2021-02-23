SPAC | 去年吸金逾6300億　李澤楷密密沾手　3大特點撼贏傳統IPO

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-02-23 09:48

去年美國熱炒的SPAC，氣勢延至今年，年初至今已有約160家SPAC上市，愈來愈多知名投行及「大孖沙」加入分一杯羹，其中電盈（0008）主席李澤楷正考慮在美國設立第三家SPAC，而日本軟銀（SoftBank）亦已申請公司第一個SPAC的IPO上市，擬集資5億至6億美元。

SPAC早於2000年代已出現，並非新鮮事，為何卻於去年開始，成為華爾街的新寵兒？與傳統IPO比較，SPAC融資機制大不同。更重要的是，去年多間SPAC於併購前後，股價均大幅抽升，投資回報理想下，令SPAC上市數目持續創新高。

SPAC（Special Purpose Acquisition Company），中文多翻譯成「特殊目的收購公司」又或「空頭支票公司」，是美國資本市場獨有的一種上市公司形式。SPAC通常由共同基金、對沖基金等募集資金而上市，初期可說是沒有任何實際業務，僅是一個持有現金的「殼」，等待收購項目。

有別於「借殼上市」，SPAC的「贊助人」（Founder、Sponsor）會提供集資額約一成啟動資金，以支付IPO所需費用，達到「先造殼上市，再尋求併購」的目的，最終使併購對象成為上市公司。簡單而言，SPAC有以下三大特點。

截至上周五，美國已暫錄約160宗SPAC上市，集資高達475.8億元，佔去年逾半。（資料圖片）

特點一、定價劃一每股10美元 兼附認股權證

機構投資者在IPO階段購買的「單位」，由「普通股」和「認股權證」（warrant）組成，一般是一股普通股，配以1/2或1/3認股權證，按慣例每「單位」價格定價通常是10美元，簡單易計。

不過凡事有例外。名氣越大的贊助人，所提供的認股權證比例越細，甚至不會提供，如電盈主席李澤楷與PayPal聯合創始人Peter Thiel共同成立的SPAC公司「Bridgetown Holdings」，就沒有提供認股權證。

特點二、可快速上市完成收購 不設禁售期

傳統IPO上市，公司需尋找保薦人、投行進行估價，及聯絡基礎投資者等繁瑣程序，花費時間的及心力相對較長。由於SPAC本身沒有實際業務，故自身上市流程較快；上市後管理團隊專注與目標公司談判，一般快則可於三至四個月內公布收購；同時不設禁售期，上市後投資者即可進行股份買賣。

特點三、押注投資團隊 不滿可取回本金離場

上市時投資團隊只會披露有意收購的行業，故投資者在並不知道自己將投資什麼公司。直至最後公布合併階段投票時，才得知真正投資的公司，故某程度是押注落投資團隊身上，其往績顯得十分重要。

而供併購所用的資金在成功收購前會由信託持有，股東可在股東會上，決定是否同意目標企業的併購方案。兩年期限內未完成併購的話，投資者可取回資金及利息，輸掉「時間成本」離場。

上市數目持續創新高

據調研公司SPAC Research數據顯示，2020年美股IPO共有445宗，其中248宗是SPAC，佔比高達56%；去年單計SPAC集資額達820億美元﹙6,396億港元﹚，為2019年所創下的高位6倍。實際上，截至上周五，已暫錄160宗SPAC上市，集資高達475.8億美元﹙約3,711億港元﹚，佔去年逾半；據高盛預計，全球未來2年SPAC上市併購規模可達3,000億美元，規模不容小覷。

據報成人雜誌出版商《花花公子》，正以SPAC方式重新上市。

《花花公子》、SoFi均以SPAC方式上市

值得留意的是，SPAC非華爾街的新產物，早在2000年代已經存在，不過近年「贊助人」多集中將科技、新能源等初創企業，將之與SPAC進行併合。相關公司大多未有盈利，但有一定市場潛力。

綜合市場消息，共享辦公室公司WeWork、成人雜誌出版商《花花公子》、氫燃料電池重型汽車公司Hyzon Motors，以及網上證券商SoFi，均有意或正申請通過與SPAC方式上市。

更重要的是，多隻SPAC與目標公司合併，特別是與新經濟類有關企業合併後股價急升，以太空旅遊公司維珍銀河（SPCE）為例，合併後股價升逾4倍，李澤楷與PayPal聯合創始人Peter Thiel，共同成立的兩間SPAC公司「Bridgetown Holdings」（見圖），股價亦有近四成到七成升幅，受到不少散戶追捧，亦吸引基金加快「造殼」。