專訪︱港企推日動漫元宇宙　經典角色大翻生　NFT定價親民吸粉絲

神勇飛鷹俠、高廸安、宇宙騎士和功夫貓黨等日本動畫製作公司「龍之子」旗下的角色，相信對一班於70、80年代長大的人來說是快樂童年回憶。香港初創企業VEX，就趁住「龍之子」成立60周年，與動畫製作公司合作推出「龍之子」卡通NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）。



VEX兩位管理層接受《香港01》訪問時坦言，近年部分NFT項目被「妖魔化」，希望藉「親民價」推出「龍之子」NFT系列，增加大眾對相關項目的認識，另一方面是希望建立動畫「元宇宙」，讓粉絲可進入其中，與各地「同好」交流、參觀珍貴手稿，以至體驗不同經典場景。



VEX兩位創辦人馬家榮（右）及葉宜昌而言，日本動畫是二人的童年回憶。（余俊亮攝）

對於今天的孩子而言，娛樂有好多種，下課後可看看電視播放的卡通片，不感興趣又有各大串流平台選擇，甚至玩玩手機遊戲。但對70、80年代長大的小朋友來說，就深受電視播出的「神勇飛鷹俠」、「小雙俠」及「乞嗤大魔王」等日本動畫薰陶。

香港初創企業VEX兩位創辦人馬家榮及葉宜昌，小時候均愛看日本動畫，葉宜昌更笑言那時候沒經濟能力，長大後就購買玩具彌補過去遺憾，「呢啲動畫代表着自己嘅童年，係重要嘅作品。」

近年興起「元宇宙」概念，令他們萌生把兒時回憶再次呈現出來的念頭。剛好，VEX行政總裁創辦人馬家榮擁多年主辦大型演唱會的經驗，而VEX聯合創辦人葉宜昌則曾將不同的動畫角色帶到香港展覽，如吉卜力、屁屁偵探及DC漫畫等，於是二人將各自「專長」放到「元宇宙」當中，與動畫製作公司Tatsunoko Production合作，發行八款「龍之子」系列卡通片的NFT及手辦公仔盲盒。

VEX將與動畫製作公司Tatsunoko Production合作，發行八款「龍之子」卡通的NFT及手辦公仔盲盒。（受訪者提供）

NFT是「龍之子元宇宙」展覽館通行證

首批NFT共8,000套，包括「小蜜蜂尋親記」小蜜蜂、「乞嗤大魔王」小呵欠、「宇宙騎士利刃」宇宙騎士利刃、「功夫貓黨」太郎、「小雙俠」小雙俠1號、「戰士高迪安」高迪安、「小青蛙」小青蛙戴梅坦，以及「赤光彈茲裏安」JJ，而每款NFT與手辦公仔限量1,000，NFT分為四種不同稀有等級：普通版、金屬版、噴槍版及鍍金版，發行數量為600、200、160及40枚。之後會繼續推出另外兩批各8,000套NFT，即年底前合共有24,000枚、共15個不同漫畫角色，如馬赫、神勇飛鷹俠、高廸安、宇宙騎士和功夫貓黨的虛擬展覽。

每枚NFT均擁有獨一無二的編號，是進入「龍之子元宇宙」展覽館的通行證，在「元宇宙」內體驗童年回憶。馬家榮說，玩家可控制自己虛擬角色，參觀「龍之子」的手稿、與各地粉絲交流，參與線上演唱會及旅遊，長遠更可發展電商，將虛擬與實體結合。

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重睇所有動畫 務求重現場景

要日本公司接受這個概念不難，但實踐時卻需要花時間說服，全因他們非常重視支持者的感受，希望所以人都可以參與，亦要如實反映動畫世界。

今次構建「龍之子元宇宙」的一個難處，葉宜昌認為是要將不同的動漫角色放在同一個地方，同時又要配合展覽及小遊戲，「日本人尊重動畫、尊重作者、尊重內容，點樣將動畫入面訊息宣揚，帶畀唔同嘅觀眾。」他笑言，團隊要重睇所有動畫，再將場景重現出來，「創造返啲好出名嘅戰鬥場面，一套好多年前嘅卡通，可能冇做得咁仔細，將舊嘅元素呈現外，都要加入新嘢，呢啲過程係需要溝通，一絲不苟咁雕琢。」

更破天荒的是，動畫角色可進入另一個角色的世界內，可說是動畫迷難以想像的驚喜，「你用緊宇宙騎士嘅NFT Avatars（虛擬角色），可以進入功夫貓黨嘅世界，真真正正虛擬Crossover！」

冀大眾接受NFT概念

講起NFT，「4天狂賺3千萬」、「​​靠NFT爽賺千萬！」，這類標題不難在相關的新聞報道中可到。的確市場上有NFT專案，若抽到稀有度較高的NFT，或會派一定比例的虛擬貨幣、提供「白名單」予下一個項目，吸引「炒家」進場。

有人認為NFT是「高門檻」、與投資虛擬貨幣有關，亦不時有人質疑出現疑似NFT騙局。因此VEX自言以「親民價」65美元為NFT定價，4月初優先登記，月中正式發售，亦正討論包括考慮以「walk-in」方式，容許買不到NFT的粉絲參與。葉宜昌補充，「好似你平時玩遊戲創造一啲角色，但唔會擁有NFT Avatars（虛擬角色），都要保障返買咗NFT嘅朋友。」

與其他項目一樣，NFT亦有二手市場，若果轉手NFT發行人可獲單位數百分比轉售分成，馬家榮指，不能阻止持有人轉售，但至少不是由他們自己帶頭炒賣，「希望投資、體驗之間取得平衡。」

今年是「龍之子」系列成立60周年。（受訪者提供）

已獲八位數字融資 續發展元宇宙項目

他坦言，日本方面不希望令到動畫粉絲覺得，需要付出高昂代價才可參與「元宇宙」，「日本人第一個要求係點樣令到班粉絲滿足。用咗好多時間去解釋，由概念到依家，花咗一年時間......聲譽比賺錢更加重要，一個幾十年嘅動畫，唔會容許割韭菜。」

葉宜昌補充，部分人或者覺得NFT售完後可「割韭菜」，「冇乜理念，冇背景，冇感覺，你知唔知做緊乜。我哋唔係想出舊野，賺一舊錢就拜拜。」他認為NFT是一件工具，協助大家了解虛擬世界，「希望用一個親民價錢，令人慢慢接受、學習咩叫NFT。」亦正如從前的人不接受網購，認為是網上詐騙，但經過時間洗禮，目前網購平台已成趨勢。

「元宇宙」近年快速發展，對VEX而言，究竟想建構一個什樣的世界呢？馬家榮認為，電影《挑戰者1號》（Ready Player One），正好反映公司的願景，元宇宙是真實世界的延伸，玩家在內可以得到娛樂、社交、學習及體驗。他透露，公司已獲八位數字融資，繼續發展不同的元宇宙項目。