遵理母企插旗元宇宙　推愛因斯坦頭像NFT　記錄5**狀元誕生路

近日元宇宙（Metaverse）成為金融界熱話，美國的facebook直接將公司易名為Meta，本港代表則有新世界（0017）執行副主席鄭志剛，斥資500萬美金（約3900萬港元）在虛擬土地平台The Sandbox買地，興建一個「創新中心」。熱潮興起，豈只如此？連鎖補習社遵理學校母企精英匯（01775）亦「分一杯羹」，推出NFT結合教育，實行讓學生一邊學習，一邊「投資」。



精英匯推出1,000個NFT（非同質化代幣），並希望聯同不同界別，包括醫療集團、連鎖茶餐廳、線上補習中介、線上商店、KOL學校、社企、初創等多個不同品牌構建元宇宙社區。

該公司主席梁賀琪接受《香港01》訪問時表示，教育應與時並進，故將NFT（非同質化代幣）及「元宇宙」引入教育界。「NFT已經係全球熱潮，我會形容同性教育好相似，唔係唔講唔做，就會避免到風險。我覺得而家係好兩極化，識嘅人好識，但唔識就完全唔識！」

精英匯主席梁賀琪表示，教育應與時並進，故將NFT及「元宇宙」引入教育界。（受訪者提供）

記錄狀元誕生之路 NFT變另類「天書」

至於NFT如何與教育結合，梁賀琪解釋，該NFT記錄持有人的消費及日常生活行為，並在元宇宙中建立自己的虛擬的個人檔案。「例如有一個學生數學拎咗5**，以前我哋做法就叫佢過嚟影張相，對就讀嘅學生冇乜實際幫助。但如果嗰個學生擁有NFT，咁嗰NFT就會記錄低佢平時上咩課程，有咩生活習慣，當佢賣俾下一手NFT持有人嘅時候，下個持有人就可以參考佢點做到！」

由於所構建的元宇宙猶如狀元的「生活圈」 ，梁賀琪笑言，不一定只有課程資料紀錄，或者有健身紀錄，甚至飲食喜好等，但她亦強調，披露多少資訊全由NFT持有人決定。

1,000個愛因斯坦NFT會在NFT交易平台OpenSea公開發售，每個定價2美元（15.6港元）。（受訪者提供）

入場費低至16元 課程優惠可「世襲」

當然，狀元未必能完全模仿，該NFT除了有參考價值，還可以獲取上一個持有人報讀課程及其他服務的優惠。「我哋可能提供優惠俾報讀課程嘅學生，例如報讀三個課程可以獲得一份考試攻略，原本的持有人冇需求，就可以留俾下一個NFT持有人。」因此，NFT一方面可以鼓勵持有人線上線下自主學習，另一方面可推動O2O教育服務。

全數1,000個的NFT今日（22日）會在NFT交易平台OpenSea公開發售，每個定價2美元（15.6港元）。梁賀琪表示會視乎市場反應，再考慮推出新一輪發售；而NFT未來的升值潛力則由持有人賦予。其中一個彩蛋則是她本人亦會認購NFT，將她未來的想法記錄在NFT中。

梁賀琪補充，集團未來會舉行工作坊，加深參與者對「元宇宙」的認知，以及投資風險等。而所有NFT 全部以愛因斯坦頭像為核心設計，背後的設計意念也有心思，她解釋道，不同人看愛因斯坦有不同面向，就如NFT持有人有不同面向一樣。「文科同理科人睇愛因斯坦一定唔同，我係文科人，睇佢就睇浪漫情史，你哋財經可能係睇到佢過身多年，但手稿仍然咁值錢！」