以黑色幽默見稱的西班牙藝術家Joan Cornellà,推出首個NFT系列《MOAR by Joan Cornellà》,更得到近年積極參與NFT投資的新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛,於社交平台發文支持!

Joan Cornellà的NFT系列《MOAR by Joan Cornellà》,是講述世界因外星人入侵而受到全面封鎖,在MOAR大宅(moar是網絡上流行用詞,故意將more拼錯)內的賓客,包括人類、喪屍及半機械人均被困在內,並只好繼續和平地生活在一起,5,555枚NFT作品將於4月開售,另外MOAR大宅內設有商店、遊戲以及虛擬展覽,將於今年11月陸續推出。

除了鄭志剛之外,周杰倫、林俊傑、陳柏霖、清永浩文、黒木啓司及羅志祥等人,都有於社交平台發交以示支持。數碼及實體收藏品創作平台FWENCLUB表示,已預留400個白名單的優先名額予擁有花井祐介《People In The Place They Love》NFT系列的FWENs。