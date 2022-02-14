NFT｜海洋公園與The Sandbox合作　於虛擬土地建立特色產品及內容

海洋公園亦進軍非同質化代幣（NFT）世界。海洋公園今天宣布與Animoca Brands旗下The Sandbox成為合作夥伴，在虛擬世界透過非同質化代幣（NFT）資産及遊戲，締造破格數碼娛樂體驗。

海洋公園行政總裁黃嗣輝表示：「海洋公園在今年慶祝45週年同時，將運用多個創新方式實現變革。公園不但會設立全新零售、餐飲及消閒區、健康主題區和歷險主題區，亦會啟動元宇宙之旅，重新構想公園與訪客的互動模式、訪客與訪客之間的聯繫，以及他們在海洋公園的歷險旅程。」

他進一步指出，海洋公園與The Sandbox的合作是公園其中一個創新項目，亦是品牌的重要策略發展。海洋公園將於The Sandbox元宇宙的虛擬土地，創建滿載海洋公園獨有特色的內容及産品。相信無論是公園訪客或是NFT社群，都會期待在全新維度探索海洋公園，以及在平台上創作及分享他們獨一無二的精彩內容。

The Sandbox 營運總監兼聯合創辦人 Sebastien Borget 表示：「我們很高興海洋公園加入 The Sandbox 元宇宙。作為一個標誌性景點，海洋公園是香港文化及娛樂生活的一部分，同時亦是亞洲最富動感的休閒及度假勝地之一。我們希望藉著這次破格合作，展示娛樂體驗可如何透過NFT 及play-to-earn （邊玩邊賺）模式，吸引和獎勵來自本地及世界各地的訪客。」關於海洋公園及 The Sandbox 的合作內容將於適時公布。