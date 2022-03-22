謝霆鋒旗下鋒味同萌與Hungry Sausages Lab合作推NFT

本地創意工作室「香腸星人研究所」（Hungry Sausages Lab）早前宣佈為慶祝 NFT 實體俱樂部「Not For Teeth」即將登場，將攜手星級廚師品牌推出首個名為《HungrySausages 》NFT 系列，今日（22 日）正式公佈詳情，宣佈聯乘知名美食與生活品牌 —「鋒味同萌」（Chef Nic Family）合作推出特別版，打造 NFT；同時發佈項目未來的計劃及多元化的功能！
同樣希望傳遞正能量的「鋒味同萌」，是謝霆鋒（Nicholas Tse）創立及主理的美食與生活品牌【鋒味】旗下的年輕化子品牌 。誕生於 2020 年，品牌一直致力於傳達「We create experiences, not food」的美食理念，形象傾向趣味玩意，廣受年輕族群喜愛。其二次元成員包括貴刁 GUIDIAO、糯豆 NOODLE、咪嗦 MISO、噠昔 DASHI、殼仔 KEZAI、洋介 MUSTARD，它們的性格與美食方面的技能各有特色。
《TIME》發行一期NFT雜誌 以太幣聯合創辦人登封面「星爺」周星馳都撐 Joan Cornellà、FWENCLUB NFT入手全攻略余文樂靠NFT勁賺過億破紀錄 揸800萬勞斯萊斯接囝囝放學星爺NFT還原《國產凌凌漆》造型 盤點經典cap圖仲想要邊個？周星馳 X FWENCLUB聯乘NFT 星爺罕見露面線上「問乜都得」對談