唐英年訴說與Burgundy的情緣　教你一招揀啱飲的紅酒｜珍姬蜜

回歸25周年，各大傳媒皆忙於找各界名人代表做訪問，政經界亮相較多的，自然少不了唐英年。原因無他，商界出身的唐英年﹙「唐唐」﹚曾擔任政務司司長、財政司司長，現時擔任全國政協常委，份量十足。再加上香港故宮文化博物館即將開幕，唐唐作為西九文化區管理局董事局主席自然力撐，早前也出席館內演講廳命名儀式，貫徹其一向幽默嘅風格，祝願博物館開幕後「客似雲來」！

唐英年鍾情於布根地紅酒，表示歡迎愈來愈多人喜歡該產區的紅酒。（資料圖片）

小珍早前亦有訪問唐唐，問佢點睇香港回歸25周年的發展，期間講到政府政策對產業的推動很重要，好似唐唐在任時廢除紅酒稅，令香港一躍成為最大紅酒拍賣中心。小珍十分同意，也借機請教下佢「紅酒經」。

眾所皆知，唐唐喜歡法國葡萄酒產區Burgundy﹙布根地﹚嘅紅酒，更難得是「識於微時」。這幾年，Burgundy紅酒有價有市，佳士得近日拍賣一組12瓶1999年DRC Romanée-Conti，就以300萬元成交，平均每瓶約25萬元，教小珍身邊不少遲開始飲Burgundy紅酒嘅朋友「叫苦連天」！

不過，對於擁有大量珍藏嘅唐唐應該好開心，因為唔使同人爭貴貨，佢笑笑口話，「好歡迎愈來愈多人喜歡Burgundy，因為我喜歡咗Burgundy幾十年，有幾款好出名嘅酒，我請咗人飲幾年，價錢不斷倍升！我都『鬧』 producer，同佢講『喂大佬，我好早開始買，唔好愈Cut愈多（啲貨）先得』！」

唐唐自言，大家現時常飲的著名酒莊，他已經飲了幾十年！（資料圖片）

鍾情布根地紅酒夠「優雅」

唐唐同小珍講，年輕時負芨美國時先學飲紅酒，最初都係喺超市買啲經濟實惠嘅紅酒慢慢試，直至後來試咗Burgundy嘅紅酒，一試愛上。「因為我幾鍾意呢種味，我鍾意佢嘅花香、優雅、balance嘅口感，而且佢好適合一班朋友傾下偈、食花生、薯片，食中餐又得、西餐又得，唔係好『漏』，唔係一定要食牛扒去配合佢，而係任何時間都飲得！」

作為Burgundy專家，唐唐自言，唔會吝嗇同朋友分享靚酒。「大家都飲幾個好出名嘅酒莊，嗰啲我已經飲咗幾十年，而家可以好開心搵啲舊年份，但又貯存得好，同啲少飲Burgundy朋友飲，佢話枝酒原來咁嘅味。原來Burgundy好『脆弱』，trade得多（易手）會冇咁好飲。」

2013年「尋味之旅：唐英年窖藏珍釀」拍賣，共賣出4,805萬元，較估值高出1,835萬港元。（資料圖片）

2013年拍賣紅酒 因伙記一句話

唐唐收藏Burgundy紅酒多年，曾經擺到酒庫都爆滿，2013年拎出部份靚酒出嚟拍賣，原來唔係因為睇到Burgundy嘅「商機」，只係由於酒窖伙記嘅一句話──「唐生你太多酒喇，用咁啲啦！」

唐唐解釋道，早年在政府工作「實在搞唔掂」，講緊嘅唔係公事，而係紅酒！「以前我未入政府好多social drinking，用酒用得多，個酒莊我成日買，一路飲一路買，酒莊就愈俾愈多貨。但後來入了政府好忙，少了social drinking，愈來愈少時間飲酒，變咗傾公事都拎出嚟飲，咩場合都係我提供酒。最後我要周圍派畀人，例如司機、髮型師！」

直至2013年離開政府，唐唐才有時間整理庫存，於是與佳士得合作，舉行「尋味之旅：唐英年窖藏珍釀」拍賣 。當年809件酒品一共賣出4,805萬元，較估值高出1,835萬港元。問及現在會否趁價高再出貨，唐唐搖頭笑言「而家多咗人可以送，個圈子比以前大好多！」

唐英年教路，假如預算消費三千元，不要只買一枝酒，反而要買6枝、8枝，甚至10枝。（資料圖片）

教你一招「揀」紅酒

雖說對Burgundy嘅紅酒情有獨鍾，但唔代表唐唐唔飲其它紅酒，實情佢仲會搵新嘢嘗試！「最近試咗幾枝Slovenia啲紅酒，有一枝都幾好飲。」即便是「新力軍」內地紅酒，唐唐也歡迎，「佢哋仲探索緊，造酒唔只係講技術，同時係一門藝術，中國嘅技術掌握得好好，完全冇問題，係藝術仲需要摸索一下」。

對於小珍呢啲新手想學飲紅酒，希望唐唐推介幾款心水，豈知唐唐卻十分貼地咁話，「試酒唔好聽我講，大家口味都係獨一無二，我覺得好飲同好正嘅酒，唔代表人地同意！」不過，佢都有個小貼士俾小珍，「假如你預算消費三千蚊，唔好買一枝酒，會好失望。你去酒鋪同店員講買6枝、8枝，甚至10枝，要不同品種、葡萄、國家嘅酒。紐西蘭、美國、Bugundy，咩都試吓！」

直至試到知道自己鍾意邊隻酒，然後再鎖定該地區嘅紅酒。「例如你鍾意Pinot noir，好多地方都有Pinot noir，再試原來鍾意Burgundy。咁Burgundy都有好多區、好多village，Côte de Nuits、Côte de Beaune。記住唔好買Grand Cru，買啲村酒先，一個好的釀酒師，佢啲Grand Cru好出名，其實村酒一樣好好飲，但村酒係十分一價錢！」