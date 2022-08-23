海產大王家族做生意零槓桿　歷97贏到「做得唔絕」口碑｜珍姬蜜

內地房企債務問題没完没了，唔少高槓桿嘅內房發展商都愁眉不展，忙於撲水。小珍聽啲內房老細講，最近連股票嘅「Turn」（成交）都冇心機打，反正銀行都唔會借錢。以前好景時，通街「平錢」，企業唔進取啲「對唔住自己」，但時移世易，經濟前景唔好，又撞正加息周期，Cash點只係King，簡直係God！

本港企業家早於97年亞洲金融風暴已獲得唔少「教訓」，自然對「槓桿」心存警惕，學誠哥話齋︰「穩健中不忘發展，發展中不忘穩健」。

海產大王蔡繼有創辦的新華集團，業務多元化，主席蔡冠深行事作風以穩健為主。（資料圖片）

「口碑係做得唔絕」

呢句話聽落簡單，最難是恪守。小珍早前見到新華集團主席兼全國政協常委蔡冠深，就好佩服佢地集團穩健作風──新華集團自1997年金融風暴後就唔再做槓桿，只用內部資金發展。

由海產大王蔡繼有創辦嘅新華，喺香港扎根超過半個世紀，最出名就梗係海產，但實情喺八十年代開始已喺港澳發展地產生意，其後將版圖拓展至內地、越南、柬埔寨、溫哥華等地。

生意愈做愈大，肯定有風浪。蔡冠深同小珍講，新華喺九七金融風暴都受咗好大打擊，「我哋以前有好多銀行借錢，你知㗎啦，銀行就按本子辦事呀㗎嘛。嗰陣銀行Call loan，我哋唔能夠話『人哋唔還錢俾我，你唔好call我loan啦』。但人哋欠我哋嗰筆呢，真係全部都還唔到。我哋唯有將啲物業按曬，然後攞嚟還俾銀行，所以頂得好辛苦！」

面對咁多壞賬，新華集團嘅處理手法居然係照單全收？蔡冠深話，「人哋欠我哋冇得還、收唔返，唯有自己啃曬。我哋可以告到佢破產，但係你告佢破產，唔等於你攞到佢錢㗎嘛，咁你何必做到咁絕呢？」蔡冠深笑言，新華嘅口碑唔單止係有借有還，仲有人情味，「我哋嘅口碑係做得唔絕！」

新華情願穩健發展，都不願再做槓桿去博！（資料圖片）

「我哋冇槓桿」

經此一役，新華明白到保守的重要性，「我哋以前好進取，後尾就好保守，你做到咪做！」保守一詞，任你演譯，小珍自然追問集團槓桿比率是多少，點知蔡冠深斬釘截鐵話「冇！」，「我哋冇槓桿。如果有槓桿，我做大10倍都唔止啦，咁而家我都做到（咁大），何必去博呢？」

蔡家旗下唯一有上市的是金融業務 — 新華匯富金融（0188），今年4月收購拓立投資有限公司，總認購價2,400萬元亦全由集團以現金支付。截至去年12月底，集團資產淨值9.64億元，現金及現金等價物1.99億元。

新華匯富金融牌照齊全，2014年曾經是「買殼」的熱門目標。（網頁截圖）

「要賣就賣俾國企」

講起新華匯富金融，小珍又回想起一個關於蔡家嘅故事。追溯至2014年，正值港股大時代，唔少中資都嚟香港證券行連殼一齊買，實行喺香港資本市場分一杯羹。當時，新華匯富亦係目標之一，唔少人同蔡家洽談，原因無他，第一牌照齊全，第二冧巴靚，第三仲係香港老字號！不過，蔡冠深卻好淡然咁話唔賣，原因係覺得賣殼形象唔好，以免外間有個「老牌家族賣殼係咪做唔掂」嘅諗法。

實情最大原因應該是蔡氏財政穩健，完全唔缺錢！小珍聽啲金融界朋友講，當時蔡冠深同細佬兼CEO蔡冠明講，「如果要賣就要賣俾國企，錢唔係問題！」蔡家認為，錢唔係首要條件，反而賣予國企的話，做第二大股東都無所謂。如此霸氣，足以證明新華財力雄厚，兼夠愛國！