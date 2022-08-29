港人執著「方便」　大埔店成功　推動IKEA重回「尖鯊咀」｜專訪

闊別30年油尖旺區，IKEA招牌鯊魚終於重回「尖鯊咀」，於K11 Art Mall開設「可持續發展及健康生活」規劃及訂購中心。疫情下仍選擇擴充業務，與去年八月開幕的大埔分店表現理想有關。



看似乘勝追擊，DFI零售集團IKEA北亞區總經理艾卓思接受《香港01》訪問時大談集團開店準則，明言要以先實行、再檢討為主，不會盲目開設新分店，不過亦因大埔店的成功，令集團信心倍增，將來或以不同形式進駐各區。



宜家家居（IKEA）在世界各地，大部分均以旗艦店方式開店，本港亦有四間，分別位於銅鑼灣、九龍灣、沙田以及荃灣。不過去年八月IKEA卻一反傳統，於大埔開設門市，今年更於已經闊別30年的油尖旺區，於尖沙咀K11 Art Mall開設佔地近15,000呎的「可持續發展及健康生活」規劃及訂購中心。

今次進駐主打創意與藝術的K11 Art Mall，艾卓思受訪時稱是考慮到商場人流，商場作為文化交流的集中地，匯聚喜好藝術及人文的群眾，再加上與業主有著良好關係，又就近尖東及尖沙咀港鐵站，選址非常「就腳」，便決定進駐。

今次主打「可持續發展及健康生活」，店內展示多款符合綠色低碳和可持續發展概念的傢俬及家品，8月至10月亦會陸續推出18款首次推出及限定食物，包括「鯊鯊包」、瑞典藍黃新地配雙色馬卡龍、瑞典達拉木馬形蝦餅等；美食區則為全自助電子消費，以符合成本效益及減少碳排放。

而其招牌鯊魚公仔亦大賣，訪問當日不少顧客都拎住一隻準備「課金」，公關更透露，早上開幕時，有人排隊一口氣購入十多隻。艾卓思笑言，要多謝市場推廣的團隊，花心思想出今次計劃。

勇闖大埔區 表現超預期

連續兩間新設的分店都是以商場門市為主。艾卓思表示，希望為消費者提供最便利的地理優勢，進駐大埔是經審慎考慮後而邁出的一大步。笑言香港人非常重視生活便利，對「方便」二字有一份執著，大埔分店的成功正正能印證大埔人對選址「就腳」的需求。

他解釋，雖然從大埔出發到沙田區分店只需少於20分鐘的車程，但願意到沙田分店購物的大埔人並不多，因此，大埔分店面積雖然只有九龍灣店的30分之1，表現卻超出預期。

大埔店的成功，未有令集團加快擴張步伐。艾卓思坦言，在大埔店剛開張時，因空間限制，集團決定不設置家居展示間，以節省位置擺放商品，但卻在後來發現IKEA始終是以家居用品為定位，必須呈現其商品如何融入家中，才能有效推銷，有見及此，最終重新設立6個傢俬展示間。

業務擴充步伐「有保留」

成績理想，不過艾卓思指出，IKEA不會盲目擴充業務，每次作出新決定後都會有一段過渡期，因應情況作出調整，亦會給予分店經理一定自由度去決定店內擺設，當新決定得到肯定後，再慢慢推及至其他分店，務求先令現有店鋪的創新理念得以穩定發展，這正正就是IKEA不急於開設分店的原因。

全球經濟放緩，集團未來發展亦會持續調整步伐，因應市場表現而制定新決策。問及會否開設小型全新概念店，艾卓思表示，設立小店對於一向以大面積店舖為主的IKEA來說實屬一大挑戰，不過大埔分店的成功亦令集團信心倍增，將來或以不同形式進駐各區。