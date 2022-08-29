難敵通脹成本轉嫁顧客　削價格優勢　IKEA：或持續一、兩年

新冠疫情加上地緣政治局勢持續緊張，環球供應鏈問題未解決，企業同時面對通脹升溫、消費模式改變，以及營運成本上升等問題，如何應對考驗管理層功力。



DFI零售集團IKEA北亞區總經理艾卓思接受《香港01》訪問時指，各種經濟不明朗的因素影響之下，無可否認集團要把部分成本轉嫁到消費者身上，估計情況將短暫維持一至兩年，但加價亦是「雙刃刀」，面對市場競爭，決策需比以往審慎。



供應鏈受壓 庫存量降低

疫情下宜家家居（IKEA）在港逆市擴張，於闊別油尖旺區30年後於K11 Art Mall開設佔地近15,000呎的規劃及訂購中心，主打「可持續發展及健康生活」。DFI零售集團IKEA北亞區總經理艾卓思表示，過去兩年多全球供應鏈持續受到打擊，不論在勞動力、運輸、原材料等成本均持續上漲，集團產品庫存量由過去的9成9，大幅下降至近日的75%至76%。

DFI零售集團IKEA北亞區總經理艾卓思．（梁鵬威攝）

供應成本上漲 唯靠加價維持正常運作

另一方面，過去擁有的價格優勢亦因通脹問題而失去。艾卓思透露，以往部分供應商會盡量以低約2%的價錢供貨予集團，但現時供應商避免以低於成本出售貨品，只好提高部分商品價錢，以維持正常運作。

價格優勢減之外，在「新常態」下集團亦不得不將部分成本轉嫁到消費者。艾卓思未有透露實際的加幅，但承認調整價格的頻率比往日多，為將影響減到最少，宜家家居現時已不會再派發產品目錄予顧客參考，以減低印刷成本，令價格調整幅度可更為彈性。

不過他相信，成本轉嫁予消費者的情況只會維持約一至兩年；租金方面，IKEA也曾嘗試與業主交涉，部分分店成功爭取租金寬減，未來亦會繼續擴充業務。

惟加價可說是「雙刃刀」，雖然一方面可解決成本上升問題，但另一方面卻有機會令消費者流失。近年網購盛行，消費者更易接觸到其他內地及海外品牌，對價格亦會更加敏感。艾卓思指零售市場多變，集團亦考慮到加價或會流失部分客人，所以會在定價方面更為謹慎，盡量以既高於成本而客人又能接受的價格出售貨品；又表示IKEA有發展網購，開始成為營收主要來源之一。

至於第二輪消費券已經於8月初發放，艾卓思相信在消費氣氛帶動之下，同時會帶動IKEA的營業額上升，不過他亦提到，消費券的刺激作用會慢慢消退，相信要待防疫措施放寬後，遊客重返香港零售業才有望反彈。