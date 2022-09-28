0+3｜失檢疫客兼缺旅客　本地酒店淪輸家？　業界倡納作逆向隔離

入境檢疫改為「0+3」後，抵港人士毋須再入住指定檢疫酒店，意味不少酒店不能再借滿足檢疫需求及政府津貼賺取收入。不過「0+3」不等於「復常」，有業界估計，港人外遊下Staycation需求下降，加上「0+3」又未吸引海外旅客的話，生意或跌兩、三成。



立法會旅遊界議員姚柏良就建議，將酒店納入「逆向隔離」計劃，以助業界有穩定收入，不過他亦希望，政府應將是次放寬入境檢疫安排視作「緩衝期」，繼而到11月或更早，進一步放寬至「0+0」，



政府早前公布，旅客即抵港只需三日家居醫學監察。（貪料圖片）

疫情下訪港旅客大減，部分酒店轉攻Staycation（宅度假），成功吸納不少港人入住，令生意尚算有支持。不過亦有部分中、小型酒店，由於設施不足，未必能吸引本地客Staycation，因此選擇申請成為政府的指定檢疫酒店計劃，維持收入穩定。

變身檢疫酒店 助「抗疫」扭虧

以華大酒店（0201）為例，旗下6間酒店當中，有5間成為指定檢疫酒店或「社區隔離設施」，帶動帶動上半年收入錄得2.79億元，按年升逾九成，中期純利按年升逾11倍至1.06億元。

至於旗下6間酒店都成為指定檢疫酒店或「社區隔離設施」的富豪酒店（0078），中期扭虧為盈至近1.4億元，收入亦大增1.57倍至逾10.4億元，集團於業績報告中指出，作為檢疫酒店或設施營運，可產生穩定的收入。

整體而言，據旅發局發布的2021年度酒店業回顧報告，去年參與研究的71間本地酒店中，可供出租房間平均錄得1,251元營運虧損，較2020年的28,230元虧損有所收窄，虧損率由11.3%改善至0.3%，相信虧損大幅改善，除了Staycation吸客外，亦與成為參與成為指定檢疫酒店，收入穩定回升有關。

港再辦國際活動 惟11月酒店預訂量未見增加

入境限制放寬，不少檢疫酒店已即時重新接受「街客」，以華大盛品酒店為例，其官網已表示，「隨著政府最近之檢疫政策修改，由即時起華大盛品酒店已不再是政府指定檢疫酒店。」「0+3」非復常，酒店業預料新措施下仍難吸引海外旅客到港，反而不少港人卻因出入境更為便利，選擇到外地旅遊，減少留港消費。

「一來一往」，業界「受惠」檢疫政策，業績扭虧甚至「有錢賺」，但同樣亦因政府的防疫措施，難以吸引海外旅客訪港。酒店業主聯會經理陳媛妍接受《香港01》訪問時直言，儘管11月本港將舉行「國際金融投資峰會」及國際七人欖球賽，但仍未見酒店預訂量增加。她呼籲政府盡快實施入境免檢疫，落實全面通關，或是給予業界時間表，「起碼等我哋知，要捱幾耐。」

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頓失檢疫客源 「活下去」或成首要任務

隔離日數由最長的21日，逐步下調至7日甚至目前的「0+3」，失去原有檢疫「客源」同時，業界亦預視新措施無助旅客來港。據旅發局數據．去年全年訪港旅客人數僅9.1萬人次，今年首9個月情況有所好轉，旅客人數回升至逾12萬人次，但較疫情前的逾4、5,000萬人次，已大幅下降。

過去本港的酒店入住率相當高，但現時旅客人數不足15萬人次，立法會旅遊界議員姚柏良接受《香港01》訪問時亦指出，「0+3」的「黃碼」機制，限制旅客所到之處，吸引力大減，「唔單止食唔到飯，去迪士尼都入唔到，又唔俾去故官文化博物館，咁就冇咩意思......反而對港人出遊的生意就會改善。」

因此「0+3」推出，酒店及餐飲業已要求，政府盡快制定復常路線，包括取消大部分防疫措施，在沒有旅客，又沒有政府支持的酒店，「活下去」似乎成首要的任務。

姚柏良認為，是次放寬入境檢疫安排，應視作「緩衝期」，繼而到11月或更早，進一步放寬至「0+0」，政府應擬訂對外復常的時間表與路綫圖，讓本地和海外航空公司能夠及早計劃，將航班調動回香港，有序回復本港對外連繫。

他建議政府將酒店納入「逆向隔離」的計劃。（資料圖片）

姚柏良：可考慮將酒店納「逆向隔離」計劃

這個「緩衝期」期間，他建議政府將酒店納入「逆向隔離」的計劃。政府於月初向內地提出「逆向隔離」，計劃以鄰近深圳的河套區作試點，前往內地的人士可在河套區完成隔離後，以閉環方式入境內地。

姚柏良認為，過去兩年檢疫酒店已經有足夠經驗去應付檢疫、隔離以及接送等安排，建議一方面可以幫助酒店業的生意，同時客人亦有更多選擇，「政府都煩少啲嘢，除非你（將河套區）交畀深圳管理，如果唔係你特區政府，你又要請專人去運作，又要諗下啲房點分配，都幾頭痕，而且仲有成本，（政府）成本分分鐘貴過搵酒店做。」