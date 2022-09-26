0+3｜野村指措施回應企業要求　料內地二十大後維持動態清零

本港從今早6時起，將海外抵港人士境檢疫安排放寬至「0+3」。野村指出政府放寬檢疫要求主要出於本地經濟的考慮，是對來自本港企業﹑公眾及人才外流壓力的回應，並非內地即將放寬的訊號，又預料中共二十大後會繼續「動態清零」策略。

野村於報告內提出4個原因，香港為特區，內地不可能跟進在香港實施的措施，同時對內地重新開放的希望破滅，政府才優先考慮對世界其他地區重新開放。第三是新冠肺炎感染率已近60%。最後一點為對內地而言，失去香港的全球金融中心地位代價太大。

野村維持對內地於明年3月後才放鬆防疫政策看法不變，且對如何放鬆的看法更謹慎，料明年重新開放過程或非常波折。

措施有助改善跨國企業情緒

對於香港放寬入境防疫措施，野村預料將促進入境商務旅行及出境旅遊，有助對香港的外國直接投資減少不確定性，及改善國際金融與其他跨國公司情緒，香港大型酒店因入境旅客增加而獲利，但防疫酒店卻因而失卻訂單。

由於疫情爆發前，內地旅客佔本港整體旅客數目達8成，所以放寬檢疫措施不會大幅增加入境旅客數目，或只會對本港零售及餐飲業。同時外遊旅客激增，對香港本地生產總值帶來影響。惟免酒店隔離，肯定有助香港在中期內作為國際金融中心及商業中心地位。