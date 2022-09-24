0+3｜花旗指有助恢復香港國際金融中心地位　料滙豐及友邦可受惠

政府周五（23日）宣布進一步放寬入境檢疫措施至「0+3」，花旗中國股票策略師劉顯達於報告內指出，政府有望在今年11月前進一步放寬至「0+0」，以帶動海外遊客回歸，恢復香港作為國際金融中心地位。

該行指出隨著香港重新開放旅遊並恢復其作為國際金融及貿易中心地位，滙豐（0005）可成為受益者，特別是提升目前受壓的手續費收入，同時利率上升及積極的經營槓桿有助推動該行盈利能力。花旗認為重新開放有助本港家庭收入增加，同時在加息期內保險公司提供更具吸引力產品，預料友邦（1299）及保誠（2378）可受惠。

奢侈品消費或受負面影響

花旗又指出香港對海外開放，卻仍未與內地通關或會對奢侈品消費產生負面影響，因港人或會外遊度假及消費。同時仍須要3日觀察期，預料入境旅客未必多。惟隨著香港開放邊境後，商業活動將逐漸恢復，或對本地生產總值及個人薪酬產生積極影響，以刺激非自由支配支出。

花旗又指出旅遊業反彈視乎與內地通關，並認為進一步放寬旅客入境要求，可推動香格里拉（0069）平均客戶收益及盈利恢復。該行認為香港中旅（0308）跨境運輸及本港酒店業務可從中港邊境開放中獲益。