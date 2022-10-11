0+3｜酒店業鬧人手荒　資深員工訴苦　業界料難以高薪酬搶人

新冠疫情下酒店業僅靠Staycation（宅度假），或改為檢疫酒店維持「生計」，香港逐步放寬入境限制，酒店生意能否步向「復常」仍有待觀察，但已有個當前問題未解決—— 人手荒。



有業內人士直言，過去兩年收入大減，酒店難以高薪留人，單是酒店前台及房務員，整體人手較疫情前少四分之一；更有資深員工直言，「Staycation」令工作量較接待旅客時大增，而且收入不升反跌，影響新人入行。



各大酒店出手「搶人」

本港最新失業率跌至4.1%，就業不足率亦跌至2%，不過與零售、住宿及膳食服務，失業率仍高達6.2%。失業率雖然持續下跌，但到約3%左右的全民就業仍有距離，更「有趣」的是，失業率高代表「有人冇工做」，但酒店業卻出現「有工冇人做」！

在新冠疫情爆發初期，全球旅遊業陷入停滯，香港亦不例外，持續「封關」下旅客近乎絕跡，酒店業為減少虧損而被迫裁員，不少員工因此離開酒店業。

「0+3」下不少港人外出旅遊，惟海外旅客的數目，仍未見大幅增長。（資料圖片）

近期各國已陸續取消防疫限制，旅遊業得以重啟，香港「復常」速度相對落後周邊國家或地區，但已經將入境檢疫措施放寬至「0+3」，亦陸續有新酒店開業，如由信和置業（0083）及帝國集團合作發展、位於海洋公園的「富麗敦海洋公園酒店」、位於大嶼山東涌東薈城的「香港銀樾美憬閣精選酒店」，以及雅高集團旗下的「明怡美憬閣精選酒店」等。

但行內的招聘速度卻更加追不上。據網上酒店業相關的招聘群組，不時見到請「炒散」（短期員工）的帖文，而港島香格里拉、九龍香格里拉及朗廷酒店等，均表示要大規模招聘，涉及的部門包括餐飲部、前堂、房務等十多個工種。

資深員工訴心聲 「炒散」執一間房得60元

目前於九龍區某五星級酒店工作的房務員Apple（化名）向《香港01》透露，疫情令酒店生意大減，薪酬亦因此而下跌，花紅減少，「疫情前長工有兩、三個月花紅，疫情後就只有一個月花紅，『炒散』以前係80元﹙執﹚一間房，而家可能只有60元。」

她指，身邊同事轉行後就不再回來，全職員工較以往少四成，又透露，過去由於全職員工假期較多，他們「放假」期間，會以炒散形式回公司兼職，因此「長工少咗，炒散自然都少咗」。

人手減少，相對工作量則上升。在「Staycation」（宅度假）等生意帶動下，現時人工略微提高，但Apple指仍吸引不到人入行，「太辛苦，每日至少要執16間房，推過百斤嘅毛巾、床單來回幾十次，簡直『唔係人做』嘅嘢，都無後生入行！」她又指，不少劏房戶，或是原本定居深圳的港人疫情期間選擇到酒店長租，將酒店房當成自己屋企，令工作量大增，更添勞累。

業界指，酒店前台及房務員，整體人手較疫情前少四分之一。（資料圖片）

員工轉行 前線人手少25%

以上缺人的情況非香港獨有。以外國為例，不少員工離開酒店業後，已不想重回「老本行」。《路透》較早前報道，歐洲最大的酒店管理集團雅高（ACCP.PA）旗下品牌遍佈110多個國家，在全球急需3.5萬名員工，行政總裁Sebastien Bazin表示，集團正進行試驗，為沒有相關工作經驗或簡歷的應徵者進行面試，並於24小時內決定聘請與否，以解決人手問題。

至於本港酒店業招聘難的問題，其實早在疫情前已出現，不過疫情下情況變得更嚴峻。酒店業主聯會經理陳媛妍接受《香港01》訪問時表示，疫情剛爆發時，酒店為減低營運成本，不惜辭退部分員工，或者要求員工放無薪假，導致不少員工轉職。

她指，現時酒店生意逐漸復甦，重新招兵買馬，即使部分酒店開出的招聘條件回復至疫情前，但亦因已經轉行等原因而「請唔返人」，尤其是酒店前台及房務員，整體人手較疫情前少四分之一。

姚柏良表示，就算請人難，由於酒店生意仍未「復常」，業界難以更高的薪酬去留人，甚至搶人。（資料圖片）

姚柏良：疫情下「勞動力」來源減少

立法會旅遊界議員姚柏良接受《香港01》訪問時直言，知道有經理級的員工，因欠缺人手，繁忙時落手落腳幫手執房。他解釋，疫情下「勞動力」來源減少，例如過去有部分家長送小朋友放學後到酒店工作，但疫情下停面授課，即使復課亦只有半日堂，「即係家庭主婦勞動力投入，喺呢段時間都冇埋。」

他又指，過去兩年多不少酒店員工被解雇或放無薪假，其他同樣缺人的行業，如物業管理、清潔等等，搶去不少勞動力，加上酒店業到現在，仍未能正常運用，難以更高的薪酬去留人，甚至搶人，「房價同以前差好遠，仲點可以用高人工去搶人？依家難吸引新人入行，舊人又畀其他行業搶走，又唔可以透過大幅加薪留人，畀出面搶晒去。」

至於解決方法，他認為只有從培訓入手，吸引更多年青人入場，亦可考慮容許非本科的學生，完成相關課程後，亦可留在香港工作，而不一定要讀到本科才可留港。