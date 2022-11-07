美元一枝獨秀　巴黎名店美國客爆買　鮑威爾應記一功｜珍姬蜜

香港放寬「0+3」後，唔少金融界朋友都即刻出行，皆因大家都話無眼睇港股，不如外遊一下。小珍都唔執輸，趁住歐元低水，去了一轉巴黎。

香榭麗舍大道的Dior店外，目測排了50人。（珍姬蜜攝）

到埗巴黎，以往喺香榭麗舍大道行兩步就聽到普通話嘅光景不復見，但唔代表街頭冷清，反而比起疫情前更加熱鬧。名店，如Hermes、Chanel、Dior等簡直係「人山人海」，動輒有幾十人在門外排隊。

原因無他，一來撞正巴黎時裝週；二來無咗中國遊客，取而代之多咗美國同其它歐洲旅客。自歐盟放寬旅遊限制後，唔少歐洲人都出行，但出乎意料嘅係而家多咗唔少美國人！

禮物不需挑最貴，只要香榭的落葉。（珍姬蜜攝）

鮑公「帶挈」 美元歐遊打八折

職業病上身，小珍shopping時都不忘向店員八卦，係咪因為時裝週先至咁「墟冚」。店員笑笑口話，時裝週呢個大活動固然吸引好多遊客，但其實早喺今年6月，美國人已經開始多，直至9月可以「蜂湧而來」嚟形容，佢話對於8月呢啲傳統淡季都咁多人完全摸不著頭腦。

如此盛況，要多謝鮑公，事關美國今年3月正式開展加息週期，美元愈戰愈勇，年初至10月，歐元兌美元貶值15%，加埋退稅，奢侈品起碼打八折，不難理解美國人過嚟「爆買」！

CIFONELLI樓上正正是Loro Piana的辦公室。（珍姬蜜攝）

香港大孖沙BESPOKE西裝 十萬起跳

除咗名店，小珍今次仲去了專門為名門貴族訂製西裝嘅Cifonelli。據悉新世界行政總裁鄭志剛、恒地主席李家誠、大律師周國豐、新鴻基主席李成煌、仁愛堂副主席梅偉琛等等，都係佢客仔。

Cifonelli嘅西裝除了cutting靚，用料亦係數一數二咁舒服。一套入門用上Loro Piana嘅絲同羊毛嘅西裝，埋單盛惠10萬港元。

以往Cifonelli每兩年都會來港為客戶提供服務，但因應疫情，已經好幾年冇嚟香港。喺Cifonelli訂造西裝總共要度身三次先做到，小珍隨即問道，疫情之下，客人咪好難造衫？裁縫Massimo都苦笑話冇辦法，「而家趁亞洲放寬旅遊限制，陸續開始約返客戶度身。」

美國時任總統克林頓到訪法國，指定到米芝蓮三星餐廳L'Ambroisie與法國時任總統希拉克用餐。（珍姬蜜攝）

雖說港元同美元掛鉤，強美元令港人歐遊同樣受惠。但正因如此，巴黎酒店漲價逾倍，四季酒店一晚房價盛惠14,000港元；米芝蓮餐廳L'Ambroisie、L'Arpège就更加爆滿。有意去歐洲嘅朋友最好早啲訂酒店同餐廳，假如目的係「爆買」，更加要預留多兩日去「全天候shopping」，以免唔夠盡興！