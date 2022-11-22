騰訊受制300元　阿里三連陰　科企績後「見光死」拆解兩大元兇

科網龍頭股阿里巴巴及騰訊最新出爐的季度業績，雖然雙雙超預期，不過股價卻難逃業績後「見光死」的魔咒：騰訊績後股價一度衝上300元大關後卻「企唔穩」，今日挫2%低收見277元；阿里巴巴績後股價衝高至80元，亦同樣受制並連續三日「陰燭」收市。專家拆解兩大原因，直指現時非入市時機。



單看業績「大數」表現，阿里巴巴及騰訊的表現皆優預期，按經調整盈利計分別增長19%及2%，即使與兩三年前動輒兩三成的高增長時代，仍有一段距離，不過已經是一年來首次錄得盈利增長，終擺脫連續多季度的下跌趨勢。

對於業績勝預期，股價卻掉頭下挫「見光死」，專家認為兩大元兇在於，業績增長全力依靠一個字：「慳」；若拆分不同業務分項，發現盈利增長動力未見恢復。回購方面，雖然兩大龍頭積極回購，不過卻難化解大股東減持壓力，據統計，騰訊今年約斥250億元回購，不過，金額與南非股東減持額十分相近。

單看收入及盈利兩項數據，已經可以得知，盈利「轉正」的主因，並不是主業遊戲業務及廣告業務發力，而是依賴控制成本得力。（騰訊遊戲網站）

（一）盈利一年來首度轉正 全靠「慳」

先論本業表現，為清晰比較將劃一以非通用會計準則（非GAAP）利潤計。騰訊（700）經歷一年下滑後，終重拾增長，上季經調整盈利322.54億元人民幣（下同），按年升2%，按季更升15%。不過，期內收入仍倒退，為1,400.93億元，按年微跌2%。

單看這兩項數據，已經可以得知，盈利「轉正」的主因，並不是主業遊戲業務及廣告業務發力，而是依賴控制成本得力。

細分收入分項，廣告及遊戲兩大業務仍舊受壓，騰訊增值服務收入按年降3%，至727.27億元；網絡廣告收入按年降5%，至214.43億元。

從分部數據可反映，阿里的成本佔收入比例跌穿90%關口，由93%進一步縮減至88%。反映出互聯網龍頭，仍然要「捂緊荷包」，靠嚴控成本來支撐利潤。（資料圖片）

阿里收入僅彈3%乏動力

至於電商龍頭阿里巴巴，第三季收入按年僅增長3%，至2,071.76億元；經調整利潤增長19%，至338.2億元。反映出互聯網龍頭，仍然要「捂緊荷包」，靠嚴控成本來支撐利潤。從分部數據可反映，阿里的成本佔收入比例跌穿90%關口，由93%進一步縮減至88%。

在三個月內，阿里的成本再下挫逾36億元，各項費用都有所縮減。阿里首席執行官張勇於分析員會議上表明，在不確定的宏觀環境下，集團採取的各項降本增效措施「於上季收到初步積極成果」。

資深證券分析師彭偉新接受訪問時指出，兩間科技的盈利雖然高出市場預期，不過拆開各個分部，本業增長仍舊疲弱。當中，騰訊的遊戲及增值業務，在內地政府嚴格限制打機時數，及減少新遊戲審批下，增長未見動力。至於另一「生金」的廣告業務，在宏觀經濟下行壓力下，復甦需時。

阿里首席執行官張勇於分析員會議上表明，在不確定的宏觀環境下，集團採取的各項降本增效措施「於上季收到初步積極成果」。（資料圖片）

金融科技貢獻騰訊收入升至30% 能見度卻不高

業務上唯一的亮點，可謂是金融科技業務。期內，騰訊來自金融科技及企業服務業務的收入按年增長4%至448 億元，佔總營收的32%。值得注意的是，從2019年一季度，騰訊首次披露該板塊營收至今，其收入已從最初的218億元接近翻番。不僅如此，該項收入已連續六個季度佔總收入比重超30%，成為騰訊第二大收入來源。

彭偉新指出，金融科技業務的確是有增長，不過在內地卻仍要面對明顯的政策及監管風險，特別是支付業務上的監管更嚴格。因此，現時金融科技的收入亦只得4%增幅。再者，論增長來源上，騰訊主要是透過入股其他金融科技公司取得盈利分成，而並不是直接控股及全權掌控，亦拖低收入增長的能見度。

金融科技貢獻騰訊收入升至30%。(業績公告)

（二）回購股份難敵大股東減持

在節省成本上，兩大科企龍頭都各出其謀，並取得一定成效。獲得的資金，都不約而同地投放在加大回購股份，支撐股價之上。

當中阿里再提「加碼」回購計劃，由目前的250億美元，進一步增加150億美元（約1170億港元），升至400億美元，並將有效期延長至2025年底。阿里首席財務官徐宏指出，在現行的250億美元回購計劃下，集團已完成約180億元回購。事實上，自阿里於2020年底宣布進行100億美元回購以來，集團已經3度擴大回購規模。

摩通表示，阿里巴巴擴大的股票回購計劃，按阿里目前估值相當預測2024財年經調整市盈率以10倍計，具有吸引力，並認為該股具有多重擴張的潛在上行空間。

彭偉新：雪中送炭難 股價難捱

彭偉新認為，集團一路回購，大股東一路減持，此消彼長，股價難反彈。因此，現時絕非入市時機。﹙資料圖片﹚

至於騰訊雖然未有大鑼大鼓點明回購規模，不過亦密密趁低吸納。在業績公布後，騰訊隨即再啟回購計劃，連續兩日(18日及21日)分別斥3.5億元回購。

騰訊回購250億 與南非股東減持額相近

彭偉新指出，中國宏觀經濟下行，從來錦上添花容易，但雪中送炭卻很難。兩大龍頭股雖然積極回購股份，但亦「好難頂到(股價)」。因為集團一路回購，大股東一路減持，此消彼長，股價難反彈。因此，現時絕非入市時機。

騰訊年內累計回購次數接近80次，截止目前回購金額約250億元。相對於2021年全年，騰訊的回購總金額還不到26億港元。然而，值得留意，騰訊的回購金額，與南非大股東減持騰訊的金額相當接近，近三個月南非大股東減持7600萬股騰訊，涉資約245億港元。

騰訊以「實物分派」方式分派美團，彭偉新認為可謂是「一家便宜兩家著」。（VCG）

騰訊派美團 一家便宜兩家著

不過，對於騰訊以「實物分派」方式分派美團逾9億股，回饋股東，彭偉新認為是正確的一步，可謂「一家便宜兩家著」，一來面對股價「腰斬式」下挫，股東要求騰訊作出回饋的聲音日濃，不過若要騰訊用現金派息，則變相會縮減了回購股份的「子彈」。因此，反過來，騰訊用派發成熟的科企投資，則能夠滿足私募基金股東呼聲，亦可保存「子彈」。