阿里巴巴季績勝預期　大行唱好升目標價　籲放眼2024年財報

阿里巴巴（9988）周四公布第二財季業績，表現優於預期。大行發表報告，上調對阿里巴巴的目標價，認為阿里可受惠中國未來幾個季度重新開放的可能。



阿里巴巴第二季非公認會計準則（Non-GAAP）淨利潤為338.2億元（人民幣‧下同），按年增加19%。公司亦宣布額外增加150億美元回購股份，回購計劃有效期將延至2025年3月底前。

期內，收入為2,071.16億元，按年增長3%，經營利潤為251.37億元，按年增長68%，經調整EBITA按年增長29%至361.64億元。期內，公司歸屬普通股股東淨虧損為205.61億元，去年同期賺53.67億元。

摩通：放眼2024財年 看好中國重新開放

摩根大通發表報告表示，估計阿里2023財年每股經調整盈利按年跌9%，但料至2024財年每股經調整盈利回復按年正增長42%．摩通認為，內地消費復甦及進行成本優化，預計未來公司可以受惠其中，未來盈利將可復甦。

該行提到，儘管中國今年第四季的電子商務前景轉弱，但該行建議投資者應將眼光放遠，要關注2024財年的前景，原因是中國在未來數季重新開放的可能性很大。

阿里巴巴加大股票回購計劃規模約150億美元，至400億美元。該行指，阿里目前估值相當預測2024財年經調整市盈率約10倍，具有吸引力，並認為該股具有多重擴張的潛在上行空間。摩通重申對阿里巴巴「增持」評級，上調對其目標價由130港元升至135港元。

大摩：看好阿里成本優化 高質量增長

摩根士丹利發表報告，認為阿里估值吸引，目前相當於預測2023財年市盈率約9倍。

該行指，阿里盈利持續復甦，看好阿里在成本優化方面的執行能力，以推動高質量的盈利增長。另外，在內地監管重置後，大摩認為國內電商行業已進入強調質量增長，而不是不惜一切代價實現增長的新階段，相信阿里會繼續提高整體效率。

該行重申對阿里美股「增持」評級，上調目標價由90美元升至100美元。