專家精選20萬港股攻防組合　一年賺1部iPhone　必備呢隻「鐵膽」

恒指頹勢難止，挑戰投資者心理防線，但當中「有危亦有機」，一眾小股民亦可趁現在作技術性調整，著眼長線布局。《香港01》邀請三位專家依照現時市況，以20萬元為限，為投資者推薦心水港股攻防組合，一年保底至少可「躺賺」一部最新款的256GB版本iPhone 15 Pro Max。



郭思治表示，推薦的３隻股票恒指佔比約20%，帶氣氛回彈定有上升空間。（資料圖片）

郭思治：投資組合以保守為上

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，當下股市淡進，不建議投資者採取過分進取策略，應以保守為上。中移動（0941）今年以來累升40%，目前息率6.8厘。以周五（6日）收市64.75元計，每手500股，一手入場費約為3.2萬元。郭思治建議，投資者可分配約6.4萬元資金，分兩次入場各買一手。若以最近兩次派息，包括今年中期派息2.43元，及去年底末期股息2.21元計算，兩手中移動一年已可收息4,640元。

另外，他亦指可分三次入市，各買一手滙控（0005），如以現時滙控每手400股，周五收市計62.05元計算，累計入場費約為7.4萬元。有「收息王者」之稱的滙控，股價累計上漲了約30%，創下了五年來的新高。派息方面，滙控上次首季季績成功恢復疫前0.1美元的水平，市場料接下來數季都可維持0.1美元水平，連同早前出售加拿大業務，預告將派發0.21美元的特別股息，市場料全年度共派0.61美元股息。換言之，一年即可收息732美元（折合約5,710港元）。

最後，郭思治指餘下的6.2萬元，可視股價變動情況，分階段買入阿里巴巴（9988）。以阿里每手100股、周五收市價82.9元計算，入場費8,290元，預計可買入7手。他表示，阿里雖不會派息，但由於其每手僅100股，操作靈活性大，對比其他科技股股價亦相對穩定，可作為主攻股份。加上阿里旗下諸多品牌如菜鳥等，正陸續在分拆IPO，相信如若成功上市帶動市場氣氛，阿里股價水漲船高，突破90元亦大有可能。而其選擇的3隻股份，在恒指佔比約20%，港股一旦回彈，將有一定上升空間。

表中為郭思治推薦的投資組合。

張智威的進攻型投資選擇為理想汽車，讚其毛利率較同業存優勢。（資料圖片）

張智威：一攻兩防部署策略 「理想汽車最理想」

至於信誠證券聯席董事張智威，同樣提出「一隻進攻，兩隻防守」部署策略。投資者可分別用7萬元，買入中移動與滙控，作穩定收息之用。當中，中移動買入價建議約為64元，料可買入兩手；滙控買入價則建議為60元，料可買入三手。

張智威指，滙控持續回購自身股份，前日（5日）更宣布在香港及英國市場以逾3.02億元的價格，回購約494.04萬股，有利於提振市場信心，故而看好其發展。而按上文計算，兩隻股份一年已可讓小股民，「躺賺」一部最新款256GB iPhone 15 Pro Max。

而在進攻的股票選擇上，張智威最為青睞理想汽車（2015），並推薦可以餘下的6萬元資金，在135元價位「All in」購入理想汽車。該股每手100股，如以推薦價位買入，入場費1.35萬元，可購入約4手。他指出，理想汽車雖無派息，但公司今年已實現扭虧為盈，次季錄得淨利潤23.1億元人幣，且預期今年第三季交付最多10.3萬輛車，按年增277%至288.3%。

另外，集團毛利率優勢巨大，今年首季20.4%的毛利率，甚至高於同期毛利率19.3%的電動車行業巨頭Tesla，業務表現值得期待。而較之於每股股價近235元的比亞迪（1211），理想汽車股價更平，更適合預算有限投資者，更笑稱「理想汽車最為理想」。

表中為張智威推薦的投資組合。

溫傑自稱喜歡「掃平貨」，推薦個股股價較平。（資料圖片）

溫傑採雙主攻策略 大手掃平貨

而凱基亞洲投資策略部主管溫傑則指會將20萬元平均分為4等份。他自言較喜歡「掃平貨」，故建議同為其心水「鐵膽」的滙控，可於55元價位買入。若以此價位計算，一手入場費2.2萬元，共可買入兩手，一年收息料達488美元（折合約3,806港元）。

至於其另一隻推薦的股份則為中國電信（0728），該股每手2,000股，周五收市價為3.89元，入場費7,780元，即可入6手。以其去年末期每股派息0.076元人幣及今年中期派息0.14元人幣計算，一年內收息2,592元人幣（折合約2,780港元）。他指出，中電信較其他同類電訊板塊價格相宜，可大手掃入，同時亦沽出較為靈活。

此外，溫傑還推薦ETF科技股南方恒生科技（3033），每手200股，收市價為3.748元，入場費約750元，5萬元預算即可買入66手。他指，美國聯儲局加息趨緩可帶來流動性改善，加上監管環境邊際放鬆，都有助科技股投資價值增加，故此股可視為科技板塊的靈活股份。

最後，他亦看好旅遊板塊受經濟復甦帶動，因此對攜程（9961）股價轉趨樂觀。若以攜程一手50股，收市價260.6元計算，入場費約1.3萬元，5萬預算則可買入3手。其表示，以上兩隻股份雖不派息，但前景不俗，且價格相宜，故不失為小資投資組合中的好選擇。