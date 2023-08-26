長和逼40元大關股息約7厘　專家拆解中長線看好理由　籲趁低部署

港股吹淡風，不少藍籌股表現遜色。散戶收息股之一的長和（0001）也從今年4月高位52元，一路走低，現價逼近40元大關。集團最新公布的中期純利，按年下挫四成，教人失望。股價積弱，長和往績股息率也升至7厘，水平誘人。光大證券國際證券策略師伍禮賢指出，集團業績下滑情有可原，股價觸底徘徊後或有改善，宜部署中長線投資。



長和股價持續下滑，與其業務「走樣」不無關係。今年上半年，長和收入2,238.67億，溢利112.08億，按年大跌41%；每股盈利2.93元，中期派息每股0.75元，按年跌10%。

消息公布後，長和股價持續走低，由46元水平，瀉至周五﹙25日﹚收報41.05元，剛好約一成跌幅，與派息跌幅「睇齊」。

長和股價持續下滑 ，績後至今累瀉一成。（資料圖片／梁鵬威攝）

三大因素疊加 半年利潤挫四成

長和業務傾向「舊經濟」，包括港口、零售、基建、電訊等，今年上半年除卻零售業務按年增4%外，其餘業務按年均呈負增長趨勢，尤以港口服務為甚。該業務期內吞吐量減少7%，收益按年跌12%至198.63億，而EBIT更跌26%至49.03億。另外，電訊業務同樣表現疲弱，CK Hutchison Group Telecom與和記電訊亞洲兩項主要電訊業務，以EBIT計分別跌72%和85%。

業務盈利減少同時，面對加息周期，集團融資成本也從96.84億漲至117.35億，大幅升21%。

集團主席李澤鉅表示，下半年經濟狀況仍面臨持久通脹帶來的下行風險，消費與投資信心均持續疲弱，集團若干核心業務或進入下調週期，難以預測影響。 尤其去年全年一次性收益淨額曾逾100億元，集團今年內未必可變現一次性收益淨額，將持續為股東物色可長期增值的項目以改善財政狀況。

李澤鉅表示，將持續為股東物色可長期增值的項目，以改善財政狀況。（資料圖片）

高盛削盈利預測 惟稱估值仍吸引

高盛報告對長和持謹慎樂觀的態度，認為集團基本面和現金流的產生仍然良好，股票估值具吸引力。報告預計港口吞吐量或在本年度第四季度得到改善，屈臣氏等零售業將因經濟環境復甦而更為樂觀，其估測零售部門EBITDA可按年增長近20%。基建、電訊與能源業務盈利則基本持平。

高盛還預測，伴隨其資產負債表或達到過去20年內最強勁的水平，例如淨負債率低於百分之十幾，該集團已經做好充分的準備繼續追求盈利增值，並通過股票回購提高股東回報。

高盛將長和2023年至2025年未來3年的每股盈利預測，按先前預測下修10%至19%，而目標價則由70元下修至68元，維持「買入」評級。該行稱早於3月及8月時的報告已預測，外匯匯率偏軟及成本上漲會影響其港口及電訊業務，但指長和估值仍吸引。

高盛料長和旗下屈臣氏等零售業，將因經濟環境復甦而更為樂觀。﹙資料圖片﹚

伍禮賢：觸底盤旋尚需時 可趁低部署中長線投資

長和將於9月4日除淨，去年全年派息2.926元，往績股息率約7.1%，假如今年全年減派一成，也有約6.4厘，皆誘人水平，又是否散戶買貨時機？

光大證券國際證券策略師伍禮賢接受《香港01》採訪時表示，長和近期股價持續下滑，原因大抵有三：其一，股民對於美聯儲能否結束加息存疑，美國國債收益率水平創出近期新高，反應出市場對於未來利率可以快速回落的期待下降，故而長和不可避免因美元強勢而盈利受損；其二，長和在歐洲的業務範圍廣泛，歐洲今年由於政治、戰爭等多種綜合因素影響，經濟表現疲弱；其三，港股總體形勢均不景氣，長和也不可避免。

伍禮賢預測，長和股價大規模回升需等待明年。（資料圖片）

儘管如此，伍禮賢認為投資者仍然值得在當前位置進行中長線部署的投資。首先，他預測美元終會出現回落趨勢，對長和匯率因素會有長遠正面的影響，有助盈利；其次，上半年主要出現下跌的港口及碼頭業務是由於許多港口的庫存較高，此後庫存的降低將有利於碼頭業務回暖，本就表現良好的零售方面也將穩步向好。最重要的是，財務穩健始終是長和的一大特點，尤其是負債水平常年較低，抗風險能力強。

而對於股價的40塊心理防線，他提出不必執著於某個價位數值，未來一段時間內長和股價會在40塊左右反復觸底盤旋，所謂大關或將不保，也不必強求。他預測，長和年底之前並不會有太大的股價波動，但下半年隨著業務的改善應有向好趨勢，只是較大規模的回升需等待明年，「長和股息料將長期維持6至7厘，在當下價位進行中長線的投資部署前景可觀。」