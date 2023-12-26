我們的2023︱嘲「香港已死」論乏根據　許正宇贈港人一字迎新年

2023年香港疫後全面復常開關，對不少高官而言，既要做好「內政」，更要做好「外交」。國際金融中心是香港長久以來的金漆招牌，財經事務及庫務局局長許正宇為「說好香港故事」，少不免頻頻外訪，他笑言自己今年最大的挑戰，其實是「唔夠瞓」，忙碌程度甚至被愛子形容為「一隻牛」。面對新常態及新環境，香港需要靈活變通，許正宇贈香港市民一個「時」字迎新年，寄語港人要把握時機，主動出擊。



許正宇笑言自己工作繁忙，在兒子眼中是一隻「牛」。（梁鵬威攝）

工作繁忙 兒子眼中是一隻「牛」

2023年疫後開關，許正宇指外訪時，有一重大變化。據其觀察，過往經濟市場一直推崇在商言商，但現時因為地緣政治、全球政局變幻莫測，故不但要「在商言政」，而且「在政亦要言商」。「我哋成日話做生意，依家政商合一。做生意嘅人都要留意政局變化，同一時間做政府、政府制定者都好，都要了解商業社會，因為依家兩者對接位愈來愈多。做外訪時依家要『有的放矢』，睇下邊度可以同人哋對接到，講好我哋嘅故事。」

許正宇笑言，自己在2023年所面對的最大挑戰，其實是「唔夠瞓」。「呢份工好忙，呢刻做訪問，下一刻就要去開會發言，係一個好Multiple Roles（多重角色）嘅工作嚟。有時都要Less is more，用少啲資源，做最有效益嘅事。」他又盞鬼分享最近兒子最近一份功課，稱是要以動物比喻家中各人。「佢話我係牛，淨係鐘意做嘢，唔鍾意休息。其實唔係嘅，但佢覺得我係囉。」他想了一想，又搞笑補充：「話我係牛OK嘅，總之唔好話我係『豬』就得喇。」

許正宇形容，香港人一向擅長打「逆境波」。（資料圖片）

過去一年，局長忙碌，皆因香港經濟反彈不似預期，股樓表現亦不理想，但許正宇形容，香港人一向擅長打「逆境波」。「我成日覺得香港人好叻嘅，有時有逆境，係提醒我哋自己要更加努力。其實過去話『香港已死』報道有好多，如果係真，我哋已經死咗好多次。正因為香港人有呢個韌性同能耐，我哋到依家都無事。」

在新常態及新環境下，正是時機除舊迎新進行改革。（資料圖片）

贈港人「時」字迎新年

他續指，在新常態及新環境下，正正給予香港新機會，找到金融市場上一些亮點。同時，亦要反思香港過去有何不足，除舊迎新進行改革。「其實香港係需要有呢個過程，去警醒自己將過去因為各種原因無做到嘅嘢，依家做返好佢。」他舉例，港交所在惡劣天氣開市，過往一直只聞樓梯響，實然在國際市場上，本港極端天氣下休市亦屬「異類」，故現時正是時機推進相關措施，提升本港作為金融中心的競爭力。

展望2024年，許正宇則送香港市民一個「時」字。他解釋，就如生果一樣，要不時不食。正值全球大變局這個時節，正正是香港要把握機遇的時候。在變局當中，既有挑戰亦有機遇，要將機遇極大化，用好國家給予香港的優勢。大家亦要「及時出擊」，故此這個「時」字最為適用。