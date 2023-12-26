我們的2023｜許正宇論盡本港今年經濟　即使手握成功鑰匙仍要深耕

2023年可謂本港經濟「出乎意料」的一年，年初開關，本以為「守得雲開」，豈料高息環境衝擊經濟，加上地緣政治緊張，「股樓雙殺」，內地網民戲稱香港是「國際金融中心遺址」，政府甚至將全年增長預測下調至3.2%。



從通關外訪到尋找中東新機遇，從迎港股樓市風浪，到虛擬資產JPEX翻波，如此不平凡的一年，身在其位的財金官員，可謂忙得不可開交。財經事務及庫務局局長許正宇接受《香港01》專訪時表示，當社會面臨風浪，挑戰與機遇其實並存，重點是如何定位自己，發揮自身優勢，以迎接各個地區激烈競爭。「全球嘅成功方程式係好相似，所以唔代表話，有一條門匙能夠永遠開到夾萬畀你，你一定先要深耕同努力。」



說2023年是希望與失望並存，毫不為過。今年初，3年疫情抗戰正式畫上句號，本港雖然恢復通關，但市民所期待的經濟復甦，仍遲遲未到，自由行訪港不似預期，港股亦勢見歷史上首次連跌4年，新股集資額甚至落後印度。

本港雖然恢復通關，但市民所期待的經濟復甦，仍遲遲未到。（梁鵬威攝／資料圖片）

短期挑戰中打好基礎 摸索新發展定位

許正宇掌管財庫局，對此體會尤其深刻。他稱，本港經濟反彈不似預期，受多項因素影響。「高息之下，資產相對上一定會受到影響，同一時間疫後好多地方，原本以為會恢復得好快。用個比喻就係之前會唔會㩒得太緊，但一鬆，（市民會困惑）點解會『彈』唔起呢？」

但許正宇坦言，這不只是香港，而是全球各地皆面臨的挑戰。「雖然疫情過咗，會有不同行為變化，例如唔少打工仔可能在家工作，工作模式出現變化。所以呢啲都係疫後我哋要去摸索，搵條可以發展到我哋優勢嘅道路。我自己覺得只要目標清晰，呢啲短期挑戰一定可以克服。」

港股市場不似預期。

許正宇表示，在重重挑戰下，最重要的是如何找到新定位。他坦言，即使現時金融市場某些環節受外圍影響，但其他環節卻仍有機會在疫後新常態下，有不俗增長。所以他認為，財庫局首要任務，是找出市場增長點，同一時間，亦要為資金將來回歸時，先打好基礎。

他舉例稱，港交所現時積極發展ETF市場，其日均成交量以雙位數增長，主要是由於港府免去ETF交易印花稅、港交所優化相關機制，以及中港兩地ETF聯通等措施，在背後「發功」，密密擴大相關市場。「依家老實講買個股都會驚，但ETF講緊係一籃子。全球最大沙特ETF嚟香港上市，係一個好嘅切入點，變咗散戶分散投資，唔駛咁聚焦將自己利益，綑綁喺個別公司入面。」

許正宇指，香港優勢一直沒有改變，重點仍是「背靠祖國，面向世界」。（梁鵬威攝）

籲勿自亂陣腳 港金融中心三大特點未改

誠然，2023年是本港金融界面臨極大挑戰的一年。美國高息來襲、港股成交萎縮，內地網民甚至撰文批香港已是「國際金融中心遺址」。當問及許正宇會否認為香港優勢已有改變。他認為香港優勢一直沒有改變，重點仍是「背靠祖國，面向世界」，「香港係一個細嘅經濟體，一定要依附大嘅國家經濟，先可以有好嘅基礎發展。我哋面向國際嘅基礎係一國兩制，海外商人無論嚟到香港做生意，或者投資，不但可以用到香港國際平台，又可以對接到內地咁大嘅經濟體，呢個組合係香港獨有。」

至於外界將香港唱衰為「國際金融中心遺址」，許正宇則指，香港金融發展有眾多表象，重點歸根究底是要認清，香港到底是一個怎樣的金融中心。許正宇認為，香港金融中心具三大特點。首先是具強國際性，例如全球100大國際銀行，有70多間落戶香港。「呢啲唔係個別國家，可以好快咁複制到，因為背後講緊唔係個別建築物，而係軟件配套發展，我哋成個金融監管、商業運作模式，甚至人才，都係支撐起成個市場。」

第二是綜合性，他續指，香港金融市場不止是股票融資，保險業務、資產管理亦同樣出色。他更引述波士頓顧問公司（BCG）報告指，本港預計會由現時全球最大跨境理財中心第二位，至2025年躍升龍頭位置，「我哋係好綜合型，唔係獨孤一味。」第三是增長性。他舉例指去年在香港發行綠色債券，比之前增長四成；不少地區如越南等亦望在美金以外作主權投資，由於本港具眾多人民幣產品，並與內地人民幣池接上，可謂「食正條水」大吸外資。

香港一直被譽為國際金融中心。（資料圖片）

「一條門匙不能永遠開到夾萬」

面對外圍競爭激烈，許正宇則認為，全球的成功方程式其實相似，不外乎是發展創科、吸納人才、廣納企業紥根做總部、大搞綠色金融。「所以唔代表話你有一條門匙，能夠永遠開到夾萬，一定唔係。你一定要深耕，唔同層面都要努力。我哋要跟得上呢個潮流，大家每個地區都係咁勤力。大家都係咁清楚呢啲目標嘅情況下，你點樣能夠做到人無你有，人有你好過人哋，呢個係我哋作為政府又好，社會都好，要認識嘅新常態。」

最後，他指未來一年，港府仍要扮演聯通內地及國際的角色，聯通中外資本，在境外推動國際期貨，運用境外人民幣海外樞紐角色，將人民幣離岸市場與內地人民幣池打通。另外，港府亦銳意發展綠色金融科技市場，局方於來年4月，會推出綠色金融科技地圖，羅列本港現有綠色金融科技企業，讓海外機構可以較易尋求業務合作，「呢啲都係新嘅增長點同亮點，吸引海外投資者嚟投資。」