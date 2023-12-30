「山姆」欲來風滿樓　北上消費奏響港深融合　香港經濟先失一著？

常說「香港融入大灣區」，殊不知中港融合的序幕，由超市開始！說的是「山姆欲來風滿樓」，每逢假日在深圳的山姆超市總會見到港人的身影，「用腳投票」實踐港深同城化。



山姆熱潮不但顯示港人北上消費蔚然成風，貪其「平啲、抵啲」，背後還反映不少經濟現象，從港人消費降級、結構性消費流失，以至港深同城化。所謂「彼之蜜糖，汝之砒霜」，撥開這股興高采烈的消費熱潮，深圳一方面為港人提供成本較低的生活和發展空間，另一方面卻可能令香港經濟走進「甜蜜陷阱」，兩地融合，港得多還是失多？



12月25日聖誕節，不少港人一家大小趁假期北上遊玩，深圳地鐵站人潮洶湧。（黃浩謙攝）

港人北上潮愈趨盛行，除了吃喝玩樂、揼骨之外，近日還興起深圳超市掃貨潮，​​由悠閒消費逐漸轉變為日常消費，香港融入大灣區，「頭炮」是由日常生活開始。

港媽每周往「山姆」掃貨 消費過千元

先說近來備受熱捧的山姆超市，與香港超市不同，它​​​​​​是跨國零售巨頭Walmart（沃爾瑪）旗下的倉儲式超市，產品大部分是成箱出售，主打薄利多銷，並採取會員制度。進入位於深圳福田區的山姆超市，一箱箱的貨品層疊起來，猶如大型貨倉，商品擺設並不像「Donki」般密集，顧客手持一部手推車，就可長驅直入。

一到周末假期，就能在山姆見到不少背著雙肩包、穿著運動鞋的標準「港式」打扮人士，港媽Cherry就是其中一位，其女兒在前推著手推車，她在身後指揮採購，不時還會慨歎兩地價格的差異，更「教路」記者排隊試食產品，「呢度（山姆）有兩層，每次可以行兩個鐘，仲有試食，食幾多都得，啲職員唔會話你！」

作為山姆資深消費者，Cherry每個禮拜均會來山姆「掃貨」，消費上千元，主要購買新鮮蔬果、零食等，她直言山姆帶來新鮮感，由於每周已採購足夠的食材回港，現時在港已甚少去超市，還笑稱香港不少食品源自內地，倒不如直接在內地採購，「香港好多嘢都喺大陸運嚟㗎啦 ，仲貴啲、少啲、差啲！」

感受山姆熱的，又何止Cherry一位？港人陳先生一家五口更購買了山姆卓越會員卡，年費是普通會員卡的三倍，約680元人民幣。陳生笑稱，很開心終於被「踢入會」，他主要來山姆採購香港買生活用品，至少每月一次，形容猶如去日本旅行，「每次嚟心態當喺去日本，你每次去日本都買嘢㗎啦！日本（旅行費用）貴，而家冇錢，嚟呢度（深圳）車費30蚊有找！」

逆向代購攻陷全港 東瀛遊推「山姆遊」

另一邊廂，北上潮催生的逆向代購團，更將山姆納入業務範圍內。記者觀察最近在社交平台Facebook開設的山姆代購群組及專頁高達30個，送貨地區遍佈港九新界，亦有小店、藥房化身山姆香港「門市」出售山姆產品，例如蟹黃麵、安格斯芝士牛肉漢堡。

不過，千萬別以為去山姆購物是家庭主婦的「專利」，其實山姆也有不少年輕擁躉，跨境巴士營運商「環島中港通」最近新增了「前海山姆站」，由香港太子往返深圳前海山姆門店，單程收費60元，備受年輕客戶歡迎。

其負責人黎先生表示，該條路線每日有3班，每班車可以坐60人，平日乘客不足一半，自從開通了「前海山姆站」，周末多了不少乘客，禮拜六、日滿載乘客，當中更有三分一是年輕人。

此外，亦有大型旅行社加入「山姆」戰場分一杯羹，東瀛遊推出兩日或三日的「山姆旅行團」，該團最大亮點是去深圳山姆超市掃貨，除了包膳食及旅遊巴直達外，並送上超市一年會籍，推出兩日已有約百人報名。

港人消費降級 深圳同步出招「搶客」

港人北上消費疫後蔚然成風，據《深圳新聞網》報道，單是10月過境深圳遊玩的港人有535萬人次，消費額達36億元人民幣，即是人均消費673元人民幣（折合約730港元），而節假日港人北上消費氣氛愈加熾熱，剛過去的聖誕長假期間﹙12月23至26日﹚合計逾114萬人次港人經陸路口岸北上，南下內地旅客則僅約42萬人次，4日「北上南下」人潮逆差達72萬人次！

有別以往港人北上深圳「揼骨」等悠閒消費，「山姆熱」的背後是本地經濟之困，反映本地出現消費降級，留港消費較北上「貴啲、少啲、差啲」的心理，也導致結構性消費流失。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，皆因處於加息周期下，面對股、樓雙殺，供樓開支大增，市民荷包縮水，消費水平下降在所難免，兩餸飯仍在港風靡亦可證明該現象。

李兆波表示，面對股、樓雙殺，供樓開支大增，市民荷包縮水，消費水平下降在所難免。（資料圖片）

事實上，包括本港餐飲、零售業在內的不少企業已發出「預警」，例如「759阿信屋」母公司「CEC國際」（0759）及「日本城」母公司「國際家居零售」（1373）均指受累港人北上潮，中期盈利大跌。

在港擁逾2000家分店的美心集團亦受此影響，其首席營運官（香港及澳門）蕭德威早前亦向《香港01》表示，在經濟環境不明朗的情況下，香港出現了「消費降級」的現象，Fine dining（高級餐飲）普遍經營受壓。

港人「消費降級」的同時，內地經濟復甦緩慢，港客成深圳眼中的「香餑餑」，該地政府近來頻頻出招﹙見下表﹚，從交通到購物退稅，全方位吸引港人。

深圳市政府不僅鼓勵各區向港澳遊客發放旅遊消費券，更開設口岸與商圈和景區間的免費接駁路線，並在部分商店實施購物退稅。深圳市稅務局第二稅務分局局長戴文忠指，同一旅客單日在同一商店購物的上限額度為11萬元人民幣，將最大程度地滿足境外旅客，尤其是香港旅客的消費需求。

兩地融合深圳「佔優」 福田區髮型屋港客飆五成

事實上，一改2019年之前，香港大做自由行生意，上水水貨客滿街的景象，深圳在兩地同城中取得主導地位。港人北上消費模式已逐漸由悠閒消費轉變為日常消費，在社交應用程式小紅書上搜尋關鍵詞「港人」、「深圳」，出現的相關內容不再只是吃喝玩樂、按摩水療，還有體檢、買菜、理髮、買房、退稅等。

在深圳福田區經營髮型屋的曉楠看準商機，加大在小紅書的宣傳，每則貼文都會加上「香港」標籤，務求吸引更多港客。他表示，今年以來增加了五成的港客，人均消費500元至1,000元人民幣，對生意有極大幫助。

與此同時，在跨境消費日常化的背景之下，有港人選擇跨境通勤，加快兩地同城化。家住深圳、香港返工，已是港人的新生活方式。中原地產（內地）總裁李耀智表示，港人在深圳租樓宗數較疫情前增加一成至兩成，而港人在深圳買樓的數目亦較疫情前（每年約1,000宗）多5%。從事IT行業的小韋（化名）居住在深圳福田，每朝7點起身，9點到達位於上環的公司，來回通勤時間長達三小時。

她分享道，以前在香港與他人合租，租金每月達5,000元，但只有100呎的生活空間，現時同樣價錢，在深圳可以租到500呎的一房一廳。同時在深圳出街食飯的開支減少，「以前喺香港每餐至少60元至70元，而家喺深圳每餐20元，一個月慳成千元」。

人流錢流「洗牌」 香港得與失

或許正如零售管理協會主席謝邱安儀所說，港人北上消費是大勢所趨，是香港融入大灣區衍生的情況，亦會是未來的大方向。然而，在中港融合的過程中，香港是得多還是失多？批發及零售界立法會議員邵家輝認為，在大灣區「一小時生活圈」的格局下，兩地融合對於香港市民是好事，可以有更便利的生活方式，在衣食住行上有更多優質選擇。

邵家輝認為，在大灣區「一小時生活圈」的格局下，市民可以有更便利的生活方式。（資料圖片）

但凡事有得亦有失。當跨境消費日常化，本港結構性消費必然流失，各行各業恐會被波及。李兆波舉例稱現時「港車北上」出行數字正不斷攀升，總數達8.9萬宗，不少車主選擇在內地修車，「之後會唔會有本地車房執笠（結業）？下次喺咪輪到美容院、髮廊？」

例如在今個聖誕檔期，香港戲院票房總收入低於2,000萬元，按年跌四成，創20年來新低。香港影業協會理事長洪祖星表示，港人北上熱潮對票房有影響，形容今年是香港影業最慘淡一年，「諗唔到會差得咁緊要！」

當跨境消費日常化，本港結構性消費必然流失，各行各業恐會被波及。（夏家朗攝）

另一邊廂，內地餐飲品牌亦在悄悄南攻香港。連鎖食肆太二酸菜魚近日斥資在港一連開設四間門店，以低價作為招徠的茶飲品牌「蜜雪冰城」首間香港店日前亦在旺角開業，而早前紅透半邊天的糕點鋪鮑師傅，創辦人鮑才勝也透露，將在2024年上半年開設第一家香港分店。

漸漸地，在深圳商場隨處能見到港人身影，在香港亦能見到內地品牌，形成「你中有我，我中有你」的局面。對此，李兆波稱，政府要思考兩地融合是否弊大於利。

內地茶飲店蜜雪冰城位旺角的首間香港分店，開張首日吸引不少人慕名而來光顧。（盧翊銘攝）

雙城融合或拉平兩地物價 長遠累庫房收入大減

誠然，中港融合為港人提供生活和發展的空間，廣東省政府日前提出推動粵港澳三地居民統一身份認證、電子簽名互認，實現企業及居民高頻「跨境通辦」。方案倘若通過，「港澳居民來往內地通行證」（俗稱回鄉證）持證人於內地生活所享有的權利，將與內地居民看齊。此外，國家發改委亦推動更多粵港口岸「24小時通關」。

但「針冇兩頭利」，李兆波認為，隨著兩地之間越來越便利、距離越來越近，差異進一步縮小，兩地物價或被拉平，蜜雪冰城9元一杯的檸檬水屆時在港可能見怪不怪，甚至長遠樓價、公務員工資等亦向內地看齊，從而動搖本港地價。

李兆波認為，深港兩地融合，物價或被拉平，從而動搖本港地價。（資料圖片）

對依賴賣地收入的港府而言，情況不容樂觀，李兆波指出，不但2023/24年度財政赤字可能會略超過1,000億元，下年度（2024/25年度）有機會繼續出現赤字。他強調，政府要考量兩地的界線何在，不能再「口號式」融入大灣區。

理想化的「港深融合」應是兩地求同存異，以及差異化互補，羅兵咸永道與中國發展研究基金會曾發表研究報告，指出深港同城化並不是消除兩者在行政上的邊界，或將香港變為深圳，而是要在保留深港各自的優勢上，進行合作和互補。看來，中港融合的過程中，在消費拉鋸戰，香港「先跌一跤」，但在其他領域如何不甘落後於人，急起直追，將同城化變成自身優勢，是值得思考的一個課題。