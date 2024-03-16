雪碧綠色樽身「變透明」有原因！　改品牌特點全為環保｜ESG+

若果於社交平台問玻璃樽、罐裝或膠樽的可樂，哪一種最好飲時，或許會引起一連串的「討論」，甚至成為世紀對決！雖然三者成分一樣，但分別之處是內裏儲存二氧化碳的多寡：鋁罐可存入嘅氣體不及玻璃樽，但冇透氣問題；膠樽存放長時間卻容易漏氣，對飲品口感與味道造成影響。



不過，不同的容器影響飲品口感之外，亦會影響環境！全因每支瓶裝飲品的背後，都有其回收理念及學問！早前《ESG+》有機會與太古可口可樂可持續發展總監張潔儀傾計，佢就提及近年集團不同飲品之包裝，都出現好大改變的原因！



早前可口可樂旗下推出的無招紙飛雪礦物質水。張潔儀透露，現時無招紙設計是國際潮流，「只不過外國係一箱箱類，今次係第一次做到獨立銷售嘅無招紙包裝。」

她解釋，無招紙包裝亦不是「少咗塊膠啫」般簡單，直言這種包裝有助提高回收率，「當有我幾十萬個樽，個個都有招紙的話，就要花時間拆開，令到成個回收效率都會下降。」

至於水樽的樽身，就採用來自旗下準食品級塑膠回收設施「塑新生」的百分百rPET再造膠料所生產。廠房將消費者使用後回收的膠樽，經過破碎、高溫清洗及造粒重塑而成，轉化為準食品級rPET薄片，並應用於飲品包裝上，有助減輕堆填區負擔，亦能為消費者減省垃圾徵費，協助香港達致碳中和的目標。

用「靚膠」提高回收商參與度

現時塑膠主要分七大號，「1號膠」為PET，用於飲品、食品餐具及容器，若果加上是透明沒有其他顏色的話，對回收商來說可稱為「靚膠」，全因其回收價值最高。

張潔儀笑言，集團希望在整個循環經濟當中，回收商可以在回收箱內找到最好、最有價值的物料去進行回收再造，因此即使消費者已經習慣雪碧的綠色樽身及藍色貼紙設計，現時亦「放棄」這個特徵，改用透明樽推出市場，「如果沿用過去雜色膠樽嘅話，回收花嘅成本同工序好多，比較難去重用成準食品級嘅塑膠，會影響到回收商利潤，進而影響佢哋投入回收行業嘅誘因。」

她相信，瓶身改用透明的「1號膠」後，可提高回收商的參與度，進一步減少原生物料直接送到堆填區的機會。

舊包裝消費者有情意結 為環保堅持改設計

另一方面，玻璃樽可口可樂亦由以前的綠色改為透明，當中有60％為再造成分；上面的招紙亦變成紙製招紙，與膠樽的道理一樣，透明玻璃樽於回收市場上更有價值，而紙製招紙用膠水黏貼在樽上，用熱水好容易可以洗掉，方便清洗重用。

不過舊有的包裝深入民心，好多消費者亦對玻璃樽的可口可樂有情意結，作出如此大的改變，或多或少影響消費者對產品的印象。張潔儀希望大眾理解背後的環保原因，集團作為全港主要的飲料供應商之一，投放不少資源環保設計（Eco-design），若果欠缺市民及政府支持，再好的設計及物料都難以提高回收率，「我哋（在回收方面）投資咗唔少，今時今日飛雪嗰個設計，都要回收率高，我哋先至有呢個（成本）空間去改。」

目前「塑新生」每月處理約 400 公噸回收所得的飲品膠樽，未及每月最高處理量的900公噸，「我相信好多人對香港，有一個咁大型嘅準食品級塑膠回收設施，認知度係非常低。」

她坦言不會再用「教育」這種字眼，認為不少香港人是有心做好事，因此希望政府可以提升市民對回收設施及配套的信心，「作為普通市民，會好擔心我嘅努力有冇白費，亦有部分擔心垃圾再回收，即係可能係污糟啊或者唔用得？......我覺得呢度溝通未必足夠，好似我哋呢間廠，係要大眾知原來香港本地有回收再造，真係好需要政府同埋市民嘅一齊協助，先至可以攞到啲膠，去一個食品級嘅回收設計度回收再造！」

「塑新生」為太古集團與歐綠保（亞洲）及碧瑤廢物處理及回收公司，2022年底於屯門環保園所開設，為本港首個最大規模的準食品級塑膠回收設施。

【財經專欄】ESG+

財經傳媒人，眼見間間上市公司都話要大搞ESG，最後決定索性親身落場，希望透過唔同持份者，用文字令更多人知道ESG唔止係投資界嘅事，仲同一般市民生活息息相關！

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