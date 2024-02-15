港鐵推低碳生活　中環搞活動六米高「綠鐵B」同市民打卡｜ESG

港鐵將於下月16日，於中環海濱活動空間首度舉辦「綠鐵B『動』樂日」，並設有多個親子玩樂打卡點，其中包括「六米高綠鐵B充氣裝置」；「綠動樂區—電動小列車」等。



MTR Mobile登記用戶可由2月20日中午12時起透過MTR Mobile主頁下方的「綠鐵B『動』樂日」按鈕，免費預約場次，登記以先到先得的方式進行。成功登記後將獲得二維碼入場門票，場次分為上午9時、上午11時、下午1時及下午3時30分。

會場入口和場內設有多個適合親子玩樂的「綠鐵B」打卡點及呼應港鐵公司綠色措施的「綠動樂區」，其中「六米高綠鐵B充氣裝置」為至今最大型的「綠鐵 B」；「綠動樂區—電動小列車」融入Q版港鐵列車元素，讓小朋友化身車長駕駛。

現場有逾20個活動攤位，包括多個大型玩樂設施，有充氣滑梯及電動小列車等，同時有專人帶領製作的綠化和再造紙DIY工作坊，體驗環保、綠化設計的樂趣；一眾港鐵吉祥物更會和連續三屆香港霹靂舞冠軍B Boy Think 表演。

場內設美食攤位，供應多款鐵路沿綫的經典香港美食，還有「綠動樂區—Go Green Bar」，以綠色為元素創作兩款活動限定飲品。另外，港鐵亦贊助世界綠色組織主辦的「地球 ‧ 敢『動』行城市定向比賽」，推廣低碳生活模式。

港鐵公司企業事務及品牌總監蔡少綿表示，港鐵公司一向致力將環境、社會及管治（「ESG」）考量融入公司各項業務範疇，提供低碳公共運輸的同時，一直善用自身網絡及資源推動環保。「綠鐵B」將於「綠鐵B『動』樂日」擔任活動主角，透過戶外遊戲及活動體驗，鼓勵大眾在日常生活培養低碳生活習慣，一同建立可持續發展的社區，讓我們攜手一起推動城市持續前行，載向綠色未來。