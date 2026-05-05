滙豐CFO︰銀行業務淨利息收入料可再升　只見極少量資本流出中東

滙豐（0005）午間公佈截至今年3月底止首季業績，按列賬基準，季內稅前溢利93.8億美元，按年減少1.1%，遜於市場預期，季度股息0.1美元。集團早前因私有化恒生銀行而宣告暫停回購三季。該行重申，有關重啟股份回購的決定，將取決於按季度進行的正常回購考慮及流程。



集團今次上調今年銀行業務淨利息收入指引至460億美元，公司財務總監郭珮瑛（Pam Kaur）表示，該指引仍較保守，相信仍有上升空間。



上調銀行業務淨利息收入指引仍保守 料可再升

對於公司最新給出的業績指引，公司上調今年銀行業務淨利息收入指引至460億美元，郭珮瑛表示指引仍屬保守，未來仍有上升空間。她續指，已經參考環球4月中的利率情況。HIBOR方面，港元拆息雖然曾走低，但逐漸回穩，因此對於上調銀行業績淨利息收入有信心。

此外，對於股東回報，她指出會在第二季度再檢視資本水平、信貸需求和環境變化，再決定是否重啟回購。目前更重要的是維持50%的派息比率。

滙豐集團財務總監郭珮瑛（Pam Kaur）

有信心全年RoTE達到17% 中東地區額外撥備或回撥

問及中東地區業務敞口，郭珮瑛表示，已經針對中東局勢進行了不同的風險模型評估，當中包括最為不利的下行情形，相信目前仍然可以維持全年核心平均有形股本回報率（RoTE）達到17%的目標。從首季表現看，該比例已經達到18.7%，料全年目標可以實現，甚至達到更高水平。

她指出，目前集團已經針對中東事宜，做出額外3億美元的撥備，這是參考早先俄烏戰爭時期的經驗。不過這些儲備金將視乎戰爭的進展而決定，不排除將會採取回撥釋放。集團目前在中東共有幾千名同事，大部分是當地人。

只見及極少量資本流出中東 仍視為財富中心

提到戰爭是否會不利對於中東地區的投資興趣，她則表示，目前只見到極為少量的當地資本流出（only very minimal capital flows out of the region），集團仍然視其為客戶的資本和財富決策中心，會以客戶為優先。視乎目前情況，有見到最大的客戶的貸款有所增減，但已經反映在賬簿中，此外存款基礎有所上升，因此從實際的活動而言，並沒有看到太大的變化。

更重要的是，她指出集團在當地已經發展了130年，是集團的核心戰略部分，目前仍然看到該地區與亞洲有非常密切的活動，客戶的興趣持續，與客戶交流的時候，也能感受到他們絕大多數對於中東的跨境業務仍然充滿信心，因此集團會繼續在這一領域提供支持。